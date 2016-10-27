«Люди Х. Часть 2». Молодые снайперы сборной Знарка

«Советский спорт» продолжает знакомить своих читателей с молодыми игроками нашей национальной команды на Кубке Карьяла-2016.

Теперь, как и было обещано в первой части «Людей Х», переходим к юным форвардам сборной России, вызванными в сборную на финский этап Евротура.

НАПАДАЮЩИЕ

Никита Гусев, СКА. 24 года. В этом сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 29 (10+19) очков при показателе полезности «плюс 20». Третий по результативности бомбардир КХЛ нынешнего сезона. 16-й в рейтинге лучших снайперов лиги (среди россиян – девятый). Третий (второй среди россиян) в списке лучших ассистентов КХЛ. Пятый – по показателю «плюс/минус»

Дебютировал в сборной на Кубке Карьяла-2015.

Серебряный призер МЧМ-2012.

Александр Барабанов, СКА. 22 года. В этом сезоне принял участие в 25 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 19 (11+8) очков при показателе полезности «плюс 21». 21-й по счету (11-й среди россиян) в списке лучших бомбардиров КХЛ. 11-й в рейтинге лучших снайперов лиги (среди россиян – шестой). Третий – по показателю «плюс/минус».

Сыграл за олимпийскую сборную России в 2016 году на турнире в Сочи.

Бронзовый призер МЧМ-2014.

Николай Прохоркин, СКА. 23 года. В этом сезоне принял участие в 23 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 7 (2+5) очков при показателе полезности «плюс 14». Занимает 12 место среди игроков КХЛ по показателю «плюс/минус».

За сборную выступает с 2013 года.

Анатолий Голышев, Автомобилист. 21 год. В этом сезоне принял участие в 22 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 9 (3+6) очков при показателе полезности «0».

За сборную выступает с 2016 года.

Серебряный призер МЧМ-2015.

Андрей Светлаков, ЦСКА. 20 лет. В этом сезоне принял участие в 16 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 4 (2+2) очка при показателе полезности «плюс 3».

За сборную выступает с 2016 года.

Серебряный призер МЧМ-2016.

Валерий Ничушкин, ЦСКА. 21 год. В этом сезоне принял участие в 15 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 11 (5+6) очков при показателе полезности «плюс 13». Занимает 14 место среди игроков КХЛ по показателю «плюс/минус» (первые 13 мест – у хоккеистов СКА).

В сборной дебютировал на ОИ-2014. Сыграл в пяти матчах, забил один гол при показателе полезности «минус 2».

Бронзовый призер МЧМ-2013.

Степан Санников, Сибирь. 26 лет. В этом сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 8 (4+4) очков при показателе полезности «плюс 7».

Бронзовый призер ЧМ-2016. На чемпионате мира в Москве принял участие в шести матчах. Набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «плюс 2».

Сергей Шумаков, Сибирь. 24 года. В этом сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 24 (11+13) очка при показателе полезности «плюс 3».

Шестой по результативности бомбардир КХЛ нынешнего сезона (четвертый среди россиян). Десятый в рейтинге лучших снайперов лиги (среди россиян – пятый). 18-й (седьмой среди россиян) в списке лучших ассистентов КХЛ.

За сборную выступает с 2016 года.

Константин Окулов, Сибирь. 21 год. В этом сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 11 (6+5) очков при показателе полезности «плюс 2».

В сборную России вызван впервые.

Владимир Ткачев, Ак Барс. 23 года. В этом сезоне принял участие в 27 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 16 (8+8) очков при показателе полезности «минус 1».

За сборную России выступает с 2015 года. В 2013-м призывался для участия в товарищеских матчах за вторую сборную России.

Бронзовый призер МЧМ-2013.

Вячеслав Лещенко, Спартак. 21 год. В этом сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 12 (4+8) очков при показателе полезности «0».

За сборную выступает с 2016 года.

Серебряный призер МЧМ-2015.

Павел Красковский, Локомотив. 20 лет. В этом сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 8 (5+3) очков при показателе полезности «плюс 3».

За сборную выступает с 2015 года.

Серебряный призер МЧМ-2016.

Егор Коршков, Локомотив. 20 лет. В этом сезоне принял участие в 23 матчах чемпионата КХЛ. На сегодняшний день имеет на счету 13 (3+10) очков при показателе полезности «0».

Сыграл за олимпийскую сборную России в 2016 году на турнире в Сочи.

Серебряный призер МЧМ-2016.