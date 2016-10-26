«Тосно» – в цель! Тосненцы не пустили «Динамо» в четвертьфинал Кубка России

Лидеры ФНЛ «Тосно» и «Динамо» в кубковом матче отрепетировали возможную встречу через год в премьер-лиге. Больше повезло тосненцам.

Шунин, снег и лопата

У нынешних лидеров ФНЛ была всего одна встреча, прошедшая в конце лета на «Арене Химки». Матч запомнился уймой нереализованных моментов со стороны «Динамо», стычками футболистов и точным ударом Младена Кашчелана за 12 минут до финального свистка. Несмотря на это бело-голубые – лидеры ФНЛ, а «Тосно» за счет последних неудач москвичей отстает лишь на два очка. Отрыв от третьего места – восемь, и должно произойти что-то невероятное, чтобы подопечные Дмитрия Парфенова растеряли такой перевес.

Матч с «Динамо» в Великом Новгороде – генеральная репетиция игры следующего сезона премьер-лиги. Прямая трансляция с 12 камер от «Матч ТВ», ажиотаж вокруг игры, престижный для обеих команд статус турнира. А еще потому, что «Тосно» в случае выхода в премьер-лигу в Петербург возвращаться не собирается.

С малой арены «Петровского» команда из Ленинградской области сбежала в апреле этого года. И теперь играет на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде. Здесь большого футбола не было почти 40 лет, и реакцию местных жителей на переезд «Тосно» легко оценить по посещаемости: стабильные две тысячи зрителей на каждом домашнем матче, а кубковая игра с «Арсеналом» и вовсе собрала аншлаг. Гендиректор клуба Вячеслав Матюшенко рассказал, что новгородских болельщиков клуб не бросит, а для соответствия регламенту РФПЛ на стадионе построят вторую трибуну.

Главное испытание организаторам преподносит погода. Накануне матча в Новгороде прошел снегопад, и в итоге поле «Электрона» оказалось полностью покрыто снегом. На помощь работникам стадиона пришли неравнодушные любители спорта и даже трактор.

Спасибо всем, кто принимает участие в борьбе с погодными условиями!



Вы лучшие!#ВместеМыТосно pic.twitter.com/gahCNpX6EW — ФК ТОСНО (@fctosno) 26 октября 2016 г.

Если верить твиттеру «Динамо», одним из отзывчивых помощников оказался и Антон Шунин. Вратарь, видимо, настолько усердно поработал лопатой, что остался в запасе, а вместо него вышел Сергей Нарубин, игравший за тосненцев год назад.

Появилась уверенность, что матч #ТосноДинамо состоится - к расчистке поля подключились динамовцы! pic.twitter.com/jQcDNmVd1x — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 26 октября 2016 г.

На радость Милевскому

Перед началом матча на поле еще остаются следы снега, но за оранжевым мячом лезть не приходится. Небольшой снегопад не пугает болельщиков: к стартовому свистку трибуна заполнена полностью. Почти все, конечно, за «Тосно», но находятся и поклонники бело-голубых. Очевидно, это местные любители «Динамо»: московским фанатам из-за инцидента в Воронеже посещение выездных игр запрещено. Такой накал заставляет организаторов немного нервничать: иначе просто не объяснить, почему марш Блантера звучит еще до появления команд на поле. А потом еще раз – когда футболисты уже вышли.

Несколько дальних ударов хозяева проводят для пристрелки, и очередная попытка приносит гол: Вагиз Галиулин бьет со штрафного, попадает во Владимир Рыкова, и мяч приземляется в нижнем углу.

Тосненцы настолько уверенны в себе, что Андрей Буйволов пробует забить ножницами, но не попадает по мячу. Перевес подопечных Парфенова перед перерывом закрепляет Рустем Мухаметшин ­– он забивает головой после углового.

Калитвинцев в перерыве меняет Луценко и Уилкшира на Бечирая и Козлова, но сперва играют не замены. Наконец-то просыпается Кирилл «игрок сборной России из ФНЛ» Панченко, ему удается шикарный удар под перекладину со штрафного.

Динамовцы обстреливают ворота Артура Нигматуллина, но все летит мимо створа. Везет Бечираю: за пять минут до конца тайма Раде Дугалич поскальзывается, и черногорец спокойно переправляет мяч в ворота. Парфенов сразу выпускает экс-зенитовца Павла Киреенко, и тому хватает всего трех минут, чтобы забить победный гол. За такого игрока и компенсацию «Зениту», наверное, заплатить не жалко.

Больше всех выходу в 1/4 финала радуется просидевший в запасе Артем Милевский. То ли за успех команды, то ли за своего конкурента за место в составе Павла Киреенко. Самому украинцу пока только остается ждать шанса. Дополнительный матч в Кубке – с «Локомотивом» или «Крыльями» – лишняя надежда выйти наконец в стартовом составе.