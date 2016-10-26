«Тосно» – в цель! Тосненцы не пустили «Динамо» в четвертьфинал Кубка России
Лидеры ФНЛ «Тосно» и
«Динамо» в кубковом матче отрепетировали возможную встречу через год в
премьер-лиге. Больше повезло тосненцам.
Шунин, снег и лопата
У нынешних лидеров ФНЛ была всего одна встреча, прошедшая в
конце лета на «Арене Химки». Матч запомнился уймой нереализованных моментов со
стороны «Динамо», стычками футболистов и точным ударом Младена Кашчелана за 12
минут до финального свистка. Несмотря на это бело-голубые – лидеры ФНЛ, а
«Тосно» за счет последних неудач москвичей отстает лишь на два очка. Отрыв от
третьего места – восемь, и должно произойти что-то невероятное, чтобы
подопечные Дмитрия Парфенова растеряли такой перевес.
Матч с «Динамо» в Великом Новгороде – генеральная репетиция
игры следующего сезона премьер-лиги. Прямая трансляция с 12 камер от «Матч ТВ»,
ажиотаж вокруг игры, престижный для обеих команд статус турнира. А еще потому,
что «Тосно» в случае выхода в премьер-лигу в Петербург возвращаться не
собирается.
С малой арены «Петровского» команда из Ленинградской области
сбежала в апреле этого года. И теперь играет на стадионе «Электрон» в Великом
Новгороде. Здесь большого футбола не было почти 40 лет, и реакцию местных
жителей на переезд «Тосно» легко оценить по посещаемости: стабильные две тысячи
зрителей на каждом домашнем матче, а кубковая игра с «Арсеналом» и вовсе собрала
аншлаг. Гендиректор клуба Вячеслав Матюшенко рассказал, что новгородских
болельщиков клуб не бросит, а для соответствия регламенту РФПЛ на стадионе
построят вторую трибуну.
Главное испытание организаторам преподносит погода. Накануне матча в Новгороде прошел снегопад, и в итоге поле «Электрона» оказалось полностью покрыто снегом. На помощь работникам стадиона пришли неравнодушные любители спорта и даже трактор.
Спасибо всем, кто принимает участие в борьбе с погодными условиями!— ФК ТОСНО (@fctosno) 26 октября 2016 г.
Вы лучшие!#ВместеМыТосно pic.twitter.com/gahCNpX6EW
Если верить твиттеру «Динамо», одним из отзывчивых помощников оказался и Антон Шунин. Вратарь, видимо, настолько усердно поработал лопатой, что остался в запасе, а вместо него вышел Сергей Нарубин, игравший за тосненцев год назад.
Появилась уверенность, что матч #ТосноДинамо состоится - к расчистке поля подключились динамовцы! pic.twitter.com/jQcDNmVd1x— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 26 октября 2016 г.
На радость Милевскому
Перед началом матча на поле еще остаются следы снега, но за
оранжевым мячом лезть не приходится. Небольшой снегопад не пугает болельщиков:
к стартовому свистку трибуна заполнена полностью. Почти все, конечно, за
«Тосно», но находятся и поклонники бело-голубых. Очевидно, это местные любители
«Динамо»: московским фанатам из-за инцидента в Воронеже посещение выездных игр
запрещено. Такой накал заставляет организаторов немного нервничать: иначе
просто не объяснить, почему марш Блантера звучит еще до появления команд на
поле. А потом еще раз – когда футболисты уже вышли.
Несколько дальних ударов хозяева проводят для пристрелки, и
очередная попытка приносит гол: Вагиз Галиулин бьет со штрафного, попадает во
Владимир Рыкова, и мяч приземляется в нижнем углу.
Тосненцы настолько уверенны в себе, что Андрей Буйволов
пробует забить ножницами, но не попадает по мячу. Перевес подопечных Парфенова
перед перерывом закрепляет Рустем Мухаметшин – он забивает головой после
углового.
Калитвинцев в перерыве меняет Луценко и Уилкшира на Бечирая
и Козлова, но сперва играют не замены. Наконец-то просыпается Кирилл «игрок
сборной России из ФНЛ» Панченко, ему удается шикарный удар под перекладину со штрафного.
Динамовцы обстреливают ворота Артура Нигматуллина, но все
летит мимо створа. Везет Бечираю: за пять минут до конца тайма Раде Дугалич
поскальзывается, и черногорец спокойно переправляет мяч в ворота. Парфенов
сразу выпускает экс-зенитовца Павла Киреенко, и тому хватает всего трех минут,
чтобы забить победный гол. За такого игрока и компенсацию «Зениту», наверное,
заплатить не жалко.
Больше всех выходу в 1/4 финала радуется просидевший в запасе Артем Милевский. То ли за успех команды, то ли за своего конкурента за место в составе Павла Киреенко. Самому украинцу пока только остается ждать шанса. Дополнительный матч в Кубке – с «Локомотивом» или «Крыльями» – лишняя надежда выйти наконец в стартовом составе.
Матч
Голы
Галиулин 22 (1:0). Мухаметшин 45 (2:0). Панченко 54 (2:1). Бечирай 85 (2:2). Киреенко 88 (3:2).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Абазов, Гарбуз, Мухаметшин, Тетрашвили (Богаев, 76), Кашчелан, Галиулин (Киреенко, 87), Палиенко (Чиркин, 78), Кутьин
Динамо: Нарубин, Терехов С., Уилкшир (Козлов, 46), Хольмен, Темников, Бюттнер, Рыков, Зотов, Сапета, Панченко, Луценко (Бечирай, 46)
Предупреждения:
Дугалич, 5; Кашчелан, 38; Кутьин, 69; Нигматуллин, 81 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
26 октября 19:00, Электрон, Текстовая трансляция