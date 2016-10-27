Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Спартак (мол)- : -ЦСКА (мол)
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ржига проиграл сам себе

Владислав Домрачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Ржига проиграл сам себе
Источник: Photo.khl.ru

Армейцы одержали победу благодаря сразу двум «подаркам» от игроков «Слована», которые обернулись голами.

СПЕЦ ПО ЦСКА

…Главный тренер «Слована» Милош Ржига вошел в армейский Ледовый дворец и улыбнулся. Хотя после «теннисного» разгрома 1:6 в Питере во вторник у него на душе наверняка кошки скребли.

Но ЦСКА – давний «клиент» пана Милоша. Возглавивший «Спартак» чешский тренер дебютировал на капитанском мостике красно-белых как раз в дерби с армейцами – 22 декабря 2007-го и уступил 2:4.

– «Спартак» будет побеждать ЦСКА, – пообещал тогда в Сокольниках Ржига и вскоре завоевал признание болельщиков.

13 февраля 2009 года на Ленинградке команда Ржиги и ее голкипер Дмитрий Кочнев выстояли после осады ворот армией Вячеслава Быкова и дважды уязвили хозяев. Спартаковский голкипер отразил тогда около полусотни (!) бросков. С тех пор пан Милош считается специалистом по ЦСКА.

В прошлом сезоне его «Слован» нанес красно-синим два поражения, причем в Москве с «сухим» счетом (2:0). Это в регулярке. А в плей-офф, хоть и уступил в серии 0-4, но в равной борьбе.

КУРЬЕЗЫ…

– Мы три матча из четырех играли лучше, в третьем периоде вели в счете, но соперник нас перебегал, – прокомментировал ту кубковую серию наставник «Слована».

Не выручил тогда «орлов» их экстравагантный вратарь Барри Браст. Он любит погулять в поле, причем не только чтобы остановить шайбу, но и воткнуться в соперника. Забывая при этом о своих главных функциях.

Вот и в недавнем матче с ЦСКА в Братиславе канадский голкипер не выручил команду, пропустив в овертайме шайбу, посланную от синей линии Богданом Киселевичем.

Вчера пан Милош во избежание старой истории решил бросить под армию Дмитрия Квартальнова другого канадца – Джастина Погге. Эх, знал бы тренер, чем этот шаг обернется…

Дурной пример оказался заразителен. В начале третьего периода голкипер выдал «цирковой номер» имени Браста: вышел за ворота остановить шайбу и «подарил» ее Максиму Мамину – давай, забивай! Так счет стал 3:1. На Ржигу больно было смотреть – тренер поднял руки, взывая к хоккейному богу. Тот его мольбам не внял.

…Главком армейцев в последнем перед паузой матче решил дать передышку своим сборниками. На лед не вышли Валерий Ничушкин, Игорь Ожиганов, Богдан Киселевич. Однако ворота доверили Илье Сорокину.

– Я совсем не устал, готов играть и за ЦСКА, и за сборную, – заявил бронзовый призер чемпионата мира-2016 в интервью корреспонденту «Советского спорта».

В конце первого периода безобидный бросок в сторону ворот вошедшего в зону Джонатана Чичу заставил армейского вратаря капитулировать. Шайба, срикошетив от клюшки защитника Константина Алексеева, бабочкой запорхнула в «девятку».

И СЛЕЗЫ

Как знать, по какому сценарию пошел бы матч, не сравняй Александр Попов счет через полторы минуты.

После перерыва столичная армия пустила в ход «тяжелую артиллерию» и устроила осаду ворот гостей. Дальний залп Александра Кутузова вывел хозяев вперед.

Шанс вернуться в игру «орлам» представился за 10 минут до конца третьего периода. Целую минуту пятерка гостей штурмовала владения Сорокина и трех его одноклубников. В эти тревожные для ЦСКА мгновения вратарь сборной России превратился в непроницаемую стену.

Концовка матча выдалась нервной. 10 минут штрафа схватил бомбардир гостей Джефф Таффе. А в кулачном поединке Никиты Пивцакина и Кайла Чипчуры проиграли оба. Армейца выдворили с поля как зачинщика драки, канадец же получил 7 минут штрафа.

За полторы минуты до сирены «отличился» Сорокин, заработавший удаление за подножку. Гости наказали вратаря шикарным голом, геометрически точно разыграв стандарт «2 в 1».

Но последнее слово осталось за Чипчурой, поразившим пустые ворота, правда, свои… Поскольку автоголов в хоккее нет, шайбу записали на счет армейца Энлунда, который коснулся ее последним.

– Обидно до слез, – качал головой после финальной сирены Милош Ржига. – Ждали от соперника давления, прессинга… Но так и не дождались. Зато забили два гола сами себе.

У нас сейчас десять игроков в лазарете, буду разговаривать с менеджером и усиливать состав.

– Взяли три очка, ребята молодцы, – лаконично подвел итоги Дмитрий Квартальнов. Почему не играли наши сборники? Ничушкину мы дали отдохнуть, а Ожиганов приболел.

Матч

ЦСКА - Слован - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы:

Чичу 16:50 (0:1). Попов (Панин, Сергеев), 18:11 (1:1). Кутузов (Светлаков), 38:05 (2:1 - бол.). Мамин (Муршак), 43:09 (3:1). Недорост (Чичу, Месарош), 58:54 (3:2). Энлунд 59:37 (4:2 - п.в.).

Место и дата

27 октября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
КХЛ. «Трактор» - «Авангард», «Металлург» (Мг) - «Сибирь» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата КХЛ на Sovsport.ru.«Крылья у сборников? Разденутся – посмотрю». Знарок продолжает жечь и побеждать«Крылья у сборников? Разденутся – посмотрю». Знарок продолжает жечь и побеждатьИгроки СКА – об одиннадцатой победе подряд, а Олег Знарок - о тяжелой доле тренера-совместителя.Дмитрий Квартальнов: Дал Ничушкину отдохнуть перед Кубком КарьялаПосле победы над «Слованом» (4:2) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов объяснил, почему не играли три кандидата в сборную России на Кубок Карьяла.Милош Ржига: Проиграли сами себеПосле поражения от ЦСКА (2:4) главный тренер «Слована» объяснил причины неудачи и посетовал на переполненный лазарет.Андрей Разин: Накопилось много вопросов к руководствуГлавный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин поделился впечатлениями от матча с тольяттинской «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ.Эдгарс Масальскис: Не ждали легкой прогулки в матче с «Автомобилистом»Голкипер тольяттинской «Лады» Эдгарс Масальскис прокомментировал победу своей команды над «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ.Владимир Ткачев оформил третий хет-трик за годВ матче с «Югрой» (4:1) 23-летний форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев сделал третий хет-трик за карьеру в КХЛ, причем все три ему удались в составе одной команды.Горди Дуайер: Третья шайба стала поворотной в матче против СКАГлавный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:6).Олег Знарок: Заметил ли, что у сборников выросли крылья? Нет, сейчас разденутся – посмотрюГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» (6:0).Александр Хохлачев: 11 побед подряд? СКА выходит на каждую игру как на последнюю и старается выигратьНападающий СКА Александр Хохлачев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» (6:0).Павел Дацюк: Думаю, перерыв на матчи сборной России пойдет мне на пользуКапитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» (6:0).ЦСКА переиграл «Слован» в матче чемпионата КХЛХоккеисты московского ЦСКА уверенно переиграли «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.Егор Яковлев: Секрет моей результативности – большая заслуга партнеровЗащитник СКА Егор Яковлев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» (6:0).СКА разгромил «Медвешчак» и одержал 11-ю победу подрядВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл «Медвешчак» со счетом 6:0.Дубль Мосалева помог «Локомотиву» обыграть минское «Динамо»«Локомотив» дома взял верх над минским «Динамо» (6:3) в регулярном чемпионате КХЛ.Хет-трик Ткачева принес победу «Ак Барсу» над «Югрой»Хоккеисты казанского «Ак Барса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ переиграли на своей площадке «Югру» со счетом 4:1.КХЛ. ЦСКА обыграл «Слован», СКА разгромил «Медвешчак» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.СКА – «Медвешчак» - 6:0. Как это былоВ четверг в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и «Медвешчак» из Загреба.Вратарь «Куньлунь Ред Стар» Загидулин отыграл на ноль первый матч в карьере21-летний вратарь команды-новичка КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Артем Загидулин в матче с «Амуром» (1:0) впервые в карьере отстоял на ноль.Зак Юйэнь: Твердо намерены сыграть свою роль в развитии хоккея в КитаеКитайский защитник «Куньлуня» Зак Юйэнь прокомментировал свою первую шайбу в КХЛ.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Слован
Слованкалендарьстатистика
Милош Ржига
Милош Ржигавсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение