Мяч сдулся. «Уфа» - нет. В Грозном мяч не выдержал накала матча

«Советский спорт» - о победе не рвущейся в еврокубки башкирской команды над мотивированным «Тереком».

ЗАПАСНЫЙ ПУТЬ

Перед началом сезона президент «Терека» Магомед Даудов озвучил перед командой задачу – попадание по итогам чемпионата в еврокубки. Гарантией прохода туда будет выход в четверку сильнейших в национальном первенстве. Но по силам ли «Тереку» вытеснить «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар»?

Теоретически можно попасть в Лигу Европы и с пятого места либо через финал Кубка России. Но для этого многое должно совпасть, начиная с того, что это пятое место взять немногим легче, чем четвертое. Попытаться выиграть Кубок России на этом фоне — задача более реальная. И выпустив на поле всех ключевых игроков, Рахимов дал понять: Кубок в планах «Терека» значится.

СИЛА ЕСТЬ, ВАСИНА НЕ НАДО

А вот у «Уфы» задачи попасть в еврокубки нет. Поэтому в Кубке РоссииВиктор Гончаренко имеет возможность поберечь лидеров. Например,Виктора Васина. Если в чемпионате России он играет без замен, то в Кубке не играет вообще. В его отсутствие позицию центрального защитника занялНикитин, рядом расположились Аликин и Живоглядов.

Даже без Васина «Уфа» оказалась для «Терека» крепким орешком. Первые минуты матча гости надежно оборонялись и проводили контратаки. Простые – через длинные передачи. Их должны были обрабатыватьСысуев, впервые в сезоне сыгравший в нападении (в запасе осталсяФатай), и Игбун. Именно так был открыт счет на 13-й минуте – Сысуев скинул мяч под удар Игбуну.

ГЕРОЙСТВА ШЕЛИИ

Во втором тайме «Терек» отыгрался. После очередной подачи Роши мяч срикошетил в ворота от игрока «Уфы». Шла 53-я минута.

«Тереку» попытался развить успех и проникать в штрафную гостей за счет коротких передач. Но «Уфу» спасал либо голкипер Шелия, либо промахи хозяев. Показательный момент с участием вратаря: он так самоотверженно бросился в ноги Грозаву за мячом, что тот лопнул!

Главный же момент с участием Шелии случился в серии пенальти – он в блестящем прыжке отразил удар Пириса, чем предопределил победу своей команды.



