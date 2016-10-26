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Кастинг для «Спартака»

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Дмитрий Парфенов
Дмитрий ПарфеновИсточник: Sovsport.ru

Обозреватель «Советского спорта» - о симпатиях к «Тосно» и потенциальной опасности российского Кубка для карьеры Массимо Карреры.

«КРАСНОДАР», ПОРА!

Для команд ФНЛ Кубок России - выход за границы повседневной сермяги. А для их тренеров кубковый прорыв может стать шагом в качественно новое будущее.

И в этом контексте мы обнаруживаем, что нынешний розыгрыш тянет на этакий кастинг будущего тренера «Спартака». Быть может, Массимо Каррера – это и всерьез. Но вот насчет «надолго» весь предыдущий опыт тренеров-иностранцев на российской ниве заставляет сомневаться. Продуктивность заезжих полководцев до сей поры ограничивается, по большому счету, рамками «Зенита», - это во-первых. А во-вторых, развивать доверенную команду или хотя бы удерживать ее на уровне импортные командиры, как правило, умеют не дольше года, хорошо если двух.

В эту среду на авансцену нашего внимания вышли из фээнэловской бытовщины Андрей Тихонов и Дмитрий Парфенов. Но прежде, повинуясь логике заданной темы, следует уделить внимание Игорю Шалимову с его драматично прерывистой карьерой. «Краснодару» в этом сезоне пора взять титул – клуб с этим делом подзадержался. Тем более что новый красавец-стадион титулом просто необходимо украсить. Я не уверен в шансах кубанской команды на «золото» - но вот в Кубке ей, по сложившейся сетке, уже открывается дорога по меньшей мере в финал. И если Шалимов справится с исторической миссией подарить Сергею Галицкому первый трофей, его тренерская репутация сильно повысится.

НЕМЕТЧИНОЙ ПОВЕЯЛО

Впрочем - к злобе дня. Посмотрели мы первым кубковым объективом на команду Тихонова и команду Парфенова. «Енисей», да, стремится играть в добротный футбол – но пока являет собой команду нестойкую, ломкую. Нужно, наверное, принять в расчет, что Тихонов, если память не подводит, принимая летом «Енисей», обнаружил только четырех действующих игроков в строю, а значит, начал почти с нуля.

«Тосно» же - клуб с родословной. Где значится и подвиг по вышибанию «Спартака» из Кубка, и попытка блицкригом ворваться в премьер-лигу. Так что начальная позиция у Дмитрия Парфенова была предпочительнее, чем у его полевого партнера былых времен.

Но плоды парфеновских трудов меня все равно поразили! Честно, глаз отвести не мог от «Тосно» - такая у него мощная энергетика. Реактивная команда, предприимчивая, по-здоровому шебутная! После созерцания нижней половины премьер-лигового сообщества, колющего глаз тяжкими потугами, эти просто концерт дали.

Даже «неметчиной» слегка повеяло – видно, не случайно «Тосно» предпочитает цвета сборной Германии.

ЕГОЗА И НЕПОСЕДЫ

Ну и учтем, взвешивая полученное впечатление, что нынешнее «Динамо» по кадровому наполнению признается командой почти что уровня премьер-лиги. А бойцы Парфенова, упустив было по несчастному случаю (именно так, а не по недогляду или тактическому просчету) добытую победу, в считанные минуты успели победить бело-голубых еще разок.

Дмитрий Парфенов внешне ничуть не похож на начальника-командира. И в него как будущего тренера спартаковская аудитория верит, быть может, в последнюю очередь. Если вовсе про него не забыла.

Ну так, к слову вспомнить, и Олега Романцева, когда он закончил играть, почти никто не мог себе представить значительным тренером. Только после очевидных кандидатов, более ярко проявлявших себя на поле.

Глядишь, тренер Парфенов разыграет ту же маскирующую комбинацию и явит нам «комплекс Наполеона» во всей огневой полноте. Он ведь в игроках был егозой, Парфенов. И нынешняя его команда – такая же непоседливая.

Кстати: в «Тосно» есть футболисты, поигравшие за «Арсенал». Тульский, понятно. Хорошо бы они поделились, в духе Романа Широкова, сравнением парфеновских тренировок и аленичевских.


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