Кто сейчас сильнее – «Спартак» или ЦСКА? Сравниваем команды перед дерби

Накануне дерби «Спартак» – ЦСКА (29 октября, 18.00) «Советский спорт» сравнивает команды, чтобы понять, в самом ли деле так велико преимущество «Спартака».

1. Состав

Тут без вариантов – преимущество на стороне «Спартака», так как у ЦСКА в силу разных причин на поле не будет Еременко, Дзагоева и, скорее всего, Натхо. У «Спартака», напротив, поправятся Промес, Зе Луиш и Глушаков. Стартовый состав красно-белых определенно сильнее.

«Спартак» 1:0 ЦСКА

2. Тренеры

Массимо Каррера цветет и пахнет! Приехавшие на этой неделе в Тарасовку журналисты убедились – итальянец источает уверенность и обаяние. Он шутил, улыбался и отвечал на самые дурацкие вопросы. Кроме того, в Екатеринбурге Каррера показал себя блестящим тактиком, поменяв прямо по ходу матча схему игры, что и привело в итоге к победе.

Возможно, мне показалось, но Леонид Слуцкий устал психологически. Может, он до сих пор не оправился от неудачи на Евро-2016, а, может, так повлияли на него последние плохие новости про Еременко и ссора с армейскими болельщиками.

«Спартак» 1:0 ЦСКА

3. Звезды

Куинси Промес и Игорь Акинфеев. Не будем уверять, что они лидеры внутри коллектива, там все гораздо сложнее, но для болельщиков именно эти футболисты – главные надежды.

Оба недавно испытали удары. Для Промеса это травма, для Акинфеева – 40-й пропущенный в Лиге чемпионов мяч. Оба держат удар и готовы к новым испытаниям.

«Спартак» 1:1 ЦСКА

4. Вратари

И вновь Акинфеев. Главная вратарская черта – стабильность и здесь Игорю нет равных. Артем Ребров тоже давно не мальчик, но ему далеко до голкипера ЦСКА. Мне кажется, что главный сейв дерби совершит Акинфеев.

«Спартак» 0:1 ЦСКА

5. Болельщики

В стане красно-синих – раскол. Болельщики решили строго спросить со Слуцкого за неудачи и неуверенную игру, а тот пока не готов к диалогу. Жаль, что это случилось накануне дерби.

В стане красно-белых – единство. Фанаты призывают прийти на дерби в одежде 1990-х годов, в память о славных чемпионских временах. Интересно будет на это посмотреть.

«Спартак» 1:0 ЦСКА

6. Физическая форма

Красно-белые в порядке, а вот ЦСКА, кажется, стал уставать. Это прогнозируемо, коллега Михаил Борзыкин много писал о том, что в середине осени у армейцев традиционно наступает кризис. ЦСКА выдал отличные полчаса против «Монако» и, кто знает, не повторит ли он их в субботу. Возможно, этого хватит для положительного исхода?

«Спартак» 1:0 ЦСКА

7. Психология

Психология – штука тонкая. На первый взгляд, преимущество у спартаковцев, они на подъеме, идут на первом месте. Однако в составе ЦСКА слишком уже опытные бойцы, которые могут переломить ситуацию. Возможно, это случится прямо по ходу дерби.

«Спартак» 1:1 ЦСКА

ИТОГО

«Спартак» 6:3 ЦСКА