«СКА-Нефтяник» стал вторым финалистом Кубка России

Хабаровчане разгромили «Волгу» 13:1.

«У «Волги» шансов нет, ворота «СКА-Нефтяника» сегодня защищает Яшин. Пусть и Виктор», - пытался донести до меня свою мысль один из динамовских болельщиков. Но голкипер дальневосточнико в, в основном, скучает и пытается подсказывать что-то партнерам. А игру делает хабаровская атака. К 18-й минуте две «башни» Павел Рязанцев и Артем Бондаренко забивают три. Ульяновский тайм-аут и скандирование «Волга»! «Волга!» не помогает – Александр Ким и Крис Фагерстрем добавляют еще два – 5:0.

«СКА-Нефтяник» играет весело и себе в удовольствие. А ведь в Хабаровске, откуда они прилетели накануне уже почти четыре часа утра! Но «спят» ульяновцы. Вылазки «Волги» лениво отражает оборона с Алексеем Чижовым во главе, а Яшин вступает в игру крайне редко.

Не заснули хабаровчане и после перерыва. Второй тайм «СКА-Нефтяник» выигрыват со счетом 8:1!

В финале в субботу сыграют «Енисей» и «СКА-Нефтяник». По мнению специалистов они обладают самыми сильными составами и будут явными фаворитами предстоящего чемпионата страны. Решающий матч, который начнется в 16.00, в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ. Наш спорт».

«Волга» (Ульяновск) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - 1:13 (0:5)

Голы: Ларионов, 74 - Бондаренко, 3, 18; Рязанцев, 13, 69, 75; Ким, 15; Фагерстрем, 29, 77; Потемин, 52; Ишкельдин, 59, 72; Антипов, 84; Ивкин, 88