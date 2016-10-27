«За такое надо наказывать». Евгений Ловчев о матчах Кубка России

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных событиях 1/8 финала Кубка России.

О победе «Анжи» над «Зенитом» (4:0)

– В этом матче я ставил на «Анжи». Думал, многие лидеры «Зенита» не сыграют, но нет – у команды был боевой состав. Думаю, проблема «Зенита» в том, что команда потеряла волевые качества. Да, было спасение в Израиле – там команда, что называется, загорелась. Но «Зенит» все время до этого кто-то зажигал, сама команда этого сделать не могла.

В этот раз все было против «Зенита – и соперник, и поле, и болельщики. Видно, что «Анжи» – управляемая тренером команда. Хорошая команда. Это нельзя не заметить. И недавно в чемпионате с «Зенитом» они показали себя, сравняв счет, когда проигрывали 0:2, и сейчас. Тогда «Зенит» провалил полматча, сейчас – весь.

Игроки «Зенита» привыкли, что он – звезды, которых на руках носят. А в «Анжи» ребята приехали хорошо выполнить работу и заработать деньги. У них есть желание понравиться, проявить себя, побольше заработать. Этого я у игроков «Зенита» не вижу.

Посмотрите на Дзюбу. Ему уже никому и ничего доказывать не нужно. Лучшее время у него было, когда Артема отправляли в «Томь» и «Ростов», когда он в аренде доказывал тренерам, тому же Карпину.

Что касается Жулиано и его удаления, его вывело из себя, что эти ребята из «Анжи» лучше него. И что великий «Зенит» на этом плохом поле соперник вчистую обыгрывает.

Теперь начнутся разговоры, что теперь «Зениту» будет легче – играть только в чемпионате и Лиге Европы. Но на самом деле – это безобразие. За такую игру футболистов надо наказывать. Потому что раз вышел на поле – на 100 процентов надо отработать.

О победе «Локомотива» над «Крыльями Советов» (3:1)

– Понимал, что у «Локомотива» с Семиным появится характер. Нет игры, нет нападения. А характер есть. Такой «Локомотив» не разобьешь. И при этом тренере они не бросят играть, как бы матч ни складывался.

В прошлом матче с ЦСКА был момент, когда на повышенных тонах говорили Чорлука и Виталий Денисов. В итоге хорват просто пихнул Денисова. Кто-то подумает: «Как это возможно?». А я понимаю, что просто игрокам результат и игра небезразличны. И та победа над ЦСКА – это большой эмоциональный всплеск для команды.

А что касается главного тренера «Крыльев» Веркаутерена, мне кажется, этой игрой он подписал себе приговор.

О победе «Краснодара» над «Оренбургом» (3:2)

– Настоящий кубковый матч. «Оренбург» вообще-то мало забивает, хотя команда у Роберта Евдокимова – очень организованная. А о самом тренере давно слышу хорошие отклики.

«Оренбург» при счете 2:2 надеялся на пенальти, но не тут-то было. Измайлов показал отличный футбол. И, считаю, на Марата надо обратить внимание тренерам сборной. На его позиции у нас только Миранчук, он пока Измайлову не ровня. Марат столько атак организовал! Но так безобразно его пасы использовали партнеры, которые транжирили моменты...

Хорош был Гранквист, который и бойцовские, и лидерские, и голевые качества показал.

Но победа «Краснодару» тяжело далась. Вообще клубы, которые в еврокубках играют, усталыми выглядят. Возможно, что-то то так в подготовке.

О победе «Тосно» над «Динамо» (3:2)

– Принципиальный матч лидеров ФНЛ. Плюс спартаковцы Парфенов и Бесчастных против динамовцев Калитвинцева и Ковтуна, хотя он тоже в «Спартаке» играл... Когда «Динамо» на 85-й минуте счет сравняло, мне казалось, они ход игры переломили. Но нет...

На одном из турниров я общался с руководителем «Тосно» Вячеславом Матюшенко. Мы с ним говорили про Диму Парфенова. Был ведь момент, когда после прихода в «Тосно» у Парфенова не получалось. Матюшенко мне сказал, что все равно было видно, что это – тренер. Они не стали дергаться – и у «тосно» с Парфеновым пошли успехи.

На сегодня «Тосно» демонстрирует наиболее поступательное движение среди всех клубов. Парфенова люблю и уважаю. Даже за то, что в свое время приходил на матчи мини-футбольного «Спартака», который я тренировал. Он – отзывчивый и уважительный. Рад за Диму.

А «Динамо»… Смотрю на некоторых игроков в составе – Белоруков, Рыков, Нарубин. Это – будущее «Динамо»? Нормально комплектовать такими игроками состав? Запал у них кончится. А тех, кто сгорел – не подожжешь.