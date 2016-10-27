Тимофей Мозгов: На самолет пока не заработал

«Лейкерс» Тимофея Мозгова свой первый матч в новом сезоне НБА на родном паркете выиграл у «Хьюстона» - 120:114. Первое интервью после дебюта за новую команду российский центровой дал «Советскому спорту».

«СПИНА УЖЕ НЕ БОЛИТ»

- Папа, ты выиграл? – звонкий детский голос раздается с заднего сидения автомобиля Тимофея.

- Выиграл, Леша. Выиграл! – смеется Мозгов.

- Домой едете с арены?

- Да, только сели. Теперь бы по пробкам добраться до квартиры…

- Поздравляю с победой! Какие впечатления остались от игры?

- В спорте ведь важен результат. У нас он – положительный. Так что, конечно, доволен! Было пару моментов, когда пришлось понервничать. Первая половина матча прошла достаточно уверенно – мы контролировали ход поединка. Но после большого перерыва «Хьюстон» сумел нас затащить в напряженную концовку. Честно сказать, могли и проиграть. У наших молодых ребят все-таки сказывался недостаток опыта. Тем не менее, все молодцы, раз устояли в «клатче». Отличное начало нового сезона!

- Своими действиями на площадке довольны?

- Вполне. Не все, конечно, получилось. Пару своих бросков я не попал, хотя и мог бы. Но тут опять же – важен результат. Какие-то вещи предстоит проанализировать , займемся этим с нашим тренерским штабом.

- Вы набрали 12 очков, сделали 8 подборов, но почти все они пришлись на первую половину.

- Во второй я редко выходил на паркет. Так складывалась ситуация. Ничуть по этому вопросу не комплексую. По ходу прошлого сезона в «Кливленде» я много для себя понял. Конечно, любой баскетболист хочет проводить на площадке как можно больше времени, забивать, атаковать, набирать очки… Но иногда ситуация требует другого. Если тренер считает, что тебе лучше оставаться на скамейке – значит, на это есть причины. И если команда в итоге выиграла, значит, решение было верным.

- Травма спины, полученная в предсезонной встрече с «Голден Стейт», на игровое время не повлияла?

- Нет, тут все в порядке. Уже ничего не болит. Мышцы немного… зажаты, что ли. Приходится их дополнительно разминать. Но ничего страшного, играть могу в полную силу.

- Понятно, что «Лейкерс» в этом году не будут бороться за чемпионство. Но победа над сильным «Хьюстоном» - повод для оптимизма. Реально зацепиться за плей-офф?

- Мы только начали сезон, пока не стоит делать выводы. В НБА все меняется быстро. Так что о планах и целях рассуждать сложно… Скажу простую вещь, которую обычно говорят в данной ситуации: наша задача – выиграть каждый следующий матч. А там посмотрим, во что все это выльется.

«В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ ЖУТКИЕ ПРОБКИ»

- Как прошел переезд в Лос-Анджелес? Успели купить собственный дом?

- Да, дом нашли. Искали, правда, долго. К сожалению, гораздо дольше, чем планировали. Но в итоге все устроило – и сами апартаменты, и место, и район. Правда, переехать пока не успели. Закончим с этим, когда вернусь из турне – «Лейкерс» сейчас предстоят 4 матча на выезде. А пока живем в съемной квартире.

- Сам город нравится?

- Даже очень! Дело не в том, что это – крупный мегаполис, где есть куда пойти, чем заняться, как развлечься. Меня в первую очередь радует климат – солнце, пляж, океан… Красота! В Нью-Йорке тоже было круто, но погода там гораздо хуже. Не говоря уже о «Кливленде», где зима – это просто кошмар. Но есть и свои минусы. Например – пробки. Да это лютый ужас! Сегодня на арену ехал час. Когда переедем в новый дом, вроде стану добираться быстрее – минут за 30. Но это в теории. Как будет на практике – посмотрим. Если ничего не изменится – придется думать, как жить дальше. Каждый раз так перед матчем стоять в пробках – точно не вариант.

- На чем, кстати, ездите? Видел у вас в Лос-Анджелесе золотой «Линкольн».

- Это я в аренду брал. Когда первый раз приехал, надо было на чем-то передвигаться. Взял машину в прокате. Специально ничего не бронировал, так что дали, что дали. Попался золотой «Навигатор». Но сейчас я перевез из Кливленда свою «семерку» BMW.

- Сами перегоняли?

- Нет. Далеко, долго, и времени не было. Погрузил на автовоз – и вперед.

«МОЖЕТ, КУПЛЮ СЕБЕ «ФЕРРАРИ»

- «Лейкерс» славится тем, что у клуба много звездных болельщиков – голливудских актеров, известных музыкантов. С кем-то уже познакомились?

- Было одно мероприятие по части благотворительно сти – посвященное борьбе с раком. Там увиделся сСинди Кроуфорд. Замечательная женщина, перекинулись с ней парой слов. Но больше, если честно, ни с кем не пересекался. И с Джеком Николсоном пока не знаком. Конечно, это очень интересные люди и с ними будет приятно пообщаться. Но я не такой человек, чтобы специально бегать за звездами и заглядывать к ним в рот. Меня другие вещи волнуют – матчи, победы.

- С Кобе тоже не виделись?

- Нет.

- Не обидно, что не удалось поиграть хоть полсезона с Брайантом?

- Обидно, конечно! Все-таки, человек – символ поколения, легенда клуба, НБА… Но мне и так повезло провести полтора года с Леброном Джеймсом. Тоже великий игрок! А после этого сыграть еще и с Брайантом… Нет, это слишком много для такого простого парня, как я. Был бы риск умереть от счастья! – смеется Мозгов.

- В Лос-Анджелесе еще играет Евгения Белякова, которая меньше двух недель назад стала первой россиянкой, победившей в чемпионате женской НБА. Так что у вас много общего! Виделись с ней после переезда?

- Да, мы отлично общаемся. Очень рад за Женю! Помню, как-то собрались в гостях у Андрея Кириленко. Такой маленькой русской тусовкой. Было весело. Но сейчас Белякова возвращается в УГМК, так что вновь пересечемся не скоро.

- Вы с этого сезона начнете зарабатывать по 16 миллионов в год. Успели почувствовать себя по-настоящему богатым человеком?

- Да я пока по новому контракту ни копейки не получил. Так что не так я богат, - смеется Мозгов.

- Но ведь получите! Уже придумали, чем себя порадуете?

- В смысле подарка? Что-нибудь обязательно куплю. Правда, пока не знаю, что именно. Часы, самолет, машину? Может, «Феррари» возьму – я ведь люблю спортивные автомобили! А насчет самолета…. Нет, на него я пока не заработал.