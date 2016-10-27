Ржига проиграл сам себе

Армейцы одержали победу благодаря сразу двум «подаркам» от игроков «Слована», которые обернулись голами.

СПЕЦ ПО ЦСКА

…Главный тренер «Слована» Милош Ржига вошел в армейский Ледовый дворец и улыбнулся. Хотя после «теннисного» разгрома 1:6 в Питере во вторник у него на душе наверняка кошки скребли.

Но ЦСКА – давний «клиент» пана Милоша. Возглавивший «Спартак» чешский тренер дебютировал на капитанском мостике красно-белых как раз в дерби с армейцами – 22 декабря 2007-го и уступил 2:4.

– «Спартак» будет побеждать ЦСКА, – пообещал тогда в Сокольниках Ржига и вскоре завоевал признание болельщиков.

13 февраля 2009 года на Ленинградке команда Ржиги и ее голкипер Дмитрий Кочнев выстояли после осады ворот армией Вячеслава Быкова и дважды уязвили хозяев. Спартаковский голкипер отразил тогда около полусотни (!) бросков. С тех пор пан Милош считается специалистом по ЦСКА.

В прошлом сезоне его «Слован» нанес красно-синим два поражения, причем в Москве с «сухим» счетом (2:0). Это в регулярке. А в плей-офф, хоть и уступил в серии 0-4, но в равной борьбе.

КУРЬЕЗЫ…

– Мы три матча из четырех играли лучше, в третьем периоде вели в счете, но соперник нас перебегал, – прокомментировал ту кубковую серию наставник «Слована».

Не выручил тогда «орлов» их экстравагантный вратарь Барри Браст. Он любит погулять в поле, причем не только чтобы остановить шайбу, но и воткнуться в соперника. Забывая при этом о своих главных функциях.

Вот и в недавнем матче с ЦСКА в Братиславе канадский голкипер не выручил команду, пропустив в овертайме шайбу, посланную от синей линии Богданом Киселевичем.

Вчера пан Милош во избежание старой истории решил бросить под армию Дмитрия Квартальнова другого канадца – Джастина Погге. Эх, знал бы тренер, чем этот шаг обернется…

Дурной пример оказался заразителен. В начале третьего периода голкипер выдал «цирковой номер» имени Браста: вышел за ворота остановить шайбу и «подарил» ее Максиму Мамину – давай, забивай! Так счет стал 3:1. На Ржигу больно было смотреть – тренер поднял руки, взывая к хоккейному богу. Тот его мольбам не внял.

…Главком армейцев в последнем перед паузой матче решил дать передышку своим сборниками. На лед не вышли Валерий Ничушкин, Игорь Ожиганов, Богдан Киселевич. Однако ворота доверили Илье Сорокину.

– Я совсем не устал, готов играть и за ЦСКА, и за сборную, – заявил бронзовый призер чемпионата мира-2016 в интервью корреспонденту «Советского спорта».

В конце первого периода безобидный бросок в сторону ворот вошедшего в зону Джонатана Чичу заставил армейского вратаря капитулировать. Шайба, срикошетив от клюшки защитника Константина Алексеева, бабочкой запорхнула в «девятку».

…И СЛЕЗЫ

Как знать, по какому сценарию пошел бы матч, не сравняй Александр Попов счет через полторы минуты.

После перерыва столичная армия пустила в ход «тяжелую артиллерию» и устроила осаду ворот гостей. Дальний залп Александра Кутузова вывел хозяев вперед.

Шанс вернуться в игру «орлам» представился за 10 минут до конца третьего периода. Целую минуту пятерка гостей штурмовала владения Сорокина и трех его одноклубников. В эти тревожные для ЦСКА мгновения вратарь сборной России превратился в непроницаемую стену.

Концовка матча выдалась нервной. 10 минут штрафа схватил бомбардир гостей Джефф Таффе. А в кулачном поединке Никиты Пивцакина и Кайла Чипчуры проиграли оба. Армейца выдворили с поля как зачинщика драки, канадец же получил 7 минут штрафа.

За полторы минуты до сирены «отличился» Сорокин, заработавший удаление за подножку. Гости наказали вратаря шикарным голом, геометрически точно разыграв стандарт «2 в 1».

Но последнее слово осталось за Чипчурой, поразившим пустые ворота, правда, свои… Поскольку автоголов в хоккее нет, шайбу записали на счет армейца Энлунда, который коснулся ее последним.

– Обидно до слез, – качал головой после финальной сирены Милош Ржига. – Ждали от соперника давления, прессинга… Но так и не дождались. Зато забили два гола сами себе.

У нас сейчас десять игроков в лазарете, буду разговаривать с менеджером и усиливать состав.

– Взяли три очка, ребята молодцы, – лаконично подвел итоги Дмитрий Квартальнов. Почему не играли наши сборники? Ничушкину мы дали отдохнуть, а Ожиганов приболел.