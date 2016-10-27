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Семь самых скандальных выходок Александра Емельяненко

Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Семь самых скандальных выходок Александра Емельяненко
Источник: Sovsport.ru

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко выйдет из тюрьмы по УДО. Соответствующее постановление уже подписано и вступит в силу в пятницу. Спортсмен известен своими скандальными выходками. Sovsport.ru вспомнил некоторые из них.

Кинул польских промоутеров

Когда: Ноябрь 2011 года.

Что случилось: Емельяненко подписал контракт с организацией Strefa Walk из Польши. По соглашению он должен был провести бой на территории этой страны против одного из местных бойцов. Однако сотрудничество между сторонами было прекращено. По словам польской стороны, Емельяненко не выполнил ряд обязательств перед компанией По сути, он взял гонорар за бой (40 тыс. долларов) и отказался выступать – попросту говоря «кинув» своих партнеров.

Сам Емельяненко заявлял, что причина отмены поединка лежит в «незаконных и нечистоплотных способах продвижения турнира со стороны его организаторов». То есть в раскрутке бренда. Якобы хозяева Strefa Walk незаконно использовали образ старшего брата Александра – Федора, и обещали, что он приедет на турнир в качестве почетного гостя. Сам Емельяненко-старший эту информацию опроверг.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Имя: Александр Емельяненко

Страна: Россия

Дата рождения: 2 августа 1981 года (32 года)

Достижения: Трехкратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо, многократный чемпион России по боевому самбо. Один из лучших российских MMA-бойцов (Когда-то АЕ занимал 9-е место в списке лучших бойцов мира). Бывший чемпион по версии «ProFC», участник и победитель турниров «Pride»и «M-1».

Профессиональный рекорд в ММА: 23 победы (17 – нокаутом, 3- болевым приемом, 3 – судейским решением), 6 поражений.

«Посмотрим, кто из нас двоих пи….л»

Когда: Лето 2011 года

Что случилось: В 2011 году Федор Емельяненко потерпел три поражения подряд. Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, когда-то тренировавшийся вместе с братьями Емельяненко, искал причину поражения Федора в неспособности того находить мотивацию для дальнейших, изнурительных, каждодневных тренировок, и высказал мнение, что лучшие годы великого бойца уже позади. Александр выступил с резким ответом: «Сережа по большому счету никто, и звать его никак. Он должен быть благодарен Федору за то, что тот проложил ему путь в мир спорта, а не давать свои «экспертные» оценки и болтать языком».

Харитонов, в свою очередь, назвал Александра Емельяненко «никому не нужным алкоголиком», высказал догадку о возможном криминальном прошлом бойца и утверждал, что Александра не пускают драться в Европу из-за гепатита - С, который, якобы, у него имеется.

В ответ на это заявление, Емельяненко-младший предложил, в присутствии СМИ и спортивной общественности, пройти все необходимые медицинские процедуры, которые должны были или подтвердить, или опровергнуть заявления Харитонова о гепатите: «Предлагаю так - если у меня найдут гепатит – я отрежу себе палец, если не найдут – пусть Харитон отрежет палец себе. Вот и посмотрим потом после этого, кто из нас двоих пи….л».

Дальнейшего развития эта история не получила – видимо, бойцам наскучило нападать друг на друга через прессу.

Кстати, Емельяненко и Харитонов встречались на ринге 10 сентября 2006 года на турнире Pride, и победу техническим нокаутом во втором раунде тогда одержал Александр.

Барнаульский дебош

Когда: Конец 2012 года

Что произошло: После поражения от американца Джеффа Монсона на турнире M-1 Challenge Емельяненко отправился в Барнаул. Планировалось, что спортсмен выступит в качестве почетного гостя на местном турнире и проведет мастер-класс для детей. На следующий день после намеченного события, в СМИ появилась информация, что боец устроил дебош на борту рейса Москва-Барнаул, а на само мероприятие приехал в нетрезвом виде, что было запечатлено на камеры мобильных телефонов зрителей шоу.

Промоутерская компания M-1 Global незамедлительно разорвала контракт с Александром после этого инцидента. И сделала это даже несмотря на то, что Федор Емельяненко является одним из совладельцев организации.

Сам спортсмен, комментируя барнаульский инцидент, утверждает, что все это – слухи и происки завистников, а после разрыва контракта с M-1 Global, Емельяненко объявил о завершении карьеры, и о том, что отправляется в греческий монастырь на горе Афон.

Впрочем, спустя четыре месяца, боец заявил, о том, что возвращается на ринг, подписав контракт сразу с двумя организациями – «Легенда» и «ProFC».

Алчная «жрица любви»

Когда: Лето 2013 года

Что произошло: Наутро, после своего 32-летия, Александра Емельяненко обвинили в изнасиловании 23-летней девушки, которую, с ее слов, насильно удерживали в заточении последние 24 часа.

В процессе расследования дела выяснилось, что девушка является сотрудницей «древнейшей профессии», которая, узнав в своем клиенте известного бойца, решила заработать на его имени. К чести самого Александра стоит сказать, что он не стал отнекиваться и честно признал, что вызвал себе на праздник проститутку, однако никого не бил, не насиловал, и не удерживал взаперти.

Уже через несколько дней, дело об изнасиловании закрыли за отсутствием улик. Сообщается, что «пострадавшая» девушка и спортсмен решили дело полюбовно.

Уже на следующий день после своего дня рождения, когда и произошла эта история, Емельяненко отправился в Тюмень, где провел мастер-класс.

Драка в кафе

Когда: Осень 2013 года.

23 октября спортсмен, вернувшись с тренировочного сбора в Кисловодске, подрался с одним из посетителей кафе на юге Москвы, куда Емельяненко зашел поужинать. Между Александром и неизвестным гражданином произошел конфликт, который вылился в драку, по итогам которой пострадавшего человека увозила машина скорой помощи. 32-летний Александр Емельяненко был обвинен в избиении человека, нанесении тяжких телесных повреждений, и объявлен в розыск.

И все это - за две недели до боя Александра с Мирко Филипповичем, который должен был пройти в рамках бойцовского шоу «Легенда».

Конфликт, впрочем, был разрешен мирно: Емельяненко и пострадавший Мысютин дали пресс-конференцию в том же кафе «Фаина», где и произошла драка, в ходе которой Мысютин заявил, что «не хочет портить спортсмену карьеру».

Завалил Галустяна

Когда: Лето 2013 года

В очередной раз в неадекватном виде спортсмен засветился на страйкобольном полигоне в Мневниках, куда приехал в компании друзей, среди которых был известный шоумен Михаил Галустян.
Емельяненко был очень пьян, матерился и еле держался на ногах. Когда боец попытался встать со стула, он не смог сделать даже нескольких шагов. Михаил Галустян подставил другу плечо и попытался удержать спортсмена от падения. Но боец все же потерял равновесие, стал падать и потащил за собой известного юмориста, повалив его на землю.

Изнасилование

Когда: 3 марта 2014 года.

Что произошло: Весной 2014 года спортсмен в своей квартире Емельяненко на Пересветовом переулке Москвы надругался над потерпевшей, а потом украл паспорт из ее сумки. 26-летняя девушка подменяла свою подругу, работавшую домработницей у бойца.

Емельяненко также вменялось в вину склонении к употреблению наркотиков женщины, но это обвинение было снято во время судебного процесса. В результате в мае 2015 года Емельяненко был приговорен судом к тюремному заключению за сексуальное насилие. Приговор вступил в силу в сентябре 2015 года.

Голосование: Чем следует заняться Александру Емельяненко после освобождения?

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