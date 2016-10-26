Липницкая ищет пару?

Заслуженный тренер России Олег Васильев уже в двух различных СМИ предложил чемпионке олимпийского командного турнира Сочи Юлии Липницкой перейти в парное катание. Конечно, это предложение на данный момент неофициальное, поскольку сезон в разгаре, но просто так подобных вещей вслух (то есть в прессе) не говорят – не исключено, предварительные переговоры ведутся. Каковы «за» и «против» перехода Липницкой в парное катание? Разбираемся.

«ЗА»

ЛИПНИЦКАЯ – ИДЕАЛ «ПАРНИЦЫ»

Юлия по своему телосложению идеально подходит для парного катания. Она маленькая, легкая и гибкая. Только представьте, какие поддержки мы сможем увидеть в исполнении фигуристки, знаменитой своей невероятной растяжкой! Понятно, что не будет у Липницкой проблем и во вращениях. Ну а в прыжках олимпийская чемпионка сразу же даст конкурентам сто очков вперед. Все тройные у нее есть – и, самое главное, есть лутц и флип, в парном катании прыжки редкие и ценные. И в произвольной программе нужно сделать не семь прыжковых элементов, как в одиночном катании, а два. С учетом того, что в последние годы у Юлии проблемы именно с прыжками, выгода очевидна.

КОНКУРЕНЦИЯ НИЖЕ

Бум в женском одиночном катании, превратившемся в последнее время в девичье, привел к тому, что взрослеющим фигуристкам становится все сложнее соперничать с потоком юниорок. Две наши олимпийские чемпионки – и Аделина Сотникова, и Юлия Липницкая – на прошлом чемпионате России заняли шестое-седьмое места. Их, что называется, и перепрыгали, и перекатали. Добавить к этому нечего. В российском парном катании ситуация иная. Элитных дуэтов намного меньше – а фигуристок уровня Липницкой по прыжковому арсеналу там нет вообще.

ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ

Парное катание увядает. Кто положил начало этому процессу – есть разные мнения. Называют, например, Ирину Роднину, которая долгие годы выигрывала все подряд и отбивала у других мотивацию идти в этот вид. Но вернее другая версия – как ни крути, травматизм в парном катании выше, чем в других дисциплинах. А в последнее время, когда началась гонка за четверными элементами, особенно – вспомнить только китайскую фигуристку Суй Вэньцзин, частично ослепшую после неудачного падения на лед с четверного выброса в прошлом сезоне. В итоге идти в пары боятся, и харизматичных «парников» в мире куда меньше, чем танцоров и одиночников. Липницкая может взять на себя высокую миссию – если такая яркая спортсменка, как она, перейдет в парное катание, интерес к нему возродится.

«ПРОТИВ»

ХАРАКТЕР

Липницкая – девушка с характером, это знают все. А в паре нужно будет находить взаимопонимание. Справится ли Юлия с постоянной необходимостью учитывать интересы другого человека, быть половиной единого целого – чем являются настоящие спортивные пары? Если честно, верится с трудом. Хотя, конечно, очень многое будет зависеть от потенциального партнера Липницкой.

ПАРТНЕР

А партнера-то найти как раз будет очень непросто. Ведь чтобы Юле могла в парном катании использовать свои плюсы – владение тройными лутцем и флипом, ей нужно кататься с фигуристом, который свободно делал бы эти же прыжки. На данный момент в российском парном катании таких нет. Впрочем, может быть, на эту тему поговорить с земляком Юли Максимом Ковтуном?

Это, конечно, была шутка. Если говорить серьезно, то у Олега Васильева наверняка есть предварительные соображения по поводу того, кто мог быть стать партнером Липницкой. Но, понятно, в данный момент высказывать их было бы некорректно.

ПАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Не стоит забывать, что в парном катании прыжки важны, но не менее важен ряд несвойственных одиночницам элементов. Тем, кто переходит из одиночного катания в парное, предстоит для начала преодолеть боязнь высоты. Катаешься ты один, катаешься, и вдруг тебе предложат принимать в поддержках изощренные позы, находясь на высоте два метра надо льдом. Взрослому человеку привыкнуть к этому состоянию может оказаться сложно. Потом выброс – это только кажется, что он почти как прыжок. На самом деле, ничего подобного – значительный импульс партнерше придает партнер. Ощущение, когда тебя толкают, как ядро, для одиночницы очень непривычное. И именно выброс, например, так и не смогла освоить до состояния стопроцентной стабильности перешедшая из одиночного катания в парное Катарина Гербольдт.

Безусловно, в этом процессе все индивидуально. Но есть такой закон, который знают все тренеры: два хороших фигуриста, взявшиеся за руки, превращаются в пару не раньше, чем на третий год совместного катания. И в любом случае, даже если Липницкая решится на переход в парное катание в следующем сезоне, на Олимпиаду-2018 ей не попасть. Хватит ли Юлии терпения?