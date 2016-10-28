«Санчес сделал Ковалева? Да, он - дилетант с образованием строителя!»

Сергей Ковалев Источник: Reuters

Известный тренер Абель Санчес, работающий с казахским боксером Геннадием Головкиным, заявил, что именно ему принадлежит заслуга в том, что россиянин Сергей Ковалев стал одним из лучших боксеров мира и завоевал три чемпионских пояса.

Накануне Санчес заявил, что российский боксер одержит победу над американцем Андре Уордом в поединке 19 ноября.



– Ковалев победит, – делится своим мнением Санчес. – Он лучше как боец. Не боксер или технарь, я говорю о том, что он жаждет драки, а Уорд хочет быть остроумным и техничным. Думаю, что для Уорда Ковалев слишком большой.

– Вы отдаете должное тренеру Ковалева - Джону Дэвиду Джексону?

– Это я сделал Ковалева. Со мной Ковалев был восемь боев - восемь нокаутов. Стиль, которым он обладает - мой стиль. Джон проделал с ним неплохую работу, но этот стиль пришел из моего зала.





Прав ли в этом утверждении Санчес? Хороший и развернутый ответ можно получить из автобиографии Сергея Ковалева, которая недавно вышла в издательстве «Эксмо». Абелю Санчесу в ней посвящена отдельная глава под названием «Биг Бер».

Для начала хотелось бы уточнить, что в профессиональной карьере россиянина были несколько тренеров – это Дон Тернер, Эдди Санчес, Абель Санчес и Джон Дэвид Джексон. Наиболее интересный тренировочный процесс из этих тренеров по мнению Ковалева был у Эдди Санчеса. Но с ним россиянин расстался из-за того, что Санчес забирал себе деньги, предназначенные Сергею.

Дон Тернер и сейчас находится в углу Ковалева, но никак лишь в роли катмена. Именно он стал первым тренером россиянина в США. И те первые тренировки Ковалев вспоминает чуть ли не с ужасом.

«Тренер не давал на никакой программы, ни школы бокса, ни тренировок. Все делали сами. Сбор в семь. Пришел – иди на мешок. Отработал на нем - тренировка заканчивалась. Тренер ничего не подсказывал», – пишет Сергей в своей книге.

Про переезд в тренировочный лагерь «Биг Бер» он вспоминает следующим образом: «То, что я туда попал было на тот момент хорошо, но не столько благодаря Санчесу, сколько благодаря Гене Головкину. Боевая практика с Геной мне помогла больше, чем все остальное».

Далее Сергей подробно разбирает, как строился тренировочный процесс у Санчеса.



– В качестве тренера Абель был очень однообразен и как боксеру мне ничего не давал. А может, мне так просто казалось, так как я в основном работал с Геннадием. Я считаю, что он вообще слабо понимал, что делает. Например. он всем давал одинаковые нагрузки. Независимо от того, когда у тебя был бой, через две недели или через два месяца, ты делал всегда одно и то же. И не имело значения, когда ты поднялся с его тренировочный лагерь, который находился на высоте 2100 метров.

Понедельник, среда и пятница - боевые дни (спарринги или мешок). Вторник, четверг, суббота - физподготовка. Все тренировки соответственно боевые и общефизические были из неделю в неделю одинаковые. На мой взгляд, это в корне неверно. Нельзя грести всех под одну гребенку, как это делал Санчес.

... Когда я вернулся из России (после боя с Романом Симаковым - прим. ред.), я окончательно пришел к выводу, что Абель - дилетант в боксе, без педагогического спортивного образования и даже боксерского опыта, – резюмирует Ковалев.

Далее Сергей разбирает, какой именно тренировочный процесс ему подходит и отмечает практически каждый боксерский тренер в США не имеет соответствующего образования, а становится им просто по собственному желанию. Абель, например, по образованию строитель.

Понимая, что он больше не может работать с таким тренером, Ковалев рассказывает, как стал искусственно провоцировать конфликты с ним, чтобы инициатива расстаться исходила со стороны Санчеса. Так, 15 марта Ковалеву позвонил его менеджер Эгис Климас и сказал, что Абель посоветовал им искать другого тренера.

Причем Санчес обронил следующий фразу: «Сергей самостоятельный, все знает сам, ему не нужна моя помощь».

Ковалев обрадовался этому решению и уехал уже на следующий день. Его новым тренером стал Джон Дэвид Джексон.