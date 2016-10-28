Пан или пропал? Что сулит Квяту продолжение карьеры в «Торо Россо»

Ровно неделю назад, в прошлую пятницу, Даниил Квят узнал, что остается в «Торо Россо» еще на один год. «Советский спорт» накануне стартующего сегодня Гран-при Мексики проанализировал – что хорошо, и что плохого в новом контракте россиянина.

Конечно, сам Даниил Квят теперь может выдохнуть. Даже расслабиться. Правда – несильно. Свою первую гонку после объявления о продолжении работы с «Торо Россо» российский пилот провел не слишком ярко – в США спровоцировал аварию с Серхио Пересом, заработал штраф и финишировал вне очковой зоны. Тем интереснее будет следить за Даниилом в Мексике – в прошлом году он, к слову, был здесь четвертым.

Между тем, новость о продлении Квята вызвала в паддоке неоднозначную реакцию. Кто-то считает, что Даниил свое место заслужил. Кто-то с подобным не согласен. Все признают – уверенно говорить о будущем уфимца в «Формуле-1» пока не получается. И тем не менее, контракт подписан.

Это хорошо? Или все-таки плохо?

ПОЧЕМУ ЭТО ХОРОШО

УВЕРЕННОСТЬ

«Ред Булл» сыграл на упреждение. Не стал дожидаться конца сезона или чемпионата GP2, где за титул борется французский протеже команды – Пьер Гали. О продлении соглашения с Квятом было объявлено заранее. Тем самым всем дали понять – команда по-прежнему ценит российского пилота. И не готова отпускать его таланты, рискуя усилить вероятного соперника.

Об этом прямо говорил Кристиан Хорнер (шеф «Ред Булла»). Об этом заявлял и Хельмут Марко (глава молодежной программы команды). Красноречиво подчеркивал Франц Тост (босс «Торо Россо»). Это, конечно, сильно расстроило Гали… Но кого, собственно, интересует его мнение? Квят понял, что в него все еще верят – несмотря на не лучший результат в сезоне и провал на фоне напарника. Пара успешных гонок, вроде Сингапура (где россиянин финишировал 9-м), конечно, повлияли на решение его оставить. Но вряд ли слишком сильно. Все понимают, что Даниил попал в психологическую яму после понижения из «Ред Булла», и справиться с этой ситуацией было нелегко. При этом скорость по-прежнему при нем, опыта – хватает, а возраст – всего 22 года. Как метко отметил тот же Хорнер – на Квяте рано ставить крест. А такое отношение со стороны руководителей проекта, конечно, придаст россиянину уверенности. Той самой, которой ему сильно не хватало после майского этапа в Сочи.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Квят провел в «Торо Россо» почти два сезона и останется на третий. Он отлично чувствует себя в Фаэнце. Он свободно говорит на итальянском, поскольку переехал в Рим еще ребенком. Его любят механики и инженеры. Франц Тост души не чает в подопечном. Когда слышишь, как Даниил называет младшую «Скудерию» своим домом, то понимаешь – это не просто красивые слова. Сменив команду, ему пришлось бы перестраиваться. Привыкать к новой обстановке. Переезжать на новую базу. Заново выстраивать отношения с коллективом. Не всем и не всегда это удается сразу. Так что наш гонщик избежит в межсезонье лишних стрессов, которые могли бы повлиять на результат. А в его ситуации это совсем немаловажно.

НОВЫЕ МОТОРЫ

Сейчас «Торо Россо» - аутсайдер. Прошлогодний двигатель «Феррари» не позволяет команде бороться за высокие места. Хорошее – для середняка – шасси еще в отдельных гонках позволяет попадать в десятку (как в том же Сингапуре). Но в целом всем понятно, что набирать очки и Квяту, и Сайнсу, приходится не благодаря возможностям машины, а вопреки.

В будущем ситуация исправится. Технический регламент претерпит изменения, причем серьезные. Никто не знает, как это повлияет на расклад сил. Вряд ли, конечно, стоит рассчитывать, что «Торо Россо» превратится в лидера. Однако есть важный нюанс – команда вернется к моторам «Рено». А ведь «Рено» уже два года готовится к новому регламенту. Они и так всех удивили своим прогрессом – после сезона-2015, ставшего кошмаром для «Ред Булл», «Быки» в кратчайший срок обогнали всех соперников, кроме «Мерседеса» (что было нереально). И вклад французских мотористов в такой успех – огромен. Скорее всего, прогресс продолжится. А значит, новая силовая установка поможет «Торо Россо» сделать серьезный шаг вперед. И результаты Квята тоже вырастут.

ПОЧЕМУ ЭТО ПЛОХО

СТАТУС ПИЛОТА «РЕД БУЛЛА»

Сам по себе подобный статус – совсем неплох. Но только если речь именно о «Ред Булле». А с «Торо Россо» ситуация сложнее… Ведь все привыкли, что гонщики младшей «Скудерии» - по сути, собственность «Быков». Они не хозяева своей карьеры. Того же Квята могли только уволить – но сам он, по крайней мере без скандала, уйти не мог. Ведь Даниила активно сватали в «Форс Индию» - индийская команда ищет замену Нико Хюлькенбергу. За пару дней до объявления о продлении контракта с «Торо Россо» появились новости, что россиянин – главный кандидат в напарники Пересу. В итоге «Ред Булл» его не отпустил. Карлоса Сайнса хотел забрать «Рено» - не отпустили и испанца. Это, конечно, хорошо, что младшая «Скудерия» так держится за своих пилотов. Но ведь не факт, что в будущем году их сохранят в команде. А интерес со стороны других «конюшен» может угаснуть. Кому охота вести переговоры с гонщиком, который, фактически, сам себе не принадлежит?

ЗАСТОЙ

За 10 лет существования «Торо Россо» в ней выступали 11 пилотов. На повышение в «Ред Булл» ушли три с половиной – Себастьян Феттель, Даниэль Риккиардо, Макс Ферстаппен и, собственно, Квят, которого затем отправили назад, в «фарм-клуб». Знаете, сколько продолжило карьеру за пределами империи «Быков»? Ровно один. Все тот же Феттель.

Всех остальных ждала дорога в никуда. Остаться в «Формуле-1» не смогли ни Жан-Эрик Вернь, ни Хайме Альгерсуари, ни Себастьян Буэми – а ведь эти ребята когда-то тоже считались потенциальными звездами! Программа «Ред Булла» - это круто. Молодых гонщиков берут на полное обеспечение, в них вкладывают миллионы долларов и ведут через младшие серии к вершине автоспорта. Кто добрался – тот и молодец. Но по сути, дальше остается два варианта продолжения карьеры – либо ты за три года пробиваешься в главную конюшню, либо – отправляешься на выход, не будучи интересным никому. Как правило, срабатывает второй вариант. Поэтому программу и называют «кладбищем талантов».

У Квята будет ровно один сезон, чтобы решить вопрос о своем будущем в «Формуле-1». При этом в «Ред Булл» пока вакансий нет. Четыре года в «Торо Россо» не проводил никто. Кроме как в старшую команду оттуда тоже никто не выбирался. Задача проявить себя перед потенциальными работодателями у Даниила стоит остро. И непонятно, удастся ли ее решить.

УРОВЕНЬ КОМАНДЫ

Даже если «Рено» построит чудо-двигатель, это вряд ли поможет младшей «Скудерии» вырваться в лидеры чемпионата. Возможности команды из Фаэнцы ограничены. Если не выйдет сразу создать отличное шасси, прогресс по ходу года будет идти медленно. И в любом случае есть сразу пять «конюшен», которые будут вести его быстрее. Так что ни побед, ни подиумов у Квята не будет (разве что в случае сенсаций). А значит, ярко проявить себя будет сложнее. Учитывая все вышесказанное, это может серьезно повлиять на вероятность его приглашения в другие коллективы. И если будущий сезон станет последним в карьере россиянина, никто, к сожалению, не удивится.