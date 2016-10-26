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Мяч сдулся. «Уфа» - нет. В Грозном мяч не выдержал накала матча

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Матч "Терек" - "Уфа"
Матч "Терек" - "Уфа"Источник: ФК «Уфа»

«Советский спорт» - о победе не рвущейся в еврокубки башкирской команды над мотивированным «Тереком».

ЗАПАСНЫЙ ПУТЬ

Перед началом сезона президент «Терека» Магомед Даудов озвучил перед командой задачу – попадание по итогам чемпионата в еврокубки. Гарантией прохода туда будет выход в четверку сильнейших в национальном первенстве. Но по силам ли «Тереку» вытеснить «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар»?

Теоретически можно попасть в Лигу Европы и с пятого места либо через финал Кубка России. Но для этого многое должно совпасть, начиная с того, что это пятое место взять немногим легче, чем четвертое. Попытаться выиграть Кубок России на этом фоне — задача более реальная. И выпустив на поле всех ключевых игроков, Рахимов дал понять: Кубок в планах «Терека» значится.

СИЛА ЕСТЬ, ВАСИНА НЕ НАДО

А вот у «Уфы» задачи попасть в еврокубки нет. Поэтому в Кубке РоссииВиктор Гончаренко имеет возможность поберечь лидеров. Например,Виктора Васина. Если в чемпионате России он играет без замен, то в Кубке не играет вообще. В его отсутствие позицию центрального защитника занялНикитин, рядом расположились Аликин и Живоглядов.

Даже без Васина «Уфа» оказалась для «Терека» крепким орешком. Первые минуты матча гости надежно оборонялись и проводили контратаки. Простые – через длинные передачи. Их должны были обрабатыватьСысуев, впервые в сезоне сыгравший в нападении (в запасе осталсяФатай), и Игбун. Именно так был открыт счет на 13-й минуте – Сысуев скинул мяч под удар Игбуну.

ГЕРОЙСТВА ШЕЛИИ

Во втором тайме «Терек» отыгрался. После очередной подачи Роши мяч срикошетил в ворота от игрока «Уфы». Шла 53-я минута.

«Тереку» попытался развить успех и проникать в штрафную гостей за счет коротких передач. Но «Уфу» спасал либо голкипер Шелия, либо промахи хозяев. Показательный момент с участием вратаря: он так самоотверженно бросился в ноги Грозаву за мячом, что тот лопнул!

Главный же момент с участием Шелии случился в серии пенальти – он в блестящем прыжке отразил удар Пириса, чем предопределил победу своей команды.

Матч

Терек - Уфа - 1:1 (0:1)

Голы

Игбун 10 (0:1). Роши 52 (1:1).

Состав

Терек: Городов, Семёнов, Плиев (Родолфо, 118), Анхель, Уциев, Роши (Митришев, 102), Грозав, Кузяев, Пирис, Иванов, Балай

Уфа: Шелия, Аликин, Живоглядов, Никитин, Обляков, Засеев, Игбун, Стоцкий, Ванек (Марсиньо, 85), Батютин (Сухов, 46), Сысуев (Фатай, 94)

Предупреждения:

Кузяев, 55; Уциев, 62; Семёнов, 96 - Засеев, 66; Аликин, 80; Шелия, 114

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

26 октября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция


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