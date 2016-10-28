Сергей Харитонов: Писать автобиографию мне пока рано

Сергей Харитонов Источник: Instagram

4 ноября известный боец смешанного стиля Сергей Харитонов дебютирует на турнире Bellator. О сопернике и подготовке к бою с ним, своем бойцовском клубе и планах на написание своей автобиографии читайте в интервью «Советскому спорту».

– Главная новость последних дней – Александр Емельяненко выходит на свободу и собирается провести несколько боев.

– Об Александре я уже всем все сказал и больше говорить о нем не собираюсь.

– После долгой паузы мы, наконец, сможем вас увидеть в действии. В каком настрое и форме подходите к долгожданному возвращению на ринг?

– Настрой – боевой, нахожусь в хорошей форме. Нацеливаюсь на яркий и зрелищный поединок… И, конечно, на победу.

– Вместо Джоша Аппельта, бой с которым был отменен, вашим первым соперником в Bellator станет Джейви Айяла. Кто из этих двух соперников вам кажется более удобным?

– Честно говоря, у каждого из этих бойцов своя техника, и они совсем не похожи. Я так думаю, что по своим рейтингам они равны, но Айяла кажется посерьезнее, чем Аппельт. Мне он кажется более опасным.

– А чем опасен?

– Он умеет и бить, и бороться. Разносторонний, наглый, дерзкий парень, так что будет интересно.

– Ваш тренер Руслан Кривуша говорил, что сейчас вы спаррингуетесь с целой плеядой отечественных тяжеловесов. Кто-то из них является российским аналогом Айялы?

– Честно говоря, мы работаем в парах с Алексеем Кудиным и Шамилем Абдурахимовым, а также проводим спарринги с оппозицией повыше – Александром Волковым. Работаю с разными бойцами, и никого не подбираю под соперника. Конечно, сейчас основной акцент в подготовке на этого бойца, но работаю со всеми.

– Сразу после этого боя вас ждет еще один поединок в Екатеринбурге под эгидой неизвестного промоушена MixFace. Один вопрос: зачем вам это надо?

– Что значит, зачем нужен? Целый месяц после боя, а до Нового года я хочу провести время в жестком графике и реализовать себя. Эти два соперника похожи друг на друга, так что с подготовкой будет проще. Хочу провести два поединка и проверить свой организм – «могу/ не могу».

#Repost from @khariton__ - В нашем клубе Vityaz-fight с Лехой и Димоном #UFC#bellator163#mma #2016 Фото опубликовано Vityaz Fight 8(495)607-52-36 (@vityaz_fight) Окт 14 2016 в 2:16 PDT

Сергей Харитонов, Алексей Олейник и Дмитрий Сосновский в клубе «Витязь Fight»



– Тогда перейдем с бойцовских дел к бизнесу. Вы не так давно открыли в Москве клуб «Витязь Fight». Как вы решились на такой шаг в разгар кризиса?

– Знаете, тут скорее дело не в бизнесе. Открывался клуб, чтобы привлечь внимание масс, чтобы ребята могли тренироваться и выступать, а главная цель нашего клуба – открытие новых талантов. Собственно, над этим наши тренеры сейчас активно и работаю.

– А с чем связано название «Витязь Fight»? Ведь есть бойцовский клуб «Витязь» в Чехове, а его филиал присутствует в Балашихе.

– Потому я сам представляю спортивный клуб «Витязь», а раз я его представляю, то и мой клуб такое название должен носить. Слово «Fight» добавили, так как он связан с единоборствами. В нем есть и бокс, и кикбоксинг, и ММА, поэтому и решили добавить это слово

– И какие дальнейшие планы у вас на его счет?

– Одним клубом тут дело не ограничится. Я продолжу открывать новые клубы, привозить туда известных бойцов, чтобы они проводили там мастер-классы и привлекали людей к занятиям спортом. В первую очередь, нам нужно привлечь внимание молодежи, чтобы их главным увлечением был спорт, а не спиртные напитки или наркотики. Тема наркотиков меня очень задевает, поэтому и хочу, чтобы люди в свободное время занимались спортом, тогда времени и мыслей на употреблении этой дури у них не найдется. Если говорить о моих бойцовских планах, то я продолжу выступать и никуда уходить не собираюсь.

– Сейчас до России наконец дошла мода на автобиографии спортсменов. Планов на написание книги о себе пока нет?

– Рано мне писать автобиографию, я пока еще повыступаю. Где-то были соображения по этому поводу – постарше стану и начну, а пока даже думать по этому поводу не буду.



