Фил Хит: Включить бодибилдинг в олимпийскую программу? Хорошая идея

Корреспондент «Советского спорта» пообщался с шестикратным обладателем награды «Мистер Олимпия» Филом Хитом, который приехал в Москву на самое масштабное мероприятие года в сфере здоровья, красоты, фитнеса и бодибилдинга Power Pro Show 2016.

- Фил, как вас встретила Москва? Успели посетить какие-то достопримечательности?

- Москва, как обычно, встретила прекрасно. Но в этом году холоднее, чем в прошлом, поэтому в этот раз ограничился Красной площадью и несколькими церквями в центре столицы.

- Ли Хейн и Ронни Коулмэн восемь раз получали награду «Мистер Олимпия», Арнольд Шварценеггер – семь, есть в планах побить их рекорд и хватит ли на это сил?

- Да, естественно я планирую побить их рекорды. Самое главное – тренироваться без травм, каждый день говорить себе – ты чемпион и продолжать работать в нужном направлении.

- В СМИ последнее время неоднократно всплывают слухи о включении бодибилдинга в Олимпийскую программу

- Это безусловно хорошая идея, однако бодибилдинг еще не так широко распространен среди обычных людей. Но я недавно общался с президентом Международной федерации бодибилдинга и фитнеса Рафаэлем Сантохой о включении бодибилдинга в панамериканские игры и это очень круто.

- Какие главные факторы для успеха в бодибилдинге: генетика, питание, правильные тренировки, биодобавки?

- Генетика, но если ты плохо питаешься или неправильно тренируешься – никакая генетика тебе не поможет.

- В интернете есть фото, как вы принимаете пищу в ресторане быстрого питания. Можно ли питаться фастфудом без вреда для здоровья?

- Эти фото были сделаны давно и в межсезонье. Иногда можно расслабиться с друзьями, почувствовать другую жизнь, буквально попробовать что-то новое, но естественно фастфуд – это скорее исключение из правил. Если бы я всегда так питался, то я был бы не «Мистер Олимпия», а «Мистер самый толстый парень».

Пообщавшись со СМИ, Фил Хит провел автограф-сессию со своими болельщиками, которые пришли пообщаться и сфотографироваться с кумиром.