Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Баскетбол  ЦСКА- : -УНИКС
Футбол  Анжи- : -Зенит
Хоккей  СКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Милан- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Червиченко: Не знаю, за счет чего ЦСКА планирует обыграть «Спартак»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Андрей Червиченко
Андрей ЧервиченкоИсточник: Sovsport.ru

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко обсудил с корреспондентом «Советского спорта» предстоящий матч красно-белых с ЦСКА в рамках 12-го тура РФПЛ.

– Многие утверждают, что армейцы сейчас находятся в непростой ситуации. Это связано, прежде всего, с кадровыми потерями. Сыграет ли этот фактор решающую роль?  
– Не думаю. Конечно, это ослабляет команду, но не до такой степени. ЦСКА не будет выглядеть дармовой булкой в этом матче! К тому же, у «Спартака» тоже достаточно проблем. Вообще, ключевую роль сыграет Алексей Николаев, который будет главным арбитром встречи. Не знаю, даже какой эпитет подобрать... Этот человек принимал немало решений в пользу армейцев, но то же самое он делал и в матчах с участием красно-белых. Кто из этих команд окажется более убедителен, того и сторону займет Николаев. Конечно, такие матчи даются непросто для судей, но я не понимаю, почему именно Алексея назначили на эту игру.

– Как думаете, почему матчи подобного уровня не судит Сергей Карасев?
– Потому что «Спартак» уже истерил по поводу этого арбитра. Сергей – парень принципиальный. Он единственный, кому из этой всей «старой бригады» меньше всего претензий. Бывает, он совершает ошибки, но, на мой взгляд, в его действиях нет никакой заинтересованности. Некоторые вещи он делает эмоционально, поскольку бывает так, что какая-то команда его выбешивает. Он может незаслуженно какого-то игрока прессовать. Но, повторюсь, в его действиях не прослеживается какая-то заинтересованность.

– То есть он занимает нейтральную позицию?
– Да. Если он и допускает ошибки, то только личностные. Они могут быть как к команде, так и к определенному персонажу. А вот такого «убивалово», какое исполнил Безбородов или Еськов, таких вещей не припоминаю у Карасева.

– Получается, Безбородов «убил» матч красно-белых с «Ростовом», удалив двух футболистов гостей?
– Побойтесь бога! Какое удаление было у Федора Кудряшова? Если судить с нейтральной позиции, у Наваса и первой карточки не было. Если еще раз пересмотреть игру, обратите внимание на визги и «взмахи крыльями» того же Глушакова, который должен был три карточки получить. В нарушении Кудряшова даже желтой не дашь. Понимаете, у человека нет глаз на одном месте. Он играл со спины. Может у Безбородова есть глаза на этом месте? Федор не мог видеть Зобнина. Все понятно, заряженный судья, который «убивал»... Слишком много подтекста было в той игре. Самое мерзкое то, что беспредел таких арбитров покрывают начальники на самом высшем уровне. Помните матч «Ростов» – «Спартак»? Самые большие начальники на протяжении трех дней комментировали эту встречу, грозились все исправить. А тут они молчат…

– «Спартак» выиграл свой последний матч в РФПЛ, а ЦСКА – проиграл. Станет ли это дополнительным давлением на команду перед дерби?
– Не думаю, поскольку армейцы не находятся в подавленном состоянии. Наоборот, команда Леонида Слуцкого обозленная. Конечно, со спортивной точки зрения. Думаю, отсутствие быстрого нападающего не дает ЦСКА результативно играть. Мусу продали, а Траоре довольно медленный. К тому же, не играют Дзагоев и Еременко. Не знаю, за счет чего армейцы будут побеждать. Если у «Спартака» еще выйдет шустрый Промес, то ребятам, которым за тридцать лет, будет очень непросто.  

– Вы отдаете предпочтение красно-белым?
– Нет. Все зависит от состава. Если Квинси не появится на поле, не думаю, что «Спартак» выиграет. Возможно, матч закончится ничейный результатом. Но красно-белые могут выиграть за счет индивидуальных действий голландца.

– Ну, если даже не выйдет, у «Спартака» есть Мельгарехо, который неплохо провел матч с «Уралом»…
– Если мне память не изменяет, он так же играл и за «Кубань». Один раз забивает, потом пару матчей создает иллюзию игры. Я уже говорил, что один гол за шесть миллионов – слишком дороговато.

