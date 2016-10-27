Коньки – 13 тысяч, и не забудьте термоноски!

Фото: olimpiark.ru

Для того чтобы только ступить на лед в детской секции фигурного катания, требуется потратить около 30 тысяч рублей. «Советский спорт» рассказывает, из чего набегает такая сумма.

Коньки нужны – профессиональные

Новые профессиональные коньки для 3-5-летних малышей стоят от 13 тысяч рублей. Правильные коньки с кожаным ботинком и хорошим лезвием – первое требование техники безопасности, и любой грамотный тренер сразу вас об этом известит. Никаких раздвижных, пластиковых и прочих «мейд ин...» – не дозволяется. Во-первых, это может привести к травме, во-вторых, на профессиональных ребенку гораздо проще сделать первую в жизни «цапельку» или «саночки». Это важно, поскольку не отбить охоту у четырехлетнего «пингвина» – главная задача родителей в первые месяцы занятий.

Конечки можно купить и подержанные: на бэушных сайтах – масса предложений. Ими не стоит пренебрегать, поскольку «убить» профессиональные коньки – задача для четырехлетки почти невыполнимая и неновая пара может быть достойным вариантом. Обычно эти коньки легко выдерживают два и даже три поколения начинающих фигуристов.

Важно при покупке с рук оценить, не сильно ли сточено лезвие и не заломлен ли ботинок. Конечно, недобросовестный продавец может заявить, что коньки продаются «после одного ребенка», на самом же деле на них могла начинать свою карьеру Юлия Липницкая. Если вы не уверены, что приобретаемая вещь действительно без критических изъянов, то при встрече с продавцом для надежности сделайте несколько фотографий и отправьте своему тренеру – он быстро определит, могут коньки еще послужить или лучше поискать другой вариант.

Хороший выход – поспрашивать подходящую пару у родителей в группе второго-третьего года обучения в том дворце, куда вы пришли. Вряд ли «свои» вам подсунут непригодное, плюс получится прилично сэкономить – до половины первоначальной стоимости.

Меньше всего обращайте внимания на царапины – к функционалу они не имеют никакого отношения, к тому же их можно будет спрятать под чехлы, которые надеваются на ботинок.

И чехлы, и термоповязка, и перчатки

Так мы плавно перешли ко второму пункту программы – одежда для фигуриста.

В любом списке покупок, что вам выдадут в секции перед началом занятий, будет фигурировать термобелье. Лучше покупайте плотное и теплое, поскольку согревающая скорость у малышни появится нескоро, так что ребенок должен быть тепло одет при выходе на лед.

На термобелье откладываем 3000 рублей. Некоторые экономят – надевают под тренировочный костюм обычные колготы и имевшийся в запасе теплый тонкий свитер из мягкого материала. В принципе – ничего страшного не произойдет, если и вы пойдете по такому пути. Но в термобелье кататься все же предпочтительнее: оно правильно согревает, не сковывает движений, в общем – нужная вещь в хозяйстве фигуриста. На термоноски заложите еще 500 рублей.

На первых занятиях тренеры разрешают надевать на ребенка обычные зимние или осенние полукомбинезоны, поскольку большую часть занятия дети проводят на коленях, сидя или лежа на льду. Поэтому нужно иметь несколько пар перчаток – чтобы в продолжение занятия можно было заменить промокшие на сухие и теплые, заботливо нагретые в раздевалке на батарее.

Теперь подумаем о термоплатье с лосинами (для девочки) и термокомбинезоне (для мальчика). Можно купить для занятий и термокостюм – кофта и брюки как правило продаются отдельно. Какой бы вариант вы ни выбрали, на него нужно закладывать 6000-6500 рублей. В эту стоимость скорее всего будут включены чехлы на ботинок – важно ведь, чтоб вся одежда была из одного ансамбля. Еще нужно иметь две пары чехлов на лезвие – пластиковые для выхода на лед и мягкие для сушки и хранения – 750 рублей за обе пары. Термоповязка на голову – от 500.

Еще у вашего ребенка будут занятия по хореографии и ОФП. Если хорошие мягкие кроссовки у вас уже завалялись, то это прекрасно – балетки, купальник с юбочкой или майка с шортами обойдутся в 1500 рублей.

Все – ваш ребенок экипирован.

А куда уложить накупленное добро? Существуют отличные варианты сумок на колесиках, специально разработанные для удобства юных фигуристов, но в наш прайс мы ее не включаем из благородства - она стоит, примерно как коньки, и на первых порах все же можно обойтись без нее. А в общую стоимость занесем только легкую сумку для переноски коньков – она будет стоить в районе тысячи.

А еще – оплатите квитанцию

Плюс вы еще должны будете заплатить за тренировки. Стоимость занятий в Москве начинается с пяти тысяч. За эти деньги вы получите пару часов в неделю на льду, час офп и, возможно час хореографии. Заниматься больше – дороже. Нормальная стоимость фигурных секций по Москве – 9-12 тысяч. Как правило, если ребенок отстает от группы, родители, не желая с этим мириться, берут дополнительные занятия – у хорошего тренера это будет стоить не меньше двух тысяч рублей в час. Но чаще берут допзанятия не для того, чтоб нагнать, а чтоб перегнать и добиться хороших результатов.

В некоторых муниципальных ледовых дворцах есть бесплатные секции фигурного катания – но темп обучения в таких группах не слишком высокий. Формально считаются бесплатными и спортивные группы в спортшколах, но там принято оплачивать работу тренера в «добровольном порядке». Плюс не избежать большого количества «подкаток» – иначе прогресса не добиться и ребенок скорее всего будет освобожден от занятий и переведен в «оздоровилку».

Еще одна проблема, которая возникает с началом активных занятий «фигуркой», и она так же влечет за собой финансовые потери: один из родителей должен иметь свободных график работы, а еще лучше – не иметь работы вовсе. Подойдет вариант «нанять няню» (дорого), лучше с автомобилем (если хватит вашей собственной зарплаты), поскольку езды будет о-го-го.

Со временем в ледовом дворце вы будете просто жить – станете приезжать туда с едой, учебниками, пяльцами. Но это мы чуть забежали вперед, а пока –

нужно оплатить первую квитанцию для занятий. Кстати, несмотря на то, что как правило занятия начинаются с ноября, набор в подготовительные платные группы продолжается до сих пор – а в некоторых местах он не прекращается круглый год.

Итак, берем в руки калькулятор. Считаем.

Коньки – 13000-15000 рублей

Заточка – 300 рублей

Термоплатье или термокостюм для тренировок – 6500 рублей (есть дешевле, но мы берем самый ходовой товар, оптимальный по соотношению цена-качество, на котором останавливаются большинство родителей).

Термобелье – 3000-5000 рублей

Термоноски – 500 рублей

Чехлы на коньки и лезвия – 750 рублей

Термоповязка на голову – 500 рублей

Перчатки (2 пары) – 600 рублей

Одежда для хореографии и ОФП – 1500 рублей

Сумка для коньков 1000 рублей

Квитанция – 5000 рублей

Итого – 32 тысячи 650 рублей

Мы не хотели вас расстраивать, но сумма, необходимая для того, чтобы просто шагнуть на лед, легко перешагнула планку 30 тысяч рублей, при том, что мы рассматривали не самые дорогие варианты покупок да и стоимость занятий заложили по низшей отметке. При большом желании в 30 000 уложиться можно -- если что-то удалось купить с рук или вы найдете бесплатные секции. Но скорее будет наоборот – тренировки будут дороже пяти тысяч, и вы обязательно захотите еще и ту разноцветную сумку на колесиках – как у всех.