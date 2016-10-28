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Капитаном сборной России в ноябре должен стать… Ковальчук!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Капитаном сборной России в ноябре должен стать… Ковальчук!

Кадровый просчет Олега Знарка перед финским этапом Евротура, который еще не поздно исправить.

Рассуждая на днях с нашим экспертом двукратным олимпийским чемпионом Борисом Майоровым о том, что покажет молодая сборная России на Кубке Карьяла-2016, мы сошлись в дипломатичном мнении, что предсказывать результат такой команды дело гиблое и неблагодарное.

Тем более, что результат – далеко не самая главная цель этого турнира, если смотреть на финский этап Евротура через призму проблем нашей команды.

Задача понятная – проверка молодняка. Ведь в Хельсинки едет так называемый, третий состав сборной. Если учесть, что первый из НХЛ, а второй – из ведущих игроков КХЛ.

Но тогда же я задал Майорову еще один вопрос: «Кто в этой команде станет капитаном-вожаком?»

Спросил я не случайно. Потому что сам ярко выраженного лидера в сборной России не нашел. Нет, есть, конечно, и там харизматичные ребята. К примеру, 22-летний Андрей Миронов, который нынче капитанит в «Динамо», пока более опытные партнеры залечивают травмы, но…

Мэтр задумался, потом махнул рукой: «Найдется достойная фигура. Но не сразу, а по ходу турнира».

Возможно, что и так. Тем более, что как раз в молодежных командах вожак обязательно должен быть лидером на деле. Не на словах, и не по указке тренера. Не будешь авторитетом на льду и в раздевалке – молодые и столь же амбициозные партнеры тебя уважать просто не станут.

И все же со времени того разговора меня не покидает ощущение, что как раз вот тут Знарок дал промашку. Стремление тренера пойти на турнир с исключительно молодыми игроками понятно. Но одно исключение из этого правила все же стоило сделать.

И именно для капитана! Поставить во главе команды фигуру, которая бы априори была непререкаемым авторитетом для всех членов команды.

И такая фигура есть! Вот она, на самой что ни на есть поверхности и на виду у Знарка – лучший бомбардир КХЛ форвард СКА Илья Ковальчук.

Кстати, не задействованный не только на недавнем Кубке Мира, но и на последнем первенстве планеты. И, рискну предположить, успевший соскучиться по битвам за сборную.

Дело ведь даже не в том, что Илья давно не попадал в национальную команду. И не в том, что он сейчас лучший игрок КХЛ по результативности.

Просто посмотрите внимательно на эпизод, когда он забил гол в ворота «Медвешчака» накануне. Как раз тот самый, который вновь сделал его лучшим бомбардиром лиги, позволил обойти магнитогорца Сергея Мозякина.

Казалось бы, ну что такого – подправил шайбу на пятачке, заставил ее прыгнуть кузнечиком и скакнуть в сетку мимо вратаря. Сколько таких моментов уже было в карьере Ковальчука?! Ну сделал счет 2:0. Важный гол, конечно, но СКА-то в итоге вынес хорватов 6:0, в одну калитку.

Для меня важно, как вел себя Илья после этого гола. Как подпрыгнул от счастья и вскинул обе руки вверх. Как широко улыбался, обнимая партнеров. Как светились его глаза, когда он потом сидел на лавке…

Ковальчука сейчас конкретно, как говорят, прет! Он горит на льду, дышит игрой и наслаждается ей. И за такие честные и яркие эмоции фортуна платит ему щедро, в долгу не остается.

По-моему, вот такой капитан и должен быть у намеренно омоложенной сборной России. Авторитетный. Прошедший в хоккее все от «А» до «Я». Всех соперников видевший не раз и не раз их побеждавший. И одновременно – полный самого что ни на есть юношеского задора и жажды игры.

Не знаю, прислушаются ли тренеры сборной к моим словам. Тем более, что это и не совет вовсе. Сдались Олегу Знарку мои советы… Просто мысли вслух.

Но все же лучшего капитана на этот турнир ему для нашей команды не найти!

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