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – ЦСКА?

Матч

Спартак - ЦСКА

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Зобнин: Не вижу у ЦСКА никакого спадаПолузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, чего ждет от матча 12-го тура премьер-лиги с ЦСКА на «Открытие Арене».Андрей Червиченко: Карасев некоторые вещи делает эмоционально, потому что кто-то его выбешиваетБывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе российского арбитра Сергея Карасева.«Спартак» подписал соглашение с AliExpressМосковский «Спартак» подписал соглашение с китайской торговой площадкой AliExpress (входит в Alibaba Group).Ролан Гусев: ЦСКА даже в таком состоянии может обыграть «Спартак»Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев оценил шансы армейцев в матче 12-го тура РФПЛ против московского «Спартака».Роман Широков: Думаю, в матче «Спартак» - ЦСКА будет ничьяБывший капитан сборной России Роман Широков поделился ожиданиями в преддверии матча «Спартак» - ЦСКА в рамках 12-го тура РФПЛ.Кто назначил Николаева на дерби «Спартак» – ЦСКА?Кто назначил Николаева на дерби «Спартак» – ЦСКА?Главный матч ближайшего тура «Спартак» – ЦСКА судит Алексей Николаев, который также исполняет обязанности руководителя департамента судей.Фернандо: Тренер скажет, как развалить игру ЦСКАФернандо: Тренер скажет, как развалить игру ЦСКАПолузащитник «Спартака» Фернандо считает, что у его команды есть все для победы в дерби.Этот день в истории. Иржи Ярошику - 39!Сегодня, 27 октября, празднует свой день рождения бывший футболист ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик.Юрий Первак: Короновать «Спартак» рано, даже если красно-белые обыграют ЦСКАБывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился своим мнением о предстоящем дерби с ЦСКА в рамках 12-го тура чемпионата России.Григорий Иванов: Широков сказал мне, что пока не хочет игратьПрезидент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что его клуб приглашал Романа Широкова. Он сказал, что по этому поводу они перекинулись только парой фраз.Кастинг для «Спартака». Колонка Юрия ЦыбаневаКастинг для «Спартака». Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» - о симпатиях к «Тосно» и потенциальной опасности российского Кубка для карьеры Массимо Карреры.Квинси Промес: Поддержка команды, друзей и семьи мотивирует меня не на 100, а на 200%Полузащитник «Спартака» Куинси Промес поблагодарил болельщиков красно-белых за признание лучшим игроком команды в сезоне 2015/2016.Павел Врба: В России детских тренеров очень интересуют результаты, в Европе этого нетГлавный тренер «Анжи» Павел Врба встретился с тренерами академии клуба. Он рассказал, в чем состоит отличие в работе детских тренеров в России и в Европе.Александр Атаманенко: Все билеты на дерби уже давно проданыКоммерческий директор стадиона «Открытие Арена» Александр Атаманенко заявил, что все билеты на матч «Спартак» - ЦСКА, который пройдет в рамках 12-го тура российской премьер-лиги, проданы.Обнародовано имя владельца ЦСКА. Им оказался не Евгений ГинерСергей Горлукович: «Спартак» по всем параметрам является фаворитом матча с ЦСКАБывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА. Он считает красно-белых фаворитами предстоящей встречи.ЦСКА: Все билеты на дерби в красно-синий сектор проданыПресс-служба столичного ЦСКА сообщила о том, что все билеты на фанатский сектор армейцев на матч со «Спартаком» проданы.ЦСКА оштрафован на 50 000 рублей за баннеры болельщиков в адрес СлуцкогоКДК РФС оштрафовал ЦСКА за поведение болельщиков. Причиной стали несогласованные баннеры в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого.Владислав Ващук: Суркис сказал: «Кому ты нужен, инвалид?», а «Спартак» готов был ждать полгода, пока я выздоровеюБывший защитник киевского «Динамо» и московского «Спартака» Владислав Ващук рассказал об обстоятельствах своего перехода в российский клуб.Амнистированный Цакташ сможет сыграть против «Локомотива»Полузащитник «Рубина», который получил красную карточку в матче «Терек» – «Рубин», не подвергнется дисквалификации и выйдет на поле уже в игре против «Локомотива».

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Сергей Карасёв
Сергей Карасёввсе новости
Алексей Николаев
Алексей Николаеввсе новости
Андрей Червиченко
Андрей Червиченковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение