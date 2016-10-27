«Енисей» разгромил московское «Динамо» и вышел в финал Кубка России

Афиша «Динамо-Москва» против «Енисея» в полуфинале Кубка страны еще год назад привлекла бы в «Крылатское» сотни, если не тысячи поклонников хоккея с мячом. Но в минувшее межсезонье московская команда изменилась очень сильно. Она помолодела. Сейчас «Динамо-Москва» - база для юниорской сборной страны.

«Енисей» тоже очень молод. Уж точно не намного старше юных динамовцев. Но эти ребята из Красноярска уже три года подряд становились чемпионами страны, а в 2015-м выиграли и Кубок мира.

«Нам бы 10 минут на «ноль» продержаться, - улыбается за десять минут до стартового свистка спортивный директор москвичей Владимир Янко. – Все-таки, «Енисей» - сильная команда».

До заданной цифры хозяева не дотягивают ровно минуту – Алмаз Миргазов после розыгрыша угловой бьет точно в девятку. Тут же форвард красноярцев делает дубль – 2:0. А дальше – как отрезало. Да, «Динамо» защищается больше числом, чем умением и «Енисей», наверняка, не атакует в полную силу, но счет 2:0 продержится до перерыва. Москвичи же успевают покусывать титулованного соперника. И не только опытные и мастеровитые Евгений Иванушкин с Сергеем Шабуровым. Владимир Янко не устает хвалить своих подопечных: «19-й номер, Миша Сергеев. Из Нижнего Новгорода приехал. Хороший мальчишка. А вот Саша Бескровный из Хабаровска. Удар у него отличный и позицию в обороне выбирает здорово. Фероянчик (Артем Фероян из Кемерова) у нас еще есть. Он еще на два года младше своих партнеров. Думаю, 5-6 из этих ребятишек заиграют в клубах Суперлиги, а некоторые и до сборной страны дойдут».

Этот даже не пионерский отряд, а детский сад Владимира Янко рубится с действующим чемпионом, не жалея ни себя, ни соперника. На перерыв вполне могли уйти и с минимальным перевесом, будь поудачливее у чужих ворот Иванушкин,Алексей Кичеев, Иван Щеглов и Дмитрий Гришин.

Во втором тайме активнее начинают динамовцы, но вновь не может забить Иванушкин. Причем, несколько раз подряд. А более опытный «Енисей» отправляет мяч в ворота дважды в течении шести минут и снимает вопрос о победителе.

Второй финалист определится в противостоянии «Волги» и «СКА-Нефтяника». Матч начнется в 20.00.