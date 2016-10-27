Позор «Зенита»: 0:4, игра вдевятером и полная безнадега

Акротекст о том, как «Зенит» неожиданно нырнул на дно.

Поражение фаворита в кубке любой страны не может быть сенсацией в принципе. В среду, например, дортмундская «Боруссия» до серии пенальти мучилась со скромным «Унионом», и в итоге все же выиграла. Сенсацией, достойной слова «позор», может быть только сила поражения – именно так и вышло у «Зенита» в Каспийске.

Особенно плохо, что «Зенит» к концу матча повредился рассудком и разозлился на всех вокруг. Предохранитель не сработал даже у мирного до этого дня в России Жулиано. Если бы не пара вменяемых одноклубников, он, Витсель и Нету принялись бы, наверное, бить игроков «Анжи».

Зенитовцы измотаны, измучены – это с их-то графиком и количеством матчей понятно. Непонятно другое: почему Луческу решил поехать в Каспийск глубоко основным составом, где относительно свежими были только Жирков и Шатов. И то лишь потому, что долечивали свои травмы.

Оборона «Зенита», а особенно Луиш Нету, сделала все, чтобы уже сейчас скауты клуба выжали максимум из списка свободных агентов, которых можно подписать прямо по ходу сезона. За десять минут португалец подарил соперникам две голевых атаки. Когда игроки «Анжи» выбежали на Лодыгина втроем, успел спасти Ломбертс. Но следом Нету отдал чужому пас так идеально, что оставалось только убрать финтом вратаря и забить в пустые ворота. Так Будковский оформил дубль, а счет увеличился до 0:3.

Работа судьи - вообще ни при чем: да, ассистент главного увидел что-то странное в моменте, когда Михаил Кержаков касался Будковского на линии штрафной. Но этот эпизод – всего лишь 57-я минута, к тому же гол тогда «Анжи» не забил.

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Зенитовцы проиграли в первый раз за сезон. По-настоящему близко к поражению были до этого дважды: дома с «Ростовом», когда горели 0:2 к перерыву, и в Израиле. Тогда переломить ситуацию «Зенит» хотел и смог, на этот раз - никаких внешних признаков ни одного, ни другого.

Единственное, что действительно могло сломать «Зениту» привычную игру – ужасного качества поле. Катить по земле, оказалось, вообще не вариант. Вместо прямой линии мяч нарисует ломаную – примерно как на графике посещаемости «Анжи-Арены»: от зполноты богатого клуба до четверговой полупустоты на игре Кубка. Хотя лучшая – и единственная хорошая – атака за матч у «Зенита» получилась именно через короткий пас: с правого фланга мяч довели до Дзюбы, а он из вратарской не смог забить Юрченко, попав с нескольких метров ему в лицо.

На второй тайм «Зенит» вышел с зарядом и желанием доминировать – но оно куда-то делось после пары действительно осмысленных атак. На то, чтобы переломить неудачный матч, у петербуржцев не хватило сил, желаний и эмоций. Пропорция этих факторов пока остается загадкой.

Именно против «Анжи» зенитовцы месяц назад сыграли матч, который теперь в рейтинге худших при Луческу на втором месте: вели 2:0 к 20-й минуте, очки в итоге потеряли. А следом выдали пять побед подряд.

Та потеря очков в Каспийске привела к ренессансу. Но стоит ли ждать нового буйства от команды Луческу на ближайшем отрезке, включающем «Томь», «Дандолк», «Терек» и «Крылья Советов», после такой игры ясно не вполне.

Авторитету Мирчи Луческу предстоит вторая глобальная проверка. Первая была, когда он взялся за коренную перестройку системы игры. Стратегическое планирование сработало. Теперь нужен антикризисный менеджмент. Наверняка у румына такого опыта тоже достаточно, но момент для перемен Кубок России подкинул крайне любопытный.