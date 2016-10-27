Андрей Червиченко: Не знаю, за счет чего ЦСКА планирует обыграть «Спартак»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко обсудил с корреспондентом «Советского спорта» предстоящий матч красно-белых с ЦСКА в рамках 12-го тура РФПЛ.



– Многие утверждают, что армейцы сейчас находятся в непростой ситуации. Это связано, прежде всего, с кадровыми потерями. Сыграет ли этот фактор решающую роль?

– Не думаю. Конечно, это ослабляет команду, но не до такой степени. ЦСКА не будет выглядеть дармовой булкой в этом матче! К тому же, у «Спартака» тоже достаточно проблем. Вообще, ключевую роль сыграет Алексей Николаев, который будет главным арбитром встречи. Не знаю, даже какой эпитет подобрать... Этот человек принимал немало решений в пользу армейцев, но то же самое он делал и в матчах с участием красно-белых. Кто из этих команд окажется более убедителен, того и сторону займет Николаев. Конечно, такие матчи даются непросто для судей, но я не понимаю, почему именно Алексея назначили на эту игру.

– Как думаете, почему матчи подобного уровня не судит Сергей Карасев?

– Потому что «Спартак» уже истерил по поводу этого арбитра. Сергей – парень принципиальный. Он единственный, кому из этой всей «старой бригады» меньше всего претензий. Бывает, он совершает ошибки, но, на мой взгляд, в его действиях нет никакой заинтересованности. Некоторые вещи он делает эмоционально, поскольку бывает так, что какая-то команда его выбешивает. Он может незаслуженно какого-то игрока прессовать. Но, повторюсь, в его действиях не прослеживается какая-то заинтересованность.

– То есть он занимает нейтральную позицию?

– Да. Если он и допускает ошибки, то только личностные. Они могут быть как к команде, так и к определенному персонажу. А вот такого «убивалово», какое исполнил Безбородов или Еськов, таких вещей не припоминаю у Карасева.

– Получается, Безбородов «убил» матч красно-белых с «Ростовом», удалив двух футболистов гостей?

– Побойтесь бога! Какое удаление было у Федора Кудряшова? Если судить с нейтральной позиции, у Наваса и первой карточки не было. Если еще раз пересмотреть игру, обратите внимание на визги и «взмахи крыльями» того же Глушакова, который должен был три карточки получить. В нарушении Кудряшова даже желтой не дашь. Понимаете, у человека нет глаз на одном месте. Он играл со спины. Может у Безбородова есть глаза на этом месте? Федор не мог видеть Зобнина. Все понятно, заряженный судья, который «убивал»... Слишком много подтекста было в той игре. Самое мерзкое то, что беспредел таких арбитров покрывают начальники на самом высшем уровне. Помните матч «Ростов» – «Спартак»? Самые большие начальники на протяжении трех дней комментировали эту встречу, грозились все исправить. А тут они молчат…

– «Спартак» выиграл свой последний матч в РФПЛ, а ЦСКА – проиграл. Станет ли это дополнительным давлением на команду перед дерби?

– Не думаю, поскольку армейцы не находятся в подавленном состоянии. Наоборот, команда Леонида Слуцкого обозленная. Конечно, со спортивной точки зрения. Думаю, отсутствие быстрого нападающего не дает ЦСКА результативно играть. Мусу продали, а Траоре довольно медленный. К тому же, не играют Дзагоев и Еременко. Не знаю, за счет чего армейцы будут побеждать. Если у «Спартака» еще выйдет шустрый Промес, то ребятам, которым за тридцать лет, будет очень непросто.

– Вы отдаете предпочтение красно-белым?

– Нет. Все зависит от состава. Если Квинси не появится на поле, не думаю, что «Спартак» выиграет. Возможно, матч закончится ничейный результатом. Но красно-белые могут выиграть за счет индивидуальных действий голландца.

– Ну, если даже не выйдет, у «Спартака» есть Мельгарехо, который неплохо провел матч с «Уралом»…

– Если мне память не изменяет, он так же играл и за «Кубань». Один раз забивает, потом пару матчей создает иллюзию игры. Я уже говорил, что один гол за шесть миллионов – слишком дороговато.