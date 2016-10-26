Уральское дерби: история и любовь

«Советский спорт» рассказывает об уральском дерби, где каждый был по-своему прекрасен.

Пермь. Город юношеской свободы. Город первого протеста. В нежные годы довелось путешествовать на теплоходе по Волге, выплывая в Каму, влюбляясь на палубе и храня эту любовь, не отпуская, до конца своих смутных дней. Спустя 16 лет.

С тех пор Пермь изменилась. Прекрасный специалист Сергей Оборин, ставший архитектором «середняка крепкого образца», ушел на повышение, как тогда казалось, в «Крылья Советов». А Пермь осталась на подхвате.

Но почему-то каждый, кто приезжал в этот город, выводил клуб в некую валгаллу. Жесткие бойцы, дровосеки, павшие в битве, награждаются высшей воинской славой богов. «Амкар» – провинциальная секта. И в этом контексте слово «секта» не является причиной вздрагивать посреди сна. А «Барселона» что, не секта? Секта. И все нормально. А с «Амкаром» что? Или со «Спартаком»?

Впрочем, мне больше понравилось объяснение Леонида Слуцкого, когда он говорил, почему не вызвал на Евро игроков «Ростова». Это тренерская команда.

А «Амкар» - кто?

Это тактически сложный механизм, созданный гениальным конструктором. Гаджи Муслимович вновь поменяет очки (и с каждой сменой он все больше похож на позднего Уолтера Уайта), запрет клуб на пару недель и выведет их на матч. Точно волшебство. Точно трюк Гудини. А нет же. Просто тренерское мастерство.

Но и у «Урала» очень ценные специалисты. Мы мало обращаем на них внимания, но именно Скрипченко в прошлом году выдвинул самую универсальную формулу успеха. Белорусский специалист говорил о «физике», тактике, технике. А на психологии остановился. И посвятил ей речь.

Разные подходы, разные школы. Возможно, в этом и есть глубинный смысл Кубка России? Скрипченко, который очень неплохо ведет свою команду, стал участником четвертьфинала. На его пути еще несколько матчей. И перед его глазами есть примеры: та же самая «Сибирь». А Гаджиев – вновь точит клыки и ждет грандов. Ох, как им тяжело.

Но где в этом всем некая смысловая струна? Да нет ее. Простая кубковая рутина, со своей ностальгической ноткой, и верой в что-то такое, что в будущем будет краше и благозвучнее, радуя нас и всех заинтересованных не только в «Зените», «Спартаке» и ЦСКА. Провинциальный клуб обыграл другого. Как говорил классик, все – проходящее, а музыка вечна. Возможно, и «Смуглянку» когда-нибудь споем.

Матч Амкар - Урал - 1:1 (0:1) Голы Фонтанелло 38 (0:1). Гиголаев 74 (1:1). Состав Амкар: Селихов, Идову, Конде, Занев, Джикия (Зайцев, 118), Йовичич, Гол, Костюков, Гиголаев, Анене (Бодул, 69), Шиндер (Прокофьев, 108) Урал: Арапов, Новиков (Меркулов, 73), Данцев, Фонтанелло, Коробов (Жуков, 118), Павленко (Подоксёнов, 96), Емельянов, Динга, Павлюченко, Лунгу, Чантурия Предупреждения: Конде, 81; Йовичич, 90; Занев, 90 - нет Судья: Роман Галимов (Россия) Место и дата 26 октября 17:00, Звезда, Онлайн-трансляция



