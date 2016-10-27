Бомбардир Андреас. Капитан «быков» показал пример нападающим

«Краснодар» с трудом обыграл «Оренбург» и вышел в четвертьфинал Кубка России.

Перед игрой шанс гостей виделся в обороне. В среднем за матч РФПЛ «Оренбург» пропускает один мяч (11 в 11 играх). Находящиеся в десятке сильнейших «Терек» и «Рубин», на минуточку, пропускают по 15 мячей.

«Оренбург» уже показал, что может сыграть надежно против любой российской команды. К примеру, ЦСКА и «Зениту» он уступил, пропустив лишь однажды. «Возможно, я доволен этими тремя очками даже больше, чем победой над «Спартаком», - сказал на этот счет главный тренер «Зенита» Мирча Луческу. Чем не комплимент?

Но у «Краснодара» травмирован главный бомбардир - Смолов. А ведь с ним в чемпионате России «быки» наносят 15,6 ударов за матч, без него – 12,3. Сам Смолов за матч бьет по воротам 5 раз, тогда как его сменщик Ари только 2. Без такого копья игра для Игоря Шалимова превращалась в очередной экзамен.

Первый тайм это подтвердил – моменты «Краснодару» давались с трудом. Голевым был лишь один – Калешин после передачи Лаборде вышел на ударную позицию с фланга, но пробил мимо.

«Не хватает обостряющих передач, катаем мяч поперек поля», - метко высказался в телеэфире о причине невразумительной игры своей команды полузащитник Поберезкин. Правда, затем «Краснодар» изменился. Движение стали создавать полузащитники и делали они это перед штрафной. Били по воротам Калешин, Лаборде, отходивший назад Ари, Ахмедов и Измайлов. В итоге Марат забил: сыграла ставка на дальнобойность.

Два других мяча «Краснодар» добыл после фланговых атак. Оба раза отличился защитник Гранквист и оба раза — головой. «Оренбург» напирал на стандарты, выжал из ситуации дополнительное время, но этим и ограничился.