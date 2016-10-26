Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Плишкова6:3, 2:6, 6:7Кузнецова
Футбол  Амкар1 : 1 (2:4)Урал
Футбол  Терек1 : 1Уфа
Футбол  Енисей2 : 3Сибирь
Футбол  Тосно2 : 1Динамо
Футбол  Рубин0 : 0СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Привет Капризова Знарку. Как «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду»

Владислав Домрачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Хоккеисты "Авангарда"
Хоккеисты "Авангарда"Источник: ХК «Авангард»

Омичи, едва не упустив в третьем периоде победу, поквитались с уфимцами за неудачу в прошлом плей-офф, а также за чувствительное поражение в недавнем домашнем матче.

ДВА ОБМЕНА

- Сил у нас много, - убеждал в экспресс-интервью телеканалу КХЛ новичок уфимцев Евгений Коротков во втором перерыве, когда хозяева, казалось, безнадежно горели 0:3.

Возможно, автор этих слов и впрямь был бодр и свеж, однако его партнеры в первые 40 минут заметно уступали «ястребам» в скорости и мобильности.

Коротков прибыл в Уфу из ЦСКА транзитом через Нижнекамск. В «Нефтехимик» проследовал Артем Чернов.

- У нас сломалась центральная ось, в лазарете Энгквист и Соин, - жаловался главком «Салавата»Игорь Захаркин, комментируя странный, на первый взгляд, обмен.

Всем известно: Коротков – нечета Энгквисту и Соину, это центр из другой системы координат, классический разрушитель. Своим восхождением он обязан Дмитрию Квартальнову, сумевшему раскрыть его сильные стороны. И если бы не приглашение в ЦСКА, Коротков наверняка растворился б в полноводном море высшей лиги.

В первом периоде новичок загубил волшебный голевой момент, бесхитростно пальнув в грудь Доминика Фурха, сместившегося к штанге.

Впрочем, хоккейная тусовка судачит, что чинить центральную ось в Уфе планируют отнюдь не с помощью Короткова, а призвав центра созидательного плана, затерявшегося в базовом клубе сборной. Весит он в рублевом эквиваленте немало, середнякам такой не по карману. Причем сделка должна состояться в ноябрьские каникулы, потому что в декабре юлаевская молодежь - Кирилл Капризов и Михаил Воробьев – отправится в Канаду на чемпионат мира.

«Авангард» тоже удивил обменом, отправив в московское «Динамо» защитника с чемпионским опытом Андрея Кутейкина и получив тяготеющего к атаке Александра Осипова. В лиге знают о ершистом характере трехкратного чемпиона России, который за словом в карман не полезет. Рассказывали, что в Питере он неоднократно резко возражал самому Вячеславу Быкову.

Так что до мест своей первой боевой славы Кутейкин не доехал.

ДВА ВРАТАРЯ

У хозяев же есть тайное оружие, даже пушка с богатым омским прошлым. В прошлом сезоне Денис Куляш разругался не только с прежним наставником «Авангарда», но и со своими партнерами и весь плей-офф пропустил. Не сыграв в полуфинале Востока с «Авангардом». Теперь он в обойме Захаркина. В третьем периоде расчехлил пушку, вогнал шайбу в ближнюю девятку и сократил счет до минимума. Фурх не успел поднять ловушку.

Ох, и натерпелся чешский голкипер от уфимцев. Все началось в седьмом матче полуфинала конференции. Победа была уже в кармане омичей, как Фурх запустил бабочку от Максима Майорова, ныне заменившего в первом звене Энгквиста, и дальше пошел «Салават».

В котором произошла смена часового на посту номер один. По всем параметрам записной первый номер Никлас Сведберг в последнее время начинает матчи на лавке. А на первый план выдвинулся 30-летний Андрей Гаврилов. Но вчера ближе к середине матча Захаркин провел рокировку вратарей. При счете 3:0 в пользу гостей на лед вышел швед и оставил ворота на замке. Заставив в конце третьего периода «Уфа-Арену» издать вопль восторга, парировав шайбу, пущенную в упор Денисом Паршиным, обратной стороной блина.

Впрочем, Фурх от шведа не отставал. За две минуты до конца третьего периода взял верх в ближнем бою у прорвавшегося к его владениям Капризова. Гости сохранили победу, а их вратарь частично реабилитировался за плей-офф и недавнее домашнее поражение 2:5 от уфимцев.

ДВЕ ЛЕГЕНДЫ №17

Хозяев вернул в игру Капризов, откликнувшись на чудо-подкидку Тему Хартикайнена. Юниор и номер ко многому обязывающий взял – 17-й, который семь лет назад стал яблоком раздора между клубом и другим юным Кириллом, Кабановым.

Капризов же ныне не попал в список Олега Знарка лишь по одной причине – наставник молодежной сборной Валерий Брагин попросил до МЧМ не выдергивать его подопечных.

В «Авангарде» харламовский номер у Владимира Соботки. Поначалу его критиковали, но чех почувствовал вкус гола. Вчера на его рывок откликнулся защитник Эрик Густафссон, длинным пасом выведя нападающего одни на один с вратарем.

Захаркин затребовал похода в «кино», жертвуя тайм-аутом. Офсайда у Соботки судьи не углядели.

Счет должен был вырасти до 4:2, но наш золотой свисток Эдуард Одиньш не обратил внимания на удар по рукам омича Валентина Пьянова, собравшегося поразить пустые ворота. По правилам в таких случаях засчитывают гол. Федор Каранейкин было возмутился, но быстро остыл. Он ведь тоже взял реванш.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Трактор» обыграл «Сибирь»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Сибирью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Трактора».«Салават Юлаев» дома уступил «Авангарду»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Авангардом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Авангарда».Мозякин - Ковальчуку: Догони меня, если сможешь!Мозякин - Ковальчуку: Догони меня, если сможешь!Личная дуэль между двумя лучшими бомбардирами КХЛ продолжается. Сегодня магнитогорец Сергей Мозякин вновь обошел питерца Илью Ковальчука.«Магнитка» обыграла «Кузню»Матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским и новокузнецким «Металлургами» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Магнитки».Маркус Свенссон: В последние пару недель мы, как команда, стали играть лучшеГолкипер московского «Спартака» Маркус Свенссон поделился мнением об изменениях в команде со сменой тренерского штаба команды.Константин Глазачев: Марков может так встряхнуть команду, что мало не покажетсяКапитан «Спартака» Константин Глазачев – о новом тренерском штабе красно-белых.КХЛ. «Салават Юлаев» принимает «Авангард», ХК «Сочи» – «Торпедо» и другие матчи. ОнлайнРезультаты встреч очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.Дмитрий Квартальнов: Новосибирск – город номер один в КХЛГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов высказался о клубной работе в «Сибири».Сергей Федоров: Рад, что в сборную вызваны сразу пять ЦСКАГлавный менеджер армейцев Сергей Федоров прокомментировал вызов пятерых армейцев в сборную России на Кубок Карьяла.Дмитрий Смирнов назначен генеральным менеджером «Северестали»Генеральным менеджером «Северстали» назначен Дмитрий Смирнов, сообщает официальный сайт клуба из Череповца.Таратухин стал игроком новокузнецкого «Металлурга»Состав новокузнецкого «Металлурга» пополнил 33-летний нападающий Андрей Таратухин.Федор Малыхин: В третьем периоде Галимов вытащил «Ак Барс»Форвард «Ак Барса» Федор Малыхин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:1) на «Татнефть-Арене» в Казани.Владимир Ткачев: В сборной немного другой уровеньНападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев после победы над «Барысом» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ прокомментировал свой вызов в сборную России для участия в Кубке Карьяла.Зинэтула Билялетдинов: До перерыва Эллиотт, наверное, играть не будетГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал домашнюю победу над «Барысом» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ, а также сообщил, как долго команде не сможет помочь травмированный защитник Стефан Эллиотт.«Что, состав сборной напечатали?» Знарок и Ржига отожгли после матча (видео)«Что, состав сборной напечатали?» Знарок и Ржига отожгли после матча (видео)Реакция Ковальчука на невызов на Кубок «Карьяла» и пояснение выбора в национальную команду от Олега Знарка.Микко Коскинен: Решение о моей замене принял тренер. Я никогда не прошу, чтобы меня поменялиВратарь СКА Микко Коскинен в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о матче против «Слована» (6:1) и вызове в сборную Финляндии на матчи Кубка «Карьяла».Дмитрий Квартальнов: Судьи сегодня нас простилиПосле победы над «Медвешчаком» (3:1) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов поблагодарил арбитров.Девять секунд, которые перевернули игруДевять секунд, которые перевернули игруАрмейцы одержали волевую победу над ершистым «Медвешчаком», забросив две шайбы в течение девяти секунд третьего периода.Милош Ржига: Чем был недоволен? Мои коллеги из СКА посмеялись надо мной, взяв челленджГлавный тренер братиславского «Слована» Милош Ржига поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:6).Олег Знарок: Уже состав сборной напечатали? Я не виделГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).

Авангард
Авангардкалендарьстатистика
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение