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Россия, Япония, UFC или улица? Где будет драться Александр Емельяненко

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Россия, Япония, UFC или улица? Где будет драться Александр Емельяненко
Источник: Sovsport.ru

Сегодня стало известно, что боец смешанного стиля Александр Емельяненко 28 октября освободится из колонии по УДО и будет в течение двух лет проходить исправительные работы.

Емельяненко по приговору московского суда получил четыре с половиной года колонии общего режима. Помимо реального срока заключения, Емельяненко приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей. Спортсмен был обвинен по двум статьям: изнасилование и похищение документов.

Напомним, что в марте 2014 года Полина Степанова обвинила бойца в совершении насильственных действий сексуального характера.

Известно, что находясь в колонии, Александр тренировался и готовился продолжить свою карьеру в ММА, выйдя на свободу.

«Советский спорт» рассматривает варианты продолжения карьеры Александра Емельяненко.

М-1 Global

Александр выступал раньше в М-1, провел восемь поединков. Свой последний бой в этой организации он провел 15 ноября 2012 года и проиграл Джеффу Монсону удушающим приемом во втором раунде. С тех пор президент промоушена Вадим Финкельштейн расторг контракт с бойцом из-за его поведения вне рейджа и больше не приглашал. На данный момент Финкельштейн не заинтересован в услугах скандального бойца, что он и подтвердил  в своем комментарии.

«Нет, сейчас он нам неинтересен. Может быть, если он будет дисциплинированным бойцом, мы сможем о чем-то говорить. Но он не был интересен М-1 и тогда, когда еще был на свободе», - заявил Финкельштейн.

Шансы провести бой в М-1: 2%

Fight Nights Global

Президент компании Камил Гаджиев умеет давать шанс скандальным спортсменам. Можно вспомнить Расула Мирзаева и Станислава Молодцова. Но к Саше Емельяненко он всегда относился с прохладой. Шансы, что мы увидим Александра в FNG крайне малы, но утверждать это нельзя.

«Во-первых, я хочу пожелать ему удачи, если он решит спортом заниматься. Вопрос проведения его боев в Fight Nights будет заключаться в его кондициях, его желании, и желании аудитории видеть бои с его участием. Если аудитории это нужно, если это нужно зрителю, если зритель готов и хочет за него болеть, то почему бы и нет», - сказал Гаджиев в интервью «Р-Спорт».

Шансы провести бой в FNG: 15%

ACB

Один из лидеров-промоушенов России «Беркут» совершенно точно не возьмет к себе Емельяненко. Глава организации Майрбек Хасиев очень строгий руководитель и не потерпит в ростере ACB скандальных спортсменов. Хасиев уважает дисциплинированных бойцов, с остальными он поступает жестко, но справедливо: не уложился в вес — попрощался с чемпионским поясом, не выполнил условия контракта — до свидания. В этой лиге с Емельяненко никто церемонится не собирается.

Шансы провести бой в ACB: 0%

БК «Ахмат»

Глава Чеченской Республики любит устраивать грандиозные шоу, будь то бокс, кикбоксинг или смешанные единоборства. В ростере «Ахмата» имеются несколько россиян, несколько иностранцев, основную часть составляют чеченские бойцы. Может быть, Кадыров и захочет, чтобы Александр подрался в Грозном, но этого не поймут местные жители. Емельяненко явно не будет себя чувствовать в чеченской «клетке», как дома. Его там будет ждать адский прием.

Шансы провести бой в БК «Ахмат»: 5%.

Источник: Photo.sovsport.ru

PROFC

В украинской организации Емельяненко провел два боя и одержал победы. Сейчас промоушен переживает не самые лучшие времена — есть проблемы со спонсорами и финансированием. В этой лиге в основном выступают молодые спортсмены, у которых нет опыта. Пригласить экс-звезду ММА лиге не под силу. Да и сам Емельяненко, скорее всего, не мечтает там выступать.

Шансы провести бой в PROFC: 5%

«Колизей»

Свой последний бой в карьере Емельяненко провел как раз в «Колизее» против неизвестного никому ученика Алексея Олейника Дмитрия Сосновского и потерпел сокрушительное поражение техническим нокаутом за 103 секунды. Затем Саша отправился в колонию, а Сосновский подписал контракт с UFC. Промоутер компании, которая базируется в Санкт-Петербурге, Олег Раевский не раз заявлял, что ждет возвращения Александра на свободу, чтобы сделать ему «большой» бой. Только вот как живет сейчас «Колизей» - никому неизвестно. Об ивентах организации давно не слышно. Проводят ли они вообще бои? Хотя, возвращение Емельяненко в «клетку» - событие знаковое, на этом можно неплохо заработать.

Шансы провести бой в «Колизее»: 70%.

Rizin FF (Япония)

Александр Емельяненко — боец, который в свое время выступал в Pride и его помнит нынешний руководитель Rizin FF. Но японцы не испытывают никакого уважения к уголовникам, поэтому Сашу в Стране восходящего солнца никто не ждет.

Шансы провести бой в Rizin FF: 1%.

Источник: Photo.sovsport.ru

UFC

UFC мечтает, чтобы Емельяненко пришел в организацию и доказал, что он «лучший из десяти бойцов». Поэтому Емельяненко сразу дадут чемпионский бой против американца Стипе Миочича. Конечно же, это ирония. Шансов — 0!.

Шансы провести бой в UFC: без шансов.

Bellator

Смотри пункт UFC.

Улица

Подраться на улице у Александра Емельяненко есть все шансы. Также есть все шансы вновь попасть в колонию.

Выводы

В первое время после выхода на свободу у Александра Емельяненко мало шансов провести бой в приличной организации. Второсортные компании могут взять его к себе на контракт для привлечения внимания. Не более того. Спустя время, если боец будет вести себя хорошо и если изменилось его поведение, то на него могут обратить внимание и топовые промоушены. Но Александру уже 35 и его лучшие годы явно позади. Да и дров он наломал прилично.

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