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Овечкин забил нетипичный гол, но «Вашингтон» не спас. 5 гвоздей НХЛ (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Овечкин забил нетипичный гол, но «Вашингтон» не спас. 5 гвоздей НХЛ (видео)
Источник: USA Today

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ


«Монреаль» сейчас – лучшая команда чемпионата, которая берет очки вообще во всех матчах. Почему? Там нет проблем ни в одной линии. И «канадцы» всегда сильно начинают сезон. Сдуются они потом или нет – другой вопрос.

Александр Радулов по-прежнему выступает во втором звене с Томашем Плеканецем и Арттури Лехконеном. А вот «Айлендерс» играл без Николая Кулемина, который получил травму верхней части тела и выбыл на несколько дней.

Счет на 24-й минуте открыл форвард Пол Байрон, которому ассистировал Алексей Емелин. Были моменты у Александра Радулова, но он не смог забить. В конце периода лидер «Айлендерс» Джон Таварес подловил отскок в большинстве и отправил шайбу в ворота.

Нет, «Монреаль» играл лучше, и вот Алекс Гальченюк попал в крестовину. Наконец, Дано первым успел на добивание. Силовой защитник хозяев Деннис Зайденберг мощно выстрелил от синей линии и снова сравнял счет. Но тут удаление в концовке схватил Ник Ледди и зеркальный ответ дала могучая пушка Ши Уэбера. Нет, такие броски не берутся.

Какие выводы? «Монреаль» силен и лидирует в таблице по делу. Уэбер отлично вписался в новый коллектив. А у «канадцев» хорош не только Кэри Прайс, но и его сменщик Эл Монтойя, который играл в этом матче.

ГОЛ ДНЯ


Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продлил снайперскую серию до четырех матчей, когда забил «Эдмонтону» при счете 0:2. В этом Саше помогли Бураковски и Нисканен, а Овечкин на пятачке проявил себя в роли бульдозера, когда выкопал шайбу и отправил ее в ворота. Его пытались сдвинуть оттуда, но сделать это не так просто. И вообще это нетипичный гол для Александра, который обычно заряжает в большинстве из левого круга вбрасывания.

В целом это был не лучший матч Ови, который получил «-2» за полезность. Но он как всегда много работал, нанес 4 броска, провел 5 силовых приемов. А перед матчем сделал добрый поступок, подарив свою клюшку ребенку. Это красиво, и люди такие моменты запоминают на всю жизнь.


ГЕРОЙ ДНЯ


Посмотрите, как играет Коннор Макдэвид. «Эдмонтон» перехватывает шайбу в своей зоне, отправляет в прорыв капитана, который летит ракетой по левому флангу. Остановить Коннора можно только грязью, толкнув на борт. Но это долгосрочная дисквалификация. Вообще у Макдэвида сумасшедшая скорость. Он подлетает к воротам, закидывает туда шайбу, а остальное – дело техники.

Партнеры забили гол, всего Макдэвид набрал 2 (0+2) очка и вышел на первое место среди лучших бомбардиров НХЛ. А на втором месте идет Остон Мэттьюз из «Торонто». Две топ-звезды молодых звезд Северной Америки на Кубке мира. И ту команду, не устаю напоминать, обыграла сборная России (4:3). Это снова ответ тем, кто говорит, что тогда наша команда еле-еле справилась с детьми. Ничего себе дети!

«Эдмонтон» теперь лидирует на Западе, одержав 6 побед в семи стартовых матчах. С «нефтяниками» это не случалось с 1985 года, когда за команду играл еще Уэйн Гретцки.

СЛОВА ДНЯ

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок высказался о защитнике-новичке Никите Зайцеве, отвечая на вопрос, не стоит ли паре Зайцев – Райли играть поярче: «Мы хотим, чтобы больше себя проявляли и другие наши защитники. В последнем матче против «Тампы», когда мы уступили 3:7, вся оборона действовала хуже некуда. Так что перестановки в защите будут. Но к Зайцеву претензий нет».

В целом Никита провел 6 матчей в этом сезоне, набрав 4 (0+4) очка. Это очень приличная результативность для защитника. Что улучшать? Стоит почаще бросать по воротам (6), ну и полезность «-3» пока так себе. Но это проблема всего «Торонто», где синхронно поплыли оборона и вратарь. В том матче «Тампа», а конкретно тройка Наместников – Стэмкос – Кучеров, их просто разорвала.

ХИТ ДНЯ

Форвард «Бостона» Давид Пастрнак проводит отличный сезон. Вообще этот чех должен стать заменой Яромиру Ягру в национальной сборной. Пастрнак забил гол в ворота «Рейнджерс», но в другом моменте проявил себя не очень хорошо.

Шайба взмыла в воздух, защитник-ветеран «Рейнджерс» Дэн Жирарди пытается поймать ее рукой. Он не видит, что происходит вокруг. И в этот момент молодой Пастрнак, подпрыгивая и отрывая ноги ото льда, бьет его так, что удар частично приходится в голову.

Не знаю, не получил ли Жирарди сотрясение мозга. Чеху выписали два минуты штрафа за нелегальный хит. А в целом это называется неоправданная жестокость.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Алексей ЕМЕЛИН (Монреаль)

Голевая передача, 4 хита, 2 блока в матче с «Айлендерс»

2** - Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Гол, 4 броска, 5 хитов в матче с «Эдмонтоном»

3*** - Александр РАДУЛОВ (Монреаль)

Был как всегда полезен в матче с «Айлендерс»

ЦИТАТА ДНЯ

«Эдмонтон» забил один раз, потом другой. В третьем периоде мы наладили свою игру, но пропустили еще раз. Это нас не извиняет. Мы принимали плохие решения, которые стоили нам двух очков».

Александр ОВЕЧКИН, форвард «Вашингтона»

ТАБЛО ДНЯ

Эдмонтон – Вашингтон – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Пульо (2), Марун, Лючич – ОВЕЧКИН

В: Овечкин (1+0; -2, 0, 4, 18.40)

Кузнецов (0+0; -2, 0, 1, 16.47)

Орлов (0+0; -2, 0, 2, 17.34)

Айлендерс – Монреаль – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Таварес, Зайденберг – Байрон (ЕМЕЛИН), Дано, Уэбер

М: Радулов (0+0; 0, 0, 1, 16.15)

Марков (0+0; -1, 0, 1, 22.04)

Емелин (0+1; +1, 0, 1, 23.40)

Рейнджерс – Бостон – 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Нэш, Хэйес, Пирри (2), Веси – Пастрнак, Царник

Анахайм – Нэшвилл – 6:1 (1:0, 5:0, 0:1)

Ритчи, Силфверберг (2), Перри, Коглиано, Кеслер – К.Уилсон

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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