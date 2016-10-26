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Со скоростью света. Как Кузнецова пробилась в полуфинал Итогового турнира

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Светлана Кузнецова
Светлана КузнецоваИсточник: Reuters

Светлана Кузнецова, последней отобравшись на Итоговый турнир, первой оформила путевку в полуфинал. В среду россиянка нанесла поражение Каролине Плишковой и досрочно вышла из группы.

СЛОЖНАЯ ДОРОГА В СИНГАПУР

Помните, сколько раз раньше Светлана Кузнецова отбиралась на Итоговые? Пять. Знаете, сколько матчей на них выиграла? Всего три. Дважды – у Елены Дементьевой. Один раз – в 2004-м, в том самом году, когда на турнире выступали сразу пять россиянок, а титул взяла 17-летняя Мария Шарапова – у Веры Звонаревой. Иностранок на чемпионатах WTA Светлана ни разу раньше не обыгрывала. Из групп – не выходила. Последний раз приняла участие в таком турнире в 2009-м – в Дохе. С тех пор – надолго выпала из ТОП-10 рейтинга, никак не могла пробить путь обратно в элиту. Забыла вкус больших побед. И, вроде, даже потеряла интерес к теннису – по крайней мере, так показалось, когда летом 2013 года Кузнецова устроила себе летний перерыв, «забыв» про Уимблдон и наслаждаясь отпуском в Москве.

Запомним все вышеизложенные факты. Добавим к ним несколько новых. На нынешний Итоговый чемпионат Светлана, в общем-то, не отобралась. Последний шанс ей подарила Серена Уильямс, снявшись с турнира из-за проблем с плечом. Буквально за пару дней до старта «Кубка Кремля». И даже так только победа в «Олимпийском» могла вывести Кузнецову в ТОП-8 чемпионской гонки (за вычетом Серены), чтобы поехать в Сингапур. Непросто победить на крупном турнире, куда ты даже и не заявилась. Ладно, организаторы – что ожидаемо – пошли на встречу, дав Кузнецовой wild card. Еще сложнее это сделать, прилетев в Москву из Азии и путая день с ночью – первые раунды «Кубка Кремля» дались Светлане тяжело. Благо, поединки россиянки ставили на дневную сессию, принимая во внимание ее режим (ведь ближе к вечеру она банально засыпала). Но дальше Кузнецова все сделала сама. В финале вовсе разгромила Дарью Гаврилову, отдав сопернице всего три гейма… И тем же вечером полетела в Сингапур.

Титул в Москве Светлана оформила в субботу. Свой первый матч на чемпионате WTA провела в понедельник. За полтора дня ей пришлось преодолеть примерно 10 000 км, попытаться отдохнуть от сложных матчей в «Олимпийском», вновь пройти акклиматизацию и перестроиться на другое время, а так же - грамотно настроиться на групповой этап. При всем при том, что неделю назад Кузнецова, в принципе, могла планировать на эти сроки отпуск.

Итак: каков же шанс, что принимая во внимание все эти факты – неудачи на предыдущих подобных турнирах, долгое отсутствие практики выступлений на Итоговых, сумбурный отбор, тяжелая неделя в «Олимпийском», долгий перелет, разница часовых поясов, а так же безусловно сильные соперницы, которые, в отличие от Кузнецовой, могли спокойно и подолгу готовиться к этому чемпионату, не отвлекаясь ни на что другое, - Светлана сможет выступить в Азии успешно?

Да высокие шансы, высокие! Как выяснилось – все 100 процентов.

«ЭМОЦИИ ИДУТ ОТ СЕРДЦА»

Потому что Кузнецова – как Марат Сафин из старого, знакомого всем теннисным болельщикам анекдота. Если действительно хочет играть, то может быть на корте богом. Прямо сейчас Светлана – хочет. И форма – в помощь. А опыт – и подавно. Как справиться со сложной ситуацией? У россиянки есть ответ. Причем, независимо от ситуации.

Цель близка, ее надо добиться, при этом постараться сэкономить силы? Пожалуйста – разгром Гавриловой в финале «Кубка Кремля». Два зайца убиты одним выстрелом – путевка в Сингапур получена, а лишняя энергия – не растрачена.

Надо расслабиться, забыть про все и отдохнуть, пока летишь в юго-восточную часть Азии? Билет в первый класс, наушники, развлечения на смартфоне, музыка – 10 часов проходят незаметно.

Что-то мешает в первом важном матче против полячки Агнешки Радванской, которая еще недавно имела шанс стать лучшей в женском рейтинге? Ах, это волосы… Отрезать! Прямо сейчас, самой, простыми ножницами на своей скамейке. Благо, коса ведь длинная – еще на пару игр хватит.

- После прилета сюда, после всей той поддержки со стороны болельщиков и моей команды, я просто не могла позволить себе выступить неудачно! – призналась Светлана после второго матча. – Столько лет я не могла показать свой лучший уровень, но что-то изменилось в этом сезоне…

Каролина Плишкова, конечно, хотела разочаровать соперницу. Удивительная чешка – первой в истории пробилась в ТОП-10 рейтинга, ни разу не сыграв даже в 4-м круге турнира «Большого шлема»! Прорыв случился только на US Open, где Каролина сразу вышла в финал – но уступила там Анджелике Кербер. Для нее этот Итоговый – первый в карьере. И в первом матче Плишкова одолела Гарбину Мугурусу. Так что с формой у соперницы Светланы все в порядке.

Что, в общем, и подтверждает первый сет – 6:3 в пользу Каролины. Однако развить успех не удается – второй остается за россиянкой (6:2). А третья партия – игра на нервах. Заставив себя действовать стабильнее, Кузнецова вновь делает брейк, ведя 5:3…. Но тут же отдает 4 гейма кряду. Хорошо – подать на матч Плишкова не может. Пара простых ошибок (нервы!), пара атак Светланы – и тай-брейк. Тут уже очередь Кузнецовой довести до инфаркта своих болельщиков – тройной матчбол (6:3) реализовать не получается. Хорошо, что на четвертом мощнейший удар в правый угол корта все-таки ставит точку в этой встрече в пользу россиянки.

«Times New Roman»; «>- Я просто наслаждалась этим матчем! – добавит счастливая Светлана. – Наслаждалась вниманием публики, фактом игры против одной из лучших теннисисток тура. Не представляете, как я ценю все это! Словно меня благословили быть здесь сегодня. Это эмоции. Но ведь они идут от сердца…

СТАТИСТИКА

ИТОГОВЫЙ ЧЕМПИОНАТ WTA

СИНГАПУР

Категория «Премьер». Закрытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд - $7 000 000.

БЕЛАЯ ГРУППА

Кузнецова (Россия, 8) – Кар. Плишкова (Чехия, 4) – 3:6, 6:2, 7:6 (8:6). А. Радванска (Польша, 2) – Мугуруса (Испания, 5) – 7:6 (7:1), 6:3.

Положение в группе. 1. Кузнецова – 2 победы, 0 поражений (соотношение сетов – 4-2). 2. А. Радванска – 1-1 (3-2). 3. Кар. Плишкова – 1-1 (3-3). 4. Мугуруса – 0-2 (1-4).

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