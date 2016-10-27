«За такое надо наказывать». Евгений Ловчев о матчах Кубка России
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных событиях 1/8 финала Кубка России.
О победе «Анжи» над «Зенитом» (4:0)
– В этом матче я ставил на «Анжи». Думал, многие лидеры «Зенита» не сыграют, но нет – у команды был боевой состав. Думаю, проблема «Зенита» в том, что команда потеряла волевые качества. Да, было спасение в Израиле – там команда, что называется, загорелась. Но «Зенит» все время до этого кто-то зажигал, сама команда этого сделать не могла.
В этот раз все было против «Зенита – и соперник, и поле, и болельщики. Видно, что «Анжи» – управляемая тренером команда. Хорошая команда. Это нельзя не заметить. И недавно в чемпионате с «Зенитом» они показали себя, сравняв счет, когда проигрывали 0:2, и сейчас. Тогда «Зенит» провалил полматча, сейчас – весь.
Игроки «Зенита» привыкли, что он – звезды, которых на руках носят. А в «Анжи» ребята приехали хорошо выполнить работу и заработать деньги. У них есть желание понравиться, проявить себя, побольше заработать. Этого я у игроков «Зенита» не вижу.
Посмотрите на Дзюбу. Ему уже никому и ничего доказывать не нужно. Лучшее время у него было, когда Артема отправляли в «Томь» и «Ростов», когда он в аренде доказывал тренерам, тому же Карпину.
Что касается Жулиано и его удаления, его вывело из себя, что эти ребята из «Анжи» лучше него. И что великий «Зенит» на этом плохом поле соперник вчистую обыгрывает.
Теперь начнутся разговоры, что теперь «Зениту» будет легче – играть только в чемпионате и Лиге Европы. Но на самом деле – это безобразие. За такую игру футболистов надо наказывать. Потому что раз вышел на поле – на 100 процентов надо отработать.
Матч
Голы
Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).
Состав
Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский
Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба
Предупреждения:
Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67
Удаления:
Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
О победе «Локомотива» над «Крыльями Советов» (3:1)
– Понимал, что у «Локомотива» с Семиным появится характер. Нет игры, нет нападения. А характер есть. Такой «Локомотив» не разобьешь. И при этом тренере они не бросят играть, как бы матч ни складывался.
В прошлом матче с ЦСКА был момент, когда на повышенных тонах говорили Чорлука и Виталий Денисов. В итоге хорват просто пихнул Денисова. Кто-то подумает: «Как это возможно?». А я понимаю, что просто игрокам результат и игра небезразличны. И та победа над ЦСКА – это большой эмоциональный всплеск для команды.
А что касается главного тренера «Крыльев» Веркаутерена, мне кажется, этой игрой он подписал себе приговор.
Матч
Крылья Советов - Локомотив - 1:3 (0:1)
Голы
Майкон 19 (0:1). Самедов 50 (0:2). Фернандеш 63 (0:3). Чочиев 75 (1:3).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Надсон, Таранов, Родич, Бато, Концедалов (Маргасов, 80), Цаллагов, Ятченко, Молло, Мбакогу (Чочиев, 69), Корниленко
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик (Хенти, 76), Пейчинович, Чорлука, Самедов (Шишкин, 89), Миранчук, Фернандеш, Денисов И., Майкон (Коломейцев, 65)
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция
О победе «Краснодара» над «Оренбургом» (3:2)
– Настоящий кубковый матч. «Оренбург» вообще-то мало забивает, хотя команда у Роберта Евдокимова – очень организованная. А о самом тренере давно слышу хорошие отклики.
«Оренбург» при счете 2:2 надеялся на пенальти, но не тут-то было. Измайлов показал отличный футбол. И, считаю, на Марата надо обратить внимание тренерам сборной. На его позиции у нас только Миранчук, он пока Измайлову не ровня. Марат столько атак организовал! Но так безобразно его пасы использовали партнеры, которые транжирили моменты...
Хорош был Гранквист, который и бойцовские, и лидерские, и голевые качества показал.
Но победа «Краснодару» тяжело далась. Вообще клубы, которые в еврокубках играют, усталыми выглядят. Возможно, что-то то так в подготовке.
Матч
Краснодар - Оренбург - 3:2 (0:0)
Голы
Бреев 55 (0:1). Гранквист 57 (1:1). Нехайчик 60 (1:2). Измайлов 67 (2:2). Гранквист 101 (3:2).
Состав
Краснодар: Синицын, Гранквист, Калешин, Мартынович, Подберёзкин (Каборе, 59), Петров, Мамаев (Ахмедов, 17), Лаборде (Окриашвили, 89), Газинский, Измайлов, Ари
Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Бамба (Нехайчик, 46), Бреев, Воробьёв (Померко, 86), Коронов (Делькин, 92), Ефремов, Афонин, Малых
Предупреждения:
Каборе, 76; Измайлов, 98; Гранквист, 100 - Бамба, 26; Афонин, 27; Воробьёв, 62; Андреев, 63; Бреев, 65; Ойеволе, 70; Малых, 103
Удаления:
нет - Ойеволе, 107
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
27 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
О победе «Тосно» над «Динамо» (3:2)
– Принципиальный матч лидеров ФНЛ. Плюс спартаковцы Парфенов и Бесчастных против динамовцев Калитвинцева и Ковтуна, хотя он тоже в «Спартаке» играл... Когда «Динамо» на 85-й минуте счет сравняло, мне казалось, они ход игры переломили. Но нет...
На одном из турниров я общался с руководителем «Тосно» Вячеславом Матюшенко. Мы с ним говорили про Диму Парфенова. Был ведь момент, когда после прихода в «Тосно» у Парфенова не получалось. Матюшенко мне сказал, что все равно было видно, что это – тренер. Они не стали дергаться – и у «тосно» с Парфеновым пошли успехи.
На сегодня «Тосно» демонстрирует наиболее поступательное движение среди всех клубов. Парфенова люблю и уважаю. Даже за то, что в свое время приходил на матчи мини-футбольного «Спартака», который я тренировал. Он – отзывчивый и уважительный. Рад за Диму.
А «Динамо»… Смотрю на некоторых игроков в составе – Белоруков, Рыков, Нарубин. Это – будущее «Динамо»? Нормально комплектовать такими игроками состав? Запал у них кончится. А тех, кто сгорел – не подожжешь.
Матч
Голы
Галиулин 22 (1:0). Мухаметшин 45 (2:0). Панченко 54 (2:1). Бечирай 85 (2:2). Киреенко 88 (3:2).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Абазов, Гарбуз, Мухаметшин, Тетрашвили (Богаев, 76), Кашчелан, Галиулин (Киреенко, 87), Палиенко (Чиркин, 78), Кутьин
Динамо: Нарубин, Терехов С., Уилкшир (Козлов, 46), Хольмен, Темников, Бюттнер, Рыков, Зотов, Сапета, Панченко, Луценко (Бечирай, 46)
Предупреждения:
Дугалич, 5; Кашчелан, 38; Кутьин, 69; Нигматуллин, 81 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
26 октября 19:00, Электрон, Текстовая трансляция