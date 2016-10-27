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Бомбардир Андреас. Капитан «быков» показал пример нападающим

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Бомбардир Андреас. Капитан «быков» показал пример нападающим
Источник: Sovsport.ru

«Краснодар» с трудом обыграл «Оренбург» и вышел в четвертьфинал Кубка России.

Перед игрой шанс гостей виделся в обороне. В среднем за матч РФПЛ «Оренбург» пропускает один мяч (11 в 11 играх). Находящиеся в десятке сильнейших «Терек» и «Рубин», на минуточку, пропускают по 15 мячей.

«Оренбург» уже показал, что может сыграть надежно против любой российской команды. К примеру, ЦСКА и «Зениту» он уступил, пропустив лишь однажды. «Возможно, я доволен этими тремя очками даже больше, чем победой над «Спартаком», - сказал на этот счет главный тренер «Зенита» Мирча Луческу. Чем не комплимент?

Но у «Краснодара» травмирован главный бомбардир - Смолов. А ведь с ним в чемпионате России «быки» наносят 15,6 ударов за матч, без него – 12,3. Сам Смолов за матч бьет по воротам 5 раз, тогда как его сменщик Ари только 2. Без такого копья игра для Игоря Шалимова превращалась в очередной экзамен.

Первый тайм это подтвердил – моменты «Краснодару» давались с трудом. Голевым был лишь один – Калешин после передачи Лаборде вышел на ударную позицию с фланга, но пробил мимо.

«Не хватает обостряющих передач, катаем мяч поперек поля», - метко высказался в телеэфире о причине невразумительной игры своей команды полузащитник Поберезкин. Правда, затем «Краснодар» изменился. Движение стали создавать полузащитники и делали они это перед штрафной. Били по воротам Калешин, Лаборде, отходивший назад Ари, Ахмедов и Измайлов. В итоге Марат забил: сыграла ставка на дальнобойность.

Два других мяча «Краснодар» добыл после фланговых атак. Оба раза отличился защитник Гранквист и оба раза — головой. «Оренбург» напирал на стандарты, выжал из ситуации дополнительное время, но этим и ограничился.

Матч

Краснодар - Оренбург - 3:2 (0:0)

Голы

Бреев 55 (0:1). Гранквист 57 (1:1). Нехайчик 60 (1:2). Измайлов 67 (2:2). Гранквист 101 (3:2).

Состав

Краснодар: Синицын, Гранквист, Калешин, Мартынович, Подберёзкин (Каборе, 59), Петров, Мамаев (Ахмедов, 17), Лаборде (Окриашвили, 89), Газинский, Измайлов, Ари

Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Бамба (Нехайчик, 46), Бреев, Воробьёв (Померко, 86), Коронов (Делькин, 92), Ефремов, Афонин, Малых

Предупреждения:

Каборе, 76; Измайлов, 98; Гранквист, 100 - Бамба, 26; Афонин, 27; Воробьёв, 62; Андреев, 63; Бреев, 65; Ойеволе, 70; Малых, 103

Удаления:

нет - Ойеволе, 107

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

27 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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