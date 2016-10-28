«Кучеров внезапно упал и получил травму. Что его подвело?» 5 гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





Это была битва за первое место в Атлантическом дивизионе – «Монреаль» против «Тампы». В этом матче ждали подвигов от Ши Уэбера, который сейчас считается самым горячим защитником НХЛ: 9 (3+6) очков в 7 матчах, полезность «+12», 20 хитов, 15 блоков. Уэбер играет на фантастическом уровне, и конечно, первый в карьере «Норрис Трофи» (приз лучшему хоккеисту обороны) должен достаться именно ему.

На этот раз Уэбер не набрал очки, как и Александр Радулов, который во втором периоде выскочил с Алексом Гальченюком на вратаря Бена Бишопа, однако монреальцы переиграть его не смогли.

И тут забила «Тампа», когда Виктор Хедман щелкнул от синей линии, а Алекс Киллорн удачно подставил клюшку. Вроде бы «молния» перехватила инициативу, но тут «Монреаль» начал забивать. Сначала Гальченюк с передачи Маркова лихим броском вогнал шайбу в сетку. И отпраздновал гол в своем стиле, встав на колено и показав, что он будто стреляет из лука. Затем выстрелил Макс Пачиоретти, нанеся отличный бросок с ходу. А третью шайбу в пустые ворота отправил Тори Митчелл.

Вообще «Тампа» играла неплохо, но в ударе был вратарь Кэри Прайс – 30 сэйвов. С таким голкипером сам черт не страшен. Итак, «Монреаль» одержал шесть побед подряд и продолжает идти на первом месте в лиге. Александр Радулов не набрал очки, но в третьем периоде его перевели в топ-звено к Гальченюку и Галлахеру. Если Раду там оставят, его статистика будет в порядке.

ТРАВМА ДНЯ

В первом периоде форвард «Тампы» Никита Кучеров потерял равновесие и на полной скорости врезался в борт. Непонятно, что там подвело. Плохой лед? Конек? Но в игру он не вернулся, а на скамейке держался за левое плечо.

«Надеюсь, Кучеров выбыл ненадолго, хотя понятно, что матч он продолжить не мог», - резюмировал главный тренер «молнии» Джон Купер. И посмотрите, без Кучерова распалось ведущее звено «Тампы», где также играют Владислав Наместников и Стивен Стэмкос. В итоге команда сумела забить за весь матч только один гол.

ГЕРОЙ ДНЯ





Точнее, героев было два – Евгений Малкин и Сидни Кросби набрали по 2 (1+1) очка в матче с «Айлендерс». Сразу видно, почему «Питтсбург» называют двуглавым драконом. Когда с обеими головами все в порядке, такую команду трудно победить.

Кросби и Малкин были на льду в большинстве, когда Патрик Хорнквист забивал первый гол. Вторую шайбу забросил сам Малкин. Получив пас от Фила Кессела, он заложил лихой вираж и бросил из-под защитника Зайденберга, поразив ворота «Айлендерс». А потом на пятачке в своем стиле грамотно поработал Кросби, и этот гол стал победным. Четвертую же шайбу забросил Кессел, которому отдал должок Малкин.

А если еще защита играет неплохо («пингвины» убили 5 из 6 удалений), да и вратарь в порядке (хотя вторая шайба на совести Марка-Андре Флери), то такой «Питтсбург» не остановить.

ГОЛ ДНЯ





Самый ценный игрок чемпионата мира Патрик Лайне все больше напоминает Теему Селянне. Вот сейчас форвард-новичок «Виннипега» сделал дубль в ворота «Далласа», оба раза реализовав большинство. Кистевой бросок у Лайне резкий и точный. Многие голкиперы просто не успевают на него среагировать.





Сейчас Патрик идет на первом месте среди лучших снайперов лиги. Скоро «Вашингтон» приедет в Виннипег и мы увидим дуэль Лайне против Овечкина, который забивает в четырех матчах подряд. Если кто может отобрать у Ови престижный «Морис Ришар Трофи» - приