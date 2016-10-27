Безо всякой Милошти! Дабл-дабл Теодосича помог ЦСКА разгромить УНИКС

Милош Теодосич Источник: Евролига

Защитник ЦСКА Милош Теодосич, оформив дабл-дабл (16 очков и 10 передач), помог своей команде в первом российском дерби текущего сезона Евролиги уверенно обыграть казанский УНИКС.

«ВАЖНО ХОРОШО СЫГРАТЬ В ЗАЩИТЕ»

В трех первых турах регулярного чемпионата ЦСКА одержал три победы. УНИКС умылся слезами горя от трех же поражений. И обе эти серии могли прерваться одним махом, если б казанцы смогли взять верх над красно-синими в Москве. В теории – нет ничего сверхординарного. Тем более, с российскими командами именно в рамках Евролиги армейцы не всегда играли лучшим образом. Они проигрывали в этом турнире «Химкам». «Нижнему Новгороду». Давали слабину в матчах с «Локомотивом-Кубанью». Конечно, только на предварительных этапах. Но ведь сейчас же тоже – не плей-офф! А УНИКС по праву заслужил попадание в главный клубный турнир Европы. Хоть и стартовал в нем неудачно.

- Они вели «плюс 14» во встрече с Барселоной, упустив победу на финише. Могли выиграть в Бамберге, но не смогли – из-за небольших деталей. То же можно сказать о встрече со стамбульской «Дарушафакой», - анализировал выступление соперников наставник ЦСКА Димитрис Итудис. – Сейчас казанцам не хватает двух важных игроков – Антона Понкрашова и Коти Кларка, выбывших из-за травм. И даже так УНИКС показывает смелось, следуя идеям тренера. А Евгений Пашутин хорошо делает свою работу. Мы хорошо знаем игру соперников, встречались с ними в предсезонных матчах (на Кубке Гомельского, - Прим. ред.). Определенно, Хоакин Колом и Кит Лэнгфорд составляют ядро команды, но они также получают помощь от Павла Антипова, Латэвиуса Уильямса, Костаса Каймакоглу, Артема Параховского, Вадима Панина и остальных напарников. Так что бороться с УНИКСом будет непросто.

- Нам очень важно удачно сыграть в защите, - в свою очередь отметил сам Пашутин. – В последнем матче вся команда была сориентирована на нападение, но ведь обороняться тоже надо! В ряде моментов мы позволяли своим соперникам забивать легкие мячи. Так что надо работать над этим компонентом. И обязательно провести работу над ошибками.

Свой предыдущий матч в Евролиге оба российских клуба провели во вторник. УНИКС в Казани проиграл «Дарушафаке», а ЦСКА в Стамбуле взял верх над «Анадолу Эфесом». Обеим командам предстояли перелеты. Времени на отдых, считайте, не было. С мотивацией проблем не возникало – казанцам надо было прервать серию поражений, а ЦСКА «подсел» на вкус побед. Так что трибуны «Мегаспорта» могли спокойно насладиться жарким матчем. И он таким и получился.

Но…. Только в первой половине встречи.

СТАРЫЙ СЦЕНАРИЙ

Уверенно начать матч. В идеале – повести в счете. Сделано.

Продержаться до большого перерыва. Есть

Сбавить обороты, рассыпаться в защите, потерять точность в нападении…. Готово!

Каждый из матчей УНИКСа в текущем сезоне Евролиги развивается по одномк сценарию. И встреча с ЦСКА – не исключение. Пашутину пора всерьез задуматься – как так выходит, что успешное начало выливается в провал с начала третьей четверти и неизбежно приводит к поражению? Возможно, всему виной – скамейка. Она, конечно, у казанцев оставляет желать лучшего, а травмы Понкрашова и Кларка только усугубили ситуацию. Но если нет?

Стартовый спорный – и поехали! Лэнгфорд бомбит кольцо армейцев из-за дуги, со средней и в проходах. А Параховский добавляет свое из-под щита. Когда надо – включаются Колом и Панин. Итог – 13:18 к третьей минуте матча. Итудис хватается за голову, хотя брать тайм-аут не спешит. Ведь у него есть Милош Теодосич. Есть Кори Хиггинс. Есть Воронцевич, наконец! К концу стартовой четверти ЦСКА даже вырывается вперед – 23:20. Только упрочить преимущество не может. Пока не теряет точность Лэнгфорд. Пока Каймакоглу уверенно пихается плечами с Виктором Хряпой и Джеффом Эйрсом. Пока Евгений Воронов цепляется за каждый мяч в защите… Все это способствует балансу. Хрупкому. Поскольку чем ближе большой перерыв, тем очевиднее усталость баскетболистов УНИКСа. И ЦСКА мало-помалу уходит в небольшой отрыв.

История повторяется в третьей четверти – казанцы словно выдыхаются. Аарон Джексон делает преимущество ЦСКА двузначным (53:43). Восстановившийся после отравления Джеймс Огастин (из-за проблем с пищеварением американский центровой не смог сыграть против «Анадолу Эфеса») добавляет свои пару очков. К исходу получаса игрового времени армейцы ведут все «плюс 15» (62:47). И дальше спокойно контролируют отрыв.