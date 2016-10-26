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«Тосно» – в цель! Тосненцы не пустили «Динамо» в четвертьфинал Кубка России

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Футболисты "Тосно"
Футболисты "Тосно"Источник: Sovsport.ru

Лидеры ФНЛ «Тосно» и «Динамо» в кубковом матче отрепетировали возможную встречу через год в премьер-лиге. Больше повезло тосненцам.

Шунин, снег и лопата

У нынешних лидеров ФНЛ была всего одна встреча, прошедшая в конце лета на «Арене Химки». Матч запомнился уймой нереализованных моментов со стороны «Динамо», стычками футболистов и точным ударом Младена Кашчелана за 12 минут до финального свистка. Несмотря на это бело-голубые – лидеры ФНЛ, а «Тосно» за счет последних неудач москвичей отстает лишь на два очка. Отрыв от третьего места – восемь, и должно произойти что-то невероятное, чтобы подопечные Дмитрия Парфенова растеряли такой перевес.

Матч с «Динамо» в Великом Новгороде – генеральная репетиция игры следующего сезона премьер-лиги. Прямая трансляция с 12 камер от «Матч ТВ», ажиотаж вокруг игры, престижный для обеих команд статус турнира. А еще потому, что «Тосно» в случае выхода в премьер-лигу в Петербург возвращаться не собирается.

С малой арены «Петровского» команда из Ленинградской области сбежала в апреле этого года. И теперь играет на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде. Здесь большого футбола не было почти 40 лет, и реакцию местных жителей на переезд «Тосно» легко оценить по посещаемости: стабильные две тысячи зрителей на каждом домашнем матче, а кубковая игра с «Арсеналом» и вовсе собрала аншлаг. Гендиректор клуба Вячеслав Матюшенко рассказал, что новгородских болельщиков клуб не бросит, а для соответствия регламенту РФПЛ на стадионе построят вторую трибуну.

Главное испытание организаторам преподносит погода. Накануне матча в Новгороде прошел снегопад, и в итоге поле «Электрона» оказалось полностью покрыто снегом. На помощь работникам стадиона пришли неравнодушные любители спорта и даже трактор.

Если верить твиттеру «Динамо», одним из отзывчивых помощников оказался и Антон Шунин. Вратарь, видимо, настолько усердно поработал лопатой, что остался в запасе, а вместо него вышел Сергей Нарубин, игравший за тосненцев год назад.

На радость Милевскому

Перед началом матча на поле еще остаются следы снега, но за оранжевым мячом лезть не приходится. Небольшой снегопад не пугает болельщиков: к стартовому свистку трибуна заполнена полностью. Почти все, конечно, за «Тосно», но находятся и поклонники бело-голубых. Очевидно, это местные любители «Динамо»: московским фанатам из-за инцидента в Воронеже посещение выездных игр запрещено. Такой накал заставляет организаторов немного нервничать: иначе просто не объяснить, почему марш Блантера звучит еще до появления команд на поле. А потом еще раз – когда футболисты уже вышли.

Несколько дальних ударов хозяева проводят для пристрелки, и очередная попытка приносит гол: Вагиз Галиулин бьет со штрафного, попадает во Владимир Рыкова, и мяч приземляется в нижнем углу.

Тосненцы настолько уверенны в себе, что Андрей Буйволов пробует забить ножницами, но не попадает по мячу. Перевес подопечных Парфенова перед перерывом закрепляет Рустем Мухаметшин ­– он забивает головой после углового.

Калитвинцев в перерыве меняет Луценко и Уилкшира на Бечирая и Козлова, но сперва играют не замены. Наконец-то просыпается Кирилл «игрок сборной России из ФНЛ» Панченко, ему удается шикарный удар под перекладину со штрафного.

Динамовцы обстреливают ворота Артура Нигматуллина, но все летит мимо створа. Везет Бечираю: за пять минут до конца тайма Раде Дугалич поскальзывается, и черногорец спокойно переправляет мяч в ворота. Парфенов сразу выпускает экс-зенитовца Павла Киреенко, и тому хватает всего трех минут, чтобы забить победный гол. За такого игрока и компенсацию «Зениту», наверное, заплатить не жалко.

Больше всех выходу в 1/4 финала радуется просидевший в запасе Артем Милевский. То ли за успех команды, то ли за своего конкурента за место в составе Павла Киреенко. Самому украинцу пока только остается ждать шанса. Дополнительный матч в Кубке – с «Локомотивом» или «Крыльями» – лишняя надежда выйти наконец в стартовом составе.

Матч

Тосно - Динамо - 3:2 (2:0)

Голы

Галиулин 22 (1:0). Мухаметшин 45 (2:0). Панченко 54 (2:1). Бечирай 85 (2:2). Киреенко 88 (3:2).

Состав

Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Абазов, Гарбуз, Мухаметшин, Тетрашвили (Богаев, 76), Кашчелан, Галиулин (Киреенко, 87), Палиенко (Чиркин, 78), Кутьин

Динамо: Нарубин, Терехов С., Уилкшир (Козлов, 46), Хольмен, Темников, Бюттнер, Рыков, Зотов, Сапета, Панченко, Луценко (Бечирай, 46)

Предупреждения:

Дугалич, 5; Кашчелан, 38; Кутьин, 69; Нигматуллин, 81 - нет

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

26 октября 19:00, Электрон, Текстовая трансляция

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