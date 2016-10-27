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Кто назначил Николаева на дерби «Спартак» – ЦСКА?

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Алексей Николаев
Алексей НиколаевИсточник: Sovsport.ru

Центральный матч ближайшего тура «Спартак» – ЦСКА судит Алексей Николаев, который также исполняет обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования. Но сам себя на матчи он не назначает. Кто тогда этим занимается? Корреспондент «Советского спорта» выяснил.

После назначения и.о. председателя департамента судейства и инспектирования Алексей Николаев сказал в интервью «Советскому спорту», что назначением судей он заниматься не будет. Иначе на некоторые матчи, в том числе, «Спартак» – ЦСКА, ему пришлось бы назначать самого себя. Николаев также сообщил, что будет создана комиссия, которая станет займется назначениями, по крайней мере, до конца года.

Раньше судей назначал Валентин Иванов, но теперь ответственность за этот вопрос, судя по всему, – коллективная.

Комиссию, как выяснилось, действительно создали. Но не объявили об этом официально, что, согласитесь, не есть хорошо. Лучше бы восполнить пробел.

Сам Николаев, которому на днях позвонил корреспондент «Советского спорта», дал понять, что до матча с ЦСКА говорить не будет. Руководитель судейского комитета РФС Николай Левников также не смог сказать, кто сейчас занимается назначением судей.

По информации «Советского спорта», вскоре должно состояться совещание с участием руководства РФС, представителей судейского комитета и департамента судейства и инспектирования, на котором, в том числе, будет обсуждаться и этот вопрос. А пока – как-то так.

Но не может же быть такого, чтобы судьи сами выбирали матчи, которые им судить?! Или что рефери назначают Виталий Мутко с Сергем Прядкиным! Во всяком случае, в такое не хочется верить. Тогда кто?

На этот вопрос в итоге ответил Станислав Сухина, который был первым заместителем Валентина Иванова.

- В комиссию входят Сергей Куликов, Леонид Калошин и я, - сообщил Сухина.

Куликов возглавляет департамент профессионального футбола, Калошин – один из ведущих специалистов департамента судейства и инспектирования. Сухина – заместитель руководителя департамента судейства, а и.о. руководителя – Николаев, хотя тот, в отличие от Сухины, судить еще не закончил и назначением арбитров на матчи поэтому не занимается. Немного странный расклад.

- Я сейчас на матче «Тосно» – «Динамо», неудобно говорить, - сказал Куликов по телефону в среду вечером. – Затем у меня в планах визит в Петропавловск-Камчатский. Там планируют возродить местный футбольный клуб «Вулкан». После этого готов буду говорить про судейство.

У руководителя департамента профессионального футбола напряженный график. И это значит, что оперативной работой занимается Станислав Сухина. Почему тогда именно его не назначили временным руководителем департамента, учитывая, что Николаев продолжает судить?

«Вот одна из тех историй, о которых люди спорят», - поется в известной песне. Без таких историй в нашем футболе было бы скучнее. С ними – непонятнее.

Матч

Спартак - ЦСКА

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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