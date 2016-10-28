Александр Ширко: События в «Спартаке» в начала 2000-х – часть какого-то плана

Экс-нападающий «Спартака» Александр Ширко вспоминает последнее чемпионство команды – оно случилось 15 лет назад – и говорит, что в этом сезоне у команды есть хорошая возможность впервые с тех пор взять золотые медали.

- В четверг было 15 лет как «Спартак» в последний раз выиграл чемпионат России. Вспоминали?

- Меня просили вспомнить «Спартак»-2001, но я, к сожалению, вряд ли смогу это сделать. Помню все в общих чертах. Тем более по ходу того сезона ушел в «Торпедо». Но медаль чемпионскую получил

- Как вы ее получили?

- По-моему, кто-то передал…

- Тогда у вас уже было ощущение конца чемпионской эпохи «Спартака»?

- И история, и статистка показывают, что в клубе происходили перемены. Они начались еще раньше, не в 2001-м. И привели к тому, что «Спартак» потерял лидирующие позиции.

- В том «Спартаке» многие игроки провели только по одному матчу…

- Да. И как они могли вообще запомниться, если вы сами говорите, что они сыграли, в лучшем случае, один матч. Я вообще думаю, что то была часть какого-то плана.

- По уничтожению «Спартака»?

- Это громко сказано. Но вряд ли в тот период игроки, которые появлялись ниоткуда, могли бы продолжить историю клуба и быть полезны команде. Много было случайных людей, которые… Которые, по-моему, только в «Спартаке» и были.

- Спустя 15 лет «Спартак» вновь на первом месте. Символично?

- Просто сейчас такой сезон, когда проблемы у конкурентов – и с составом, и с игрой – и, соответственно, с очками. А у «Спартака» был отрезок, когда команда играла интересно и добывала очки. Но уже несколько туров у команды какие-то проблемы. Игра стала бледноватой. Надеюсь, это временно.

- Но вы согласны, что перед дерби с ЦСКА фаворит – «Спартак»?

- Не согласен. ЦСКА играет в Лиге чемпионов с серьезными соперниками. И сказать, что «Спартак» сейчас первый номер сказать не могу.

- Какие шансы у «Спартака» стать чемпионами в этом сезоне?

- В процентном отношении сложно сказать. Но я назову эти шансы хорошими.

- Вы уже поняли, что за тренер Каррера?

- Человек пришел, проработал две недели – и стал главным. Чья заслуга того, что сейчас «Спартак» идет на первом месте – тех, кто готовил команду в предсезонке или самого Карреры – затрудняюсь сказать. Но первые матчи с Каррерой у «Спартака» получились эмоционально насыщенными и, в то же время, команда в них комбинировала. Смотреть на такой «Спартак» было приятно. Об игре команды в последних турах сказать так не могу. Но надеюсь на победу над ЦСКА. Думаю, если они и будет, то с разницей в один мяч.