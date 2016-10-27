Посмотрите на новых голеадоров КХЛ – казаха Рыспаева и китайца Юйэня (видео)

Казахстанский тафгай «Барыса» Дамир Рыспаев и китайский защитник «Куньлуня» Зак Юйэнь отпраздновали долгожданные голы.

Сегодня в КХЛ была пройдена очередная важная веха. Впервые в истории нашей лиги ворота российского клуба поразил китайский игрок.

В матче между «Куньлунем Ред Стар» и «Амуром», который проходил в Шанхае, отличился защитник 23-летний Зак Юйэнь.

Причем, гол был далеко не случайный, а вполне качественный. Юйэнь ловко подставил клюшку на пятачке после того, как шайбу туда набросил его партнер по команде, словацкий форвард Томаш Марцинко.

Надо сказать, что и с точки зрения матча, это была важная шайба. Ведь Юйэнь на восьмой минуте открыл счет.

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Этот гол стал уже третьим результативным очком Зака в нынешнем сезоне. Ранее он отличился двумя результативными передачами.

Вообще, Юйэня можно назвать атакующим защитником. И если говорить о будущей олимпийской сборной Китая, оплотом которой должны стать как раз игроки «Куньлуня», то пока он, бесспорно, ее главный лидер

Зак проводит в среднем на площадке по десять с лишним минут за матч. Порой Владимир Юрзинов даже ставит его на вбрасывание. В общем получает весьма приличный опыт. И вот уже оправдывает доверие важными очками и голами.

Оно и понятно. Все же Юйэнь хоть и имеет китайское гражданство, родился в Ванкувере, обучался хоккею в Канаде и там же начал делать первые шаги в профессиональном спорте.

Другие китайские игроки, выступающие в КХЛ за «Куньлунь» - нападающие Ся Тяньсян, Ин Руди и Ван Гуаньхуа – очков пока не набрали.

Интересно, что на днях небывалым голом отметился и тафгай «Барыса» Дамир Рыспаев, который сейчас отбывает бессрочную дисквалификацию как раз за драку и игроками «Куньлуня» во время предсезонного турнира и очень надеется на амнистию.

Сейчас Рыспаев сражается за фарм-клуб «Барыса» - «Номад», который выступает в чемпионате Казахстана.

И вот желание вернуться в КХЛ подвигло Дамира на своеобразный подвиг. Он впервые за три года забил гол в одном из недавних матчей «Номада».

И какой гол! Подхватил шайбу в средней зоне, стремительно пронесся по левому флангу, сместился в центр, сметя защитника соперников, точно фигурку из картона, ввел в ступор голкипера, отправил шайбу в сетку, а потом еще и ворота на всякий случай сшиб. Ух! Надо было еще и судье, зафиксировавшему гол, на радостях в ухо заехать.

Но Дамир больше не дерется, наоборот…

- Я набираю максимальную форму, рад, что удалось забить, - заявил он в интервью «Чемпионату». - Жду возвращения в КХЛ. Клуб отправляет письма в лигу. «Барыс» прилагает все усилия, чтобы я поскорее вернулся…

Что ж, остается только от души поздравить КХЛ – полку голеадоров в ее рядах прибыло!