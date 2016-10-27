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Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» обязан ответить болельщикам трофеями

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  BBCКомментарии
Жозе Моуринью
Жозе МоуриньюИсточник: Reuters

После окончания матча 1/8 финала Кубка лиги (1:0), Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола ответили на вопросы журналистов.

Жозе Моуринью: У «Юнайтед» лучшие болельщики в мире

«Пользуясь случаем, хочу еще раз извиниться перед нашими фанатами за разгромное поражение от «Челси». Люди, которые приехали на «Стэмфорд Бридж» поддержать нас, до последнего верили в другой исход встречи. В той игре все пошло против нас, но мы профессионалы. На мой взгляд, у «Юнайтед» самые лучшие фанаты в мире. Никто не станет петь песен на протяжении девяноста минут, когда вы проигрываете со счетом 4:0. Очень жаль, что мы не смогли обрадовать их в том матче. Мы обязаны ответить своим болельщикам завоеванными трофеями, поскольку они не заслужили того, что произошло в минувшее воскресенье.

Конечно, очень важно побеждать, особенно такие команды как «Сити», ведь это дерби, и здесь очень важно показать, что ты сильнее. Результат сегодняшнего матча поможет нам в будущем, особенно с психологической точки зрения.

Даже в лучшие периоды «Юнайтед» терпел разгромные поражения. Вспомнить хотя бы проигрыш от «Челси», когда я еще руководил лондонским клубом. Конечно, все мы знаем, каково это, но сейчас остается принять это и пойти своей дорогой. Существует лишь один способ борьбы с подобными матчами – тяжелая работа на тренировках», – сказал наставник «красных дьяволов».

Хосеп Гвардиола: «Сити» не расстроен, мы сосредоточимся на других турнирах 

«Горжусь молодыми игроками «Манчестер Сити», которые сыграли сегодня на должном уровне. Конечно, в идеале следует вообще не допускать ошибок, но это очень трудно, особенно в таких матчах, как с «Юнайтед».

После сегодняшнего поражения команда находится в хорошем расположении духа, а я, как тренер, хочу побеждать. Мы постараемся сосредоточиться на других турнирах.

Замена Компани? Он сказал мне в перерыве, что больше не в состоянии играть», – сказал наставник «горожан».

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