Не отступать и не сдаваться. 30 лет назад

Каким был мир, когда ван Дамм впервые показал свой шпагат.





Ровно 30 лет назад в прокат вышел фильм «Не отступать и не сдаваться», где на экране впервые появился Жан-Клод ван Дамм. Бельгийский красавчик сыграл плохого русского каратиста по имени Иван Крашинский.

«Советский спорт» вспоминает, каким был мир, когда ван Дамм показал свой шпагат.

Холодная война





Если Иван Драго в «Рокки 4» еще был актуален, то плохой русский Иван Крашинский явно не угадал с моментом своего появления. Картина «Не отступать и не сдаваться» вышла спустя всего год после четвертого Рокки. Но за это время политическая картина мира успела сильно измениться.

1 января 1986 по советскому телевидению выступил президент США Рональд Рейган. Это был первый иностранец, который поздравил россиян с Новым годом в программе «Время». В этом же эфире генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев выразил надежду на сближение двух народов. Уже спустя две недели Горбачев анонсирует программу полной ликвидации ядерного оружия во всем мире.

Процесс под названием «перестройка», который спустя два года приведет генсека на обложку журнала Time, вступил в свою активную фазу. Журналисты Time напишут, что Горбачев «разрушил 50 лет советской летаргии».

Чужие против Арбузика и Бебешки





В 1986 году на американские экраны вышли «Чужие» - это была вторая часть эпопеи про астронавта Эллен Рипли, которая уничтожала инопланетных тварей, «чужих». В том же году фильм появился в СССР на видеокассетах и стал неимоверно популярен.

Своеобразным ответом «Чужим» можно считать детскую картину «Полет в страну чудовищ». Этот фильм рассказывает о приключениях советских мальчиков Арбузика и Бебешки, попавших в страну злых чудовищ (за неимением других спецэффектов, чудовища носили на голове подобия противогазов).

Арбузик и Бебешка победили зло, и страна чудовищ стала лучшим местом для жизни после СССР.

Чернобыль





26 апреля 1986 года вошло в историю как дата крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС взорвался в 1 час 24 минуты по московскому времени в результате испытаний перед ремонтом.

Центральное телевидение скупо сообщит о происшедшем спустя день – не сказав ни слова о выбросе радиоактивных веществ. В следующие несколько недель радиоактивное облако накроет значительную часть Белорусской и Украинских ССР, Польшу, Северную Европу, уйдет в центральную часть России.

Единой версии причин аварии не существует. Как до сих пор нет и точных данных о количестве жертв Чернобыльской катастрофы. «Правда», спустя два дня после аварии, сообщила о двух погибших. ВОЗ спустя 20 лет насчитал более 4000 погибших – в их число вошли ликвидаторы, персонал реактора и жители населенных пунктов, оказавшихся в эпицентре радиационного облака. Гринпис говорит о 9000 смертей от рака, вызванного радиацией Чернобыльской аварии.

Киевское «Динамо» чемпион. Хоккеисты рвут всех





2 мая 1986 года киевское «Динамо» стало победителем Кубка обладателей Кубков УЕФА. В этом турнире участвовали победители национальных кубковых турниров (был упразднен в 1999-м году путем слияния с Кубком УЕФА. С 2009 года - Лига Европы УЕФА).

В финале «Динамо», ведомое тренером Валерием Лобановским, уничтожило мадридское «Атлетико» со счетом 3:0. Голы забили Александр Заваров (отличился уже на 5 минуте), Олег Блохин, Вадим Евтушенко – все они вошли в сборную СССР на чемпионате мира в Мексике летом того же года.

Несколькими днями ранее, 28 апреля, сборная СССР по хоккею в 20-й раз стала чемпионом мира. В составе хоккейной сборной блистала пятерка Крутов-Ларионов- Фетисов-Макаров- Катасонов. Во многом, благодаря именно этим людям российский хоккей стал известен как «Красная машина».

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Рука Бога





На чемпионате мира по футболу 1986, прошедшем в Мексике, советские футболисты дошли до 1/8 финала, уступив бельгийцам. Главной звездой турнира стал 26-летний аргентинец Диего Марадона. В четвертьфинале против англичан Марадона забил свой знаменитый гол рукой, который позволил аргентинцам пройти дальше по турнирной сетке. Позже Марадона скажет, что это была «рука Бога» - имея в виду, что сам Господь направлял его в тот момент.





Аргентина стала чемпионом мира, выиграв у немцев из ФРГ со счетом 3:2. Через четыре года две эти сборные вновь сойдутся в финале чемпионата мира (на этот раз в Италии). Аргентина уступит со счетом 0:1, а Марадона будет, как говорят сейчас, «уже не торт».

Доктор Хайдер





В октябре 1986 года отношения СССР и США, «потеплевшие» после новогоднего обращения президентов, вступили в фазу очередного кризиса. Причиной стала встреча в Рейкьявике Горбачева и Рейгана, где стороны вели переговоры о сокращении ядерных вооружений.

Диалог зашел в тупик, и в ответ на это гражданин США, ученый-астрофизи к Чарльз Хайдер объявил голодовку. Он сел у Белого дома и, согласно советским источникам, голодал 218 дней, требуя у правительства США прекратить гонку вооружений.

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В СССР развернули кампанию в поддержку доктора Хайдера. Ему писали письма пионеры и генсек Михаил Горбачев. Доктора регулярно показывали в программе «Время»: бородатый, в вязаной шапочке он сидел рядом с самодельным плакатом с лозунгом. Интересно, что в США голодовка Хайдера совершенно не вызвала резонанса.

Конец этой истории положила петербургская рок-группа «Ноль», сочинившая песню с рефреном: «И в этот трудный час, за каждого из нас, Доктор Хайдер, Доктор Хайдер, СНОВА НАЧАЛ ЕСТЬ».

Диссидент Сахаров





В декабре 1986 года академику и диссиденту Андрею Сахарову разрешили вернуться в Москву. Сахаров провел шесть лет в ссылке в городе Горьком, где провел несколько голодовок. В один из декабрьских дней к нему пришли сотрудники КГБ и установили на квартире академика телефон.

«Завтра вам позвонят!» - сообщили они недоумевающему 65-летнему ученому, стоявшему у истоков создания водородной бомбы. На следующий день действительно раздался звонок. Звонил Михаил Сергеевич Горбачев. «Вы можете вернуться в Москву!» - пообещал генсек.

В тот момент, когда первые многоэтажные дома столицы открылись Сахарову после 6-летней разлуки, бельгиец Жан-Клод ван Дамм и показал миру свой идеальный шпагат. Картину «Не отступать и не сдаваться» обвинили в плагиате (слишком много от Рокки-4). Но именно она стала первым шагом ван Дамма к славе.