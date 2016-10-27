«Локо» разбушевался. Москвичи вышли в 1/4 финала Кубка России

Команда Юрия Семина одержал вторую победу подряд – вслед за ЦСКА повержены «Крылья Советов».

УДОБНО ЛИ «ЛОКО» ИГРАТЬ ПРОТИВ «КРЫЛЬЕВ»

На первый взгляд, «Крылья» для «Локомотива» соперник удобный. Любят самарцы повозиться с мячом, покатать его поперек поля, увлечься позиционным нападением. Обороняйся грамотно, да лови их на контратаках, всего делов-то!

Но это только на первый. На второй окажется, что в этом сезоне команды уже играли, и тогда была нулевая ничья – Александр Самедов в начале матча зарядил в перекладину, а в конце позволил Георгию Лория отбить пенальти. Да и в турнирной таблице соперники недалеко друг от друга – «Локомотив» одиннадцатый, «Крылья» - шестнадцатые. Но то чемпионат, а у нас с вами – Кубок России, где каждый матч как последний, каждый – решающий.

ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ КАК ДОМА

«Локомотив» в Самаре вел себя по хозяйски – с первых минут забрал мяч, территорию и инициативу. Бил по воротам, причем попадал в створ, подавал угловые, нагнетал напряжение. Со стороны казалось, дается это «Локомотиву» шутя, как на тренировке. Самарцы бегали за мячом и смотрели, как гости играют в футбол.

Вскоре они увидели красивый гол. Фернандеш отдал мяч Майкону, тот не спеша подработал его под правую ногу и от души пробил в угол – 0:1! Ранее по воротам Евгения Конюхова издалека били все тот же Фернандеш, Тарас Михалик и другие заинтересованные в победе «Локо» лица. Надо думать, такую установку дал им Юрий Семин.

«Локомотив» уверенно разыгрывал мяч, комбинировал и сочинял атаки. На фоне москвичей «Крылья» смотрелись простовато и, простите, как-то провинциально. В перерыве у Майкона взяли блиц-интервью, бразилец пообещал и во втором тайме давить так же, как в первом. Такова, мол, наша философия, надо навязывать свою игру. Сказал и просто так, по-человечески улыбнулся.

ИДЕАЛЬНАЯ КОНТРАТАКА

Во втором тайме случилось то, о чем мы размышляли перед матчем – «Локомотив» провел идеальную по исполнению контратаку и Александр Самедов красиво, изящно, спокойно перебросил мяч через Конюхова – 2:0.

«Крыльям» - а куда деваться? - потребовалось много и часто атаковать. «Локомотив», получая мяч, с удовольствием пользовался свободными зонами на чужой половине поля. Играли железнодорожники великолепно. Возможно, дали плоды двухразовые тренировки, которые ввел Юрий Семин. Он, помнится, в интервью «Советскому спорту» обещал, что «вдолгую это сработает». Сработало!

После третьего гола (забил Фернандеш) «Крылья» сдались и почти не сопротивлялись. Кажется, их главному тренеру господину Веркотерену пора возвращаться в свои европы, мы тут как-нибудь без него…

А «Локомотив» впервые за месяц забил больше гола за матч! Последний раз такое было 21 сентября в кубковой игре против «Химок» (3:0).