«Зенит» поможет? Как «Порту» планирует получить 115 миллионов с продажи игроков

Данило и Эррера Источник: Associated Press

«Советский спорт» рассказывает, как португальский гранд «Порту» попытается выйти в плюс, потерпев в 2016 году убытки на 58 миллионов.

В октябре португальские клубы раскрыли свои доходы и расходы за сезон 2015/2016. По ним выходило, что «Бенфика» - самая успешная и показывает стабильный рост, «Спортинг» выходит из затяжного кризиса, а вот «Порту» шокирует гигантскими потерями. Лучший клуб по продажам футболистов за последние 10 лет (600 млн. евро), каким-то образом докатился до худшего показателя в своей истории, потерь в 58,4 миллионов евро.

Как оказалось, на это повлияли несколько факторов: провал в Лиге чемпионов, когда клуб не вышел из группы а значит не досчитался десятков миллионов, рост зарплат, который составил плюс 25 миллионов за два года. Но главной проблемой стала вялая работа «Порту» на трансферном рынке. Усилился клуб хорошо, но почти никого при этом не продал.

Кто вспомнит последнюю громкую сделку «Порту»? Руководству разве что удалось избавиться от Имбула, но прибыль от продажи была минимальной, за что купили, примерно за то же и продали в «Сток Сити».

Президент «Порту» Пинту да Кошта уже признал, с выполнением финансового фэйр-плей большие проблемы. Поэтому в проекте бюджета на сезон 2016/2017 заложена сумма 115 миллионов евро. Столько клуб намерен выручить от продажи игроков (до 30 июня 2017 года). В доходах среди прочего также прописаны 30 миллионов от УЕФА и 23,6 - от ТВ-прав.

Из подсчетов руководства следует, что «Порту» завершит сезон в плюсе - 2,7 миллиона евро. Правда для выполнения ФФП нужно довести цифру до 9,1 миллиона.

Кто поможет «Порту»

В Португалии ходили слухи, что летом клуб мог продать трех футболистов (нападающего Андре Силву, полузащитников Данило и Эрреру) за 95 миллионов евро. И президент «Порту»это подтвердил. Но отклонил предложения, так как хотел сохранить футболистов для успешной борьбы за чемпионство.

Но кто сможет позволить себе этих игроков в ближайшее время?

«Зенит»

В последние годы российский клуб стал одним из лучших клиентов «Порту» наравне с «Реалом», «Монако» и «Челси». Именно эти четыре команды вложили в бюджет португальцев от 60 до 70 миллионов каждая (период с 2004 по 2015 года).

Вдруг, «Зениту» срочно понадобится замена, если Витсель все-таки уйдет? Эррера, например, хорошая кандидатура. Отступные в контракте — 40 миллионов. И можно предположить, что мексиканец не станет отказываться от выгодного предложения из России.

«Валенсия»

Жорже Мендеш всегда готов прийти на помощь, если речь идет мегараспродаже. Его клиенты из «Бенфики», «Порту» и менее богатых клубов нередко уезжают за большие деньги в Испанию или Англию. «Валенсия» в этом списке первая. А опорный полузащитник Данило (40 млн) — первый в очереди на переезд в Испанию.

«Вулверхэмптон»

Этот клуб пригодится, если до цифры 115 не хватит какой-нибудь мелочи вроде миллионов десяти. Любого молодого и талантливого игрока «Порту» Б Мендеш без труда пристроит своим азиатским знакомым, которые приобрели английскую команду.

«Реал» и другие гранды

После «Золотого мальчика» Ренату Саншеша на талантливую молодежь теперь особенный спрос. Есть свой вундеркинд и в «Порту». 20-летний Андре Силва стал той самой долгожданной забивной «девяткой», которой лет 15 не хватало сборной.

Если Силва не сбавит обороты (9 голов в 14 матчах), то к лету его стоимость может взлететь до тех самых 60 миллионов евро, прописанных в контракте. Силву представляет Жорже Мендеш, а значит именно на него в первую очередь обратят внимание топ-клубы Европы.