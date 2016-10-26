Привет Капризова Знарку. Как «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду»

Омичи, едва не упустив в третьем периоде победу, поквитались с уфимцами за неудачу в прошлом плей-офф, а также за чувствительное поражение в недавнем домашнем матче.

ДВА ОБМЕНА

- Сил у нас много, - убеждал в экспресс-интервь ю телеканалу КХЛ новичок уфимцев Евгений Коротков во втором перерыве, когда хозяева, казалось, безнадежно горели 0:3.

Возможно, автор этих слов и впрямь был бодр и свеж, однако его партнеры в первые 40 минут заметно уступали «ястребам» в скорости и мобильности.

Коротков прибыл в Уфу из ЦСКА транзитом через Нижнекамск. В «Нефтехимик» проследовал Артем Чернов.

- У нас сломалась центральная ось, в лазарете Энгквист и Соин, - жаловался главком «Салавата»Игорь Захаркин, комментируя странный, на первый взгляд, обмен.

Всем известно: Коротков – нечета Энгквисту и Соину, это центр из другой системы координат, классический разрушитель. Своим восхождением он обязан Дмитрию Квартальнову, сумевшему раскрыть его сильные стороны. И если бы не приглашение в ЦСКА, Коротков наверняка растворился б в полноводном море высшей лиги.

В первом периоде новичок загубил волшебный голевой момент, бесхитростно пальнув в грудь Доминика Фурха, сместившегося к штанге.

Впрочем, хоккейная тусовка судачит, что чинить центральную ось в Уфе планируют отнюдь не с помощью Короткова, а призвав центра созидательного плана, затерявшегося в базовом клубе сборной. Весит он в рублевом эквиваленте немало, середнякам такой не по карману. Причем сделка должна состояться в ноябрьские каникулы, потому что в декабре юлаевская молодежь - Кирилл Капризов и Михаил Воробьев – отправится в Канаду на чемпионат мира.

«Авангард» тоже удивил обменом, отправив в московское «Динамо» защитника с чемпионским опытом Андрея Кутейкина и получив тяготеющего к атаке Александра Осипова. В лиге знают о ершистом характере трехкратного чемпиона России, который за словом в карман не полезет. Рассказывали, что в Питере он неоднократно резко возражал самому Вячеславу Быкову.

Так что до мест своей первой боевой славы Кутейкин не доехал.

ДВА ВРАТАРЯ

У хозяев же есть тайное оружие, даже пушка с богатым омским прошлым. В прошлом сезоне Денис Куляш разругался не только с прежним наставником «Авангарда», но и со своими партнерами и весь плей-офф пропустил. Не сыграв в полуфинале Востока с «Авангардом». Теперь он в обойме Захаркина. В третьем периоде расчехлил пушку, вогнал шайбу в ближнюю девятку и сократил счет до минимума. Фурх не успел поднять ловушку.

Ох, и натерпелся чешский голкипер от уфимцев. Все началось в седьмом матче полуфинала конференции. Победа была уже в кармане омичей, как Фурх запустил бабочку от Максима Майорова, ныне заменившего в первом звене Энгквиста, и дальше пошел «Салават».

В котором произошла смена часового на посту номер один. По всем параметрам записной первый номер Никлас Сведберг в последнее время начинает матчи на лавке. А на первый план выдвинулся 30-летний Андрей Гаврилов. Но вчера ближе к середине матча Захаркин провел рокировку вратарей. При счете 3:0 в пользу гостей на лед вышел швед и оставил ворота на замке. Заставив в конце третьего периода «Уфа-Арену» издать вопль восторга, парировав шайбу, пущенную в упор Денисом Паршиным, обратной стороной блина.

Впрочем, Фурх от шведа не отставал. За две минуты до конца третьего периода взял верх в ближнем бою у прорвавшегося к его владениям Капризова. Гости сохранили победу, а их вратарь частично реабилитировался за плей-офф и недавнее домашнее поражение 2:5 от уфимцев.

ДВЕ ЛЕГЕНДЫ №17

Хозяев вернул в игру Капризов, откликнувшись на чудо-подкидку Тему Хартикайнена. Юниор и номер ко многому обязывающий взял – 17-й, который семь лет назад стал яблоком раздора между клубом и другим юным Кириллом, Кабановым.

Капризов же ныне не попал в список Олега Знарка лишь по одной причине – наставник молодежной сборной Валерий Брагин попросил до МЧМ не выдергивать его подопечных.

В «Авангарде» харламовский номер у Владимира Соботки. Поначалу его критиковали, но чех почувствовал вкус гола. Вчера на его рывок откликнулся защитник Эрик Густафссон, длинным пасом выведя нападающего одни на один с вратарем.

Захаркин затребовал похода в «кино», жертвуя тайм-аутом. Офсайда у Соботки судьи не углядели.

Счет должен был вырасти до 4:2, но наш золотой свисток Эдуард Одиньш не обратил внимания на удар по рукам омича Валентина Пьянова, собравшегося поразить пустые ворота. По правилам в таких случаях засчитывают гол. Федор Каранейкин было возмутился, но быстро остыл. Он ведь тоже взял реванш.