Неприятная отРижка. В матче с рижанами «Динамо» теряет и очки, и вратаря

В поединке с главным аутсайдером КХЛ – рижским «Динамо» - бело-голубые смогли добиться победы только в серии послематчевых буллитов.

- Нам нужна поддержка наших трибун, - обратился перед матчем к болельщикам капитан «Динамо» Андрей Миронов на официальном сайте московского клуба. – На прошлой домашней серии людей на трибунах было непривычно мало. И это, конечно, заметили все игроки нашей команды. Давайте вместе выкарабкиваться из непростой ситуации!

Обратится по-человечески к болельщикам за поддержкой дело, конечно, хорошее. Но динамовцы должны понимать, что интерес трибун напрямую увязан в том числе и с игрой команды. Самый простой способ повлиять на явку фанатов – больше забивать.

А вот похвастаться результативность ю в прошедших трех выездных матчах бело-голубые как раз и не могли. Три матча – три гола. И даже с учетом победы в основное время (1:0) в поединке с «Югрой», такие поединки остаются в памяти тревогой, а отнюдь не удовлетворением.

В среду динамовцам выпал неплохой шанс поправить ситуацию. В гости к ним пожаловал главный аутсайдер нынешнего чемпионата – рижане. И пусть в последних встречах латвийская команда отчаянно цеплялась за счет и в трех последних матчах уступала только по буллитам…

Все же ее пораженческая серия насчитывала уже шесть проигрышей. Плюс к этому, москвичи в октябре уже встречались с западными одноклубниками в Риге. И уже к середине матча уверенно вели 4:0. Правда в третьем периоде команда Сергея Орешкина позволила хозяевам отквитать пару шайб. Но они уже ничего не решали…

Однако в Москве неприятности динамовцев с реализацией продолжились. До середины матча гости вообще вели в счете, затем Алексей Цветков отчаянным броском в падении его сравнял, добив шайбу в пустой угол.

Но в третьем периоде при счете 1:1 у латвийцев также были весьма опасные моменты. В одной из таких атак москвичи едва не получили автогол. Александр Еременко распластался на льду, пытаясь остановить шайбу. И в сутолоке у ворот голкиперу «Динамо» удалось ногой прижать ее ко льду.

Ворота Александр сберег. А вот сам не уберегся! На 50-й минуте Еременко, морщась от боли, уехал на лавку. Его заменил Александр Лазушин.

Так динамовцы потеряли в битве с аутсайдером основного вратаря. Но беда одна не ходит. В концовке поединка москвичи упустили две возможности кряду реализовать большинство.

Что уж тут сетовать на болельщиков, которых на трибунах вновь было немного – 4082.

Рижане довели до буллитов уже четвертую встречу кряду. И вновь проиграли, оставшись на последнем месте в чемпионате КХЛ.