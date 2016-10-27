«СКА-Нефтяник» стал вторым финалистом Кубка России
Хабаровчане разгромили «Волгу» 13:1.
«У «Волги» шансов нет, ворота «СКА-Нефтяника» сегодня защищает Яшин. Пусть и Виктор», - пытался донести до меня свою мысль один из динамовских болельщиков. Но голкипер дальневосточнико
«СКА-Нефтяник» играет весело и себе в удовольствие. А ведь в Хабаровске, откуда они прилетели накануне уже почти четыре часа утра! Но «спят» ульяновцы. Вылазки «Волги» лениво отражает оборона с Алексеем Чижовым во главе, а Яшин вступает в игру крайне редко.
Не заснули хабаровчане и после перерыва. Второй тайм «СКА-Нефтяник» выигрыват со счетом 8:1!
В финале в субботу сыграют «Енисей» и «СКА-Нефтяник». По мнению специалистов они обладают самыми сильными составами и будут явными фаворитами предстоящего чемпионата страны. Решающий матч, который начнется в 16.00, в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ. Наш спорт».
«Волга» (Ульяновск) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - 1:13 (0:5)
Голы: Ларионов, 74 - Бондаренко, 3, 18; Рязанцев, 13, 69, 75; Ким, 15; Фагерстрем, 29, 77; Потемин, 52; Ишкельдин, 59, 72; Антипов, 84; Ивкин, 88