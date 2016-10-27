Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Крылья Советов0 : 1Локомотив
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Баскетбол  ЦСКА- : -УНИКС
Футбол  Анжи1 : 0Зенит
Хоккей  СКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Милан- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Енисей» разгромил московское «Динамо» и вышел в финал Кубка России

Игорь Зетилов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Енисей» разгромил московское «Динамо» и вышел в финал Кубка России

Афиша «Динамо-Москва» против «Енисея» в полуфинале Кубка страны еще год назад привлекла бы в «Крылатское» сотни, если не тысячи поклонников хоккея с мячом. Но в минувшее межсезонье московская команда изменилась очень сильно. Она помолодела. Сейчас «Динамо-Москва» - база для юниорской сборной страны.

«Енисей» тоже очень молод. Уж точно не намного старше юных динамовцев. Но эти ребята из Красноярска уже три года подряд становились чемпионами страны, а в 2015-м выиграли и Кубок мира.

«Нам бы 10 минут на «ноль» продержаться, - улыбается за десять минут до стартового свистка спортивный директор москвичей Владимир Янко. – Все-таки, «Енисей» - сильная команда».

До заданной цифры хозяева не дотягивают ровно минуту – Алмаз Миргазов после розыгрыша угловой бьет точно в девятку. Тут же форвард красноярцев делает дубль – 2:0. А дальше – как отрезало. Да, «Динамо» защищается больше числом, чем умением и «Енисей», наверняка, не атакует в полную силу, но счет 2:0 продержится до перерыва. Москвичи же успевают покусывать титулованного соперника. И не только опытные и мастеровитые Евгений Иванушкин с Сергеем Шабуровым. Владимир Янко не устает хвалить своих подопечных: «19-й номер, Миша Сергеев. Из Нижнего Новгорода приехал. Хороший мальчишка. А вот Саша Бескровный из Хабаровска. Удар у него отличный и позицию в обороне выбирает здорово. Фероянчик (Артем Фероян из Кемерова) у нас еще есть. Он еще на два года младше своих партнеров. Думаю, 5-6 из этих ребятишек заиграют в клубах Суперлиги, а некоторые и до сборной страны дойдут».

Этот даже не пионерский отряд, а детский сад Владимира Янко рубится с действующим чемпионом, не жалея ни себя, ни соперника. На перерыв вполне могли уйти и с минимальным перевесом, будь поудачливее у чужих ворот Иванушкин,Алексей Кичеев, Иван Щеглов и Дмитрий Гришин.

Во втором тайме активнее начинают динамовцы, но вновь не может забить Иванушкин. Причем, несколько раз подряд. А более опытный «Енисей» отправляет мяч в ворота дважды в течении шести минут и снимает вопрос о победителе.

Второй финалист определится в противостоянии «Волги» и «СКА-Нефтяника». Матч начнется в 20.00.

«Енисей» (Красноярск) – «Динамо-Москва» - 5:0 (2:0)

Голы: Миргазов, 9, 14, 62; Зубарев, 68; Тарасов, 87

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Финал Кубка России-2016 покажут в прямом эфире на телеканале «Матч! Наш спорт»Финал Кубка России-2016 покажут в прямом эфире на телеканале «Матч! Наш спорт»Прямая трансляция из СК «Крылатское» начнется в субботу, 29 октября в 15:55 по московскому времени.«СКА-Нефтяник» переиграл «Енисей» и вышел в полуфинал Кубка мира«СКА-Нефтяник» переиграл «Енисей» и вышел в полуфинал Кубка мираЭто было эль-классико российского хоккея с мячом на льду шведской «Йоранссон-Арены» в Сандвикене.«Енисей» и «СКА-Нефтяник» сыграют 16 октябряСтали известны все четвертьфинальные пары Кубка мира по хоккею с мячом.«Енисей» переиграл «Болльнес» и занял первое место в группе DКрасноярский «Енисей» на групповом этапе Кубка мира одержал три победы подряд.«Енисей» близок к выходу в четвертьфиналВ группе Д красноярцам осталось сыграть со шведским «Болльнесом». Матч начнется сегодня в 21.30 по московскому времени.«Енисей» переиграл «Ветланду» на Кубке мираДействующий обладатель Кубка мира по хоккею с мячом красноярский «Енисей» в первом матче одержал волевую победу над шведской «Ветландой» (5:2).Шведы считают фаворитами Кубка мира хозяев, «Енисей» и «СКА-Нефтяник»Наставники шведских клубов назвали фаворитов стартовавшего в Сандвикене Кубка мира.«Динамо-Москва» победило «Юсдаль»«Динамо-Москва» победило «Юсдаль»Хоккеисты ХК «Динамо-Москва» накануне старта Кубка мира в Сандвикене переиграли в контрольном матче выступающий в первой шведской лиге.Иванушкин не полетел в Сандвикен на Кубок мираМосковское «Динамо» последним из российского квартета отправилось в Швецию для участия в розыгрыше Кубка мира-2016.Полуфиналы и финал Кубка России по бенди пройдут в Крылатском с 27 по 29 октябряКак сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России, полуфинальные и финальный матчи Кубка страны состоятся в московском спорткомплексе «Крылатское».Квартет в поход собралсяКвартет в поход собрался13 октября 2016 года в шведском Сандвикене стартует Кубок мира, самый престижный клубный турнир в хоккее с мячом.Бельгийская спортсменка решила не делать эвтаназию после победы на ПаралимпиадеЧемпионка Паралимпиады-2016 бельгийка Марике Вервурт, выступающая в легкой атлетике, изменила решение об эвтаназию после Игр в Рио-де-Жанейро. Она решила отказаться от добровольного ухода из жизни.Вот та молодая шпана!Вот та молодая шпана!«Енисей», победив в финале «Байкал-Энергию» (5:1), третий год подряд стал лучшей командой России.«Енисей» обыграл «Байкал-Энергию» и стал чемпионом России по хоккею с мячомФинальный матч чемпионата России по хоккею с мячом между красноярским «Енисеем» и иркутской «Байкал-Энергией» завершился победой «Енисея». Итоговый счет матча – 5:1.Федерация отменила серию за третье место в чемпионате России, вручив бронзовые медали двум командамФедерация хоккея с мячом России приняла решение отменить серию за бронзовые медали национального первенства, в которой должны были сыграть «Динамо-Москва» и «СКА-Нефтяник».«Енисей» – в финале, Ломанов забил 1000-й гол«Енисей» – в финале, Ломанов забил 1000-й голВчера нападающий «Енисея» и капитан сборной России Сергей Ломанов первым достиг отметки в 1000 голов, забитых в чемпионате России. А его клуб, переиграв в третий раз подряд московское «Динамо», получил путевку в финал.Хабаровску помешала иркутская аураХабаровску помешала иркутская аура135 минут штрафа, красная карточка и подозрение на перелом руки – так старался «СКА-Нефтяник» не пустить в финал «Байкал-Энергию».Когда Ломанов выбьет 1000?Когда Ломанов выбьет 1000?Нападающий «Енисея» и сборной России Сергей Ломанов-младший вплотную приблизился к заветной цифре.«Енисей» второй раз подряд выиграл у московского «Динамо»И второй матч полуфинальной серии (до трех побед) противостояния самых титулованных российских команд закончился победой красноярцев.«Енисей» на шаг ближе к финалу«Енисей» на шаг ближе к финалуПолуфинальная серия между «Енисеем» и «Динамо» стартовала в понедельник в Красноярске.

Cпецпредложение