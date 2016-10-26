Прощенный Цакташ не простил СКА. Как «Рубин» пробился в 1/4 финала Кубка России

Хабаровский СКА, игравший больше часа в меньшинстве, уступил казанскому «Рубину» лишь в овертайме 1/8 финала Кубка России.

50 НА 50

Если вы до сих пор не знаете, кто такой главный тренер СКА из Хабаровска Александр Григорян, быстрее исправляйте данный пробел. Один из самых необычных людей в российском футболе – и по творческому пути, и по методам работы. Главное, на чем акцентируем внимание: какими бы экстравагантными не казались его слова, к ним лучше относиться серьезно.

Когда Григорян говорил, что шансы в матче с набравшим ход «Спартаком» в 1/16 финала Кубка России - 50 на 50, верили ему немногие. Но после победы над красно-белыми он расшифровал свой план на игру. И развеял сомнения - шансы были равны.

«Рубину» же стоило опасаться СКА, как минимум, по двум причинам. Первая: умение тренера гостей выигрывать кубковые матчи. С «Лучом», например, он уже выходил в полуфинал турнира. Вторая: за предыдущие три розыгрыша Кубка России Григорян трижды встречался с «Рубином» и дважды побеждал.

- Радует, что игра пройдет именно в Казани: мне нравятся этот город, аура на местном стадионе. Шансы? 50 на 50, – вторил самому себе перед четвертым матчем тренер СКА.

Хотя хабаровчане подошли к игре с серий из трех невыигранных матчей, а у «Рубина» три последние домашние игры завершались уверенными победами.

Но Григоряну, как мы помним, - верить.

ЗВОНОК ДРУГУ

Гарсия выставил смешанный состав – в глаза бросилось лишь отсутствие Жонатаса, Рочины иМ'Вила. Григорян по сравнению с матчем со «Спартаком» (1:0) сделал три изменения в составе. И большую часть первого тайма игра была если не равной, то достаточно ровной. «Рубин», контролируя мяч, практически не создавал остроты. СКА не переходил середину поля, но оборонялся спокойно – и количеством, и качеством. Паритет казался столь устойчивым, что когда камера вновь выловила Григоряна по ходу первого тайма, тот отвечал на телефонный звонок.

Все изменило удаление в концовке первого тайма. И вновь не обошлось без хорвата Цакташа. За несколько часов до матча стало известно, что КДК РФС отменил красную карточку, показанную полузащитнику «Рубина» в игре последнего тура РФПЛ против «Терека» (1:3). Точно в таком же стиле свою красную получил игрок СКА Киреев, только фолил он как раз на Цакташе, и все было гораздо очевиднее. Прямую ногу Киреев убрал слишком поздно.

После этого попытки игроков СКА удержать ничью с каждой минутой становились все более слабенькими, и все более героическими. Там, где раньше была заколоченная крест накрест дверь, теперь спасали лишь подкат или прыжок под удар. Но разрушилась хабаровская крепость только в овертайме – за две минуты до вероятной серии пенальти подключившийся к атаке защитник Гарсия вывел «Рубин» в четвертьфинал – 1:0.



