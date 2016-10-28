Фил Хит: Включить бодибилдинг в олимпийскую программу? Хорошая идея
Корреспондент «Советского спорта» пообщался с шестикратным обладателем награды «Мистер Олимпия» Филом Хитом, который приехал в Москву на самое масштабное мероприятие года в сфере здоровья, красоты, фитнеса и бодибилдинга Power Pro Show 2016.
- Фил, как вас встретила
Москва? Успели посетить какие-то достопримечательности?
- Москва, как обычно, встретила прекрасно. Но в этом году холоднее, чем в прошлом, поэтому в этот раз ограничился Красной площадью и несколькими церквями в центре столицы.
- Ли Хейн и Ронни
Коулмэн восемь раз получали награду
«Мистер Олимпия», Арнольд Шварценеггер
– семь, есть в планах побить их рекорд
и хватит ли на это сил?
- Да, естественно я планирую побить их рекорды. Самое главное – тренироваться без травм, каждый день говорить себе – ты чемпион и продолжать работать в нужном направлении.
- В СМИ последнее время
неоднократно всплывают слухи о включении
бодибилдинга в Олимпийскую программу
- Это безусловно хорошая идея, однако бодибилдинг еще не так широко распространен среди обычных людей. Но я недавно общался с президентом Международной федерации бодибилдинга и фитнеса Рафаэлем Сантохой о включении бодибилдинга в панамериканские игры и это очень круто.
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Какие главные факторы для успеха в
бодибилдинге: генетика, питание,
правильные тренировки, биодобавки?
- Генетика, но если ты плохо питаешься или неправильно тренируешься – никакая генетика тебе не поможет.
- В
интернете есть фото, как вы
принимаете пищу в ресторане быстрого
питания. Можно ли питаться фастфудом
без вреда для здоровья?
- Эти фото были сделаны давно и в межсезонье. Иногда можно расслабиться с друзьями, почувствовать другую жизнь, буквально попробовать что-то новое, но естественно фастфуд – это скорее исключение из правил. Если бы я всегда так питался, то я был бы не «Мистер Олимпия», а «Мистер самый толстый парень».
Пообщавшись со СМИ, Фил Хит провел автограф-сессию со своими болельщиками, которые пришли пообщаться и сфотографироваться с кумиром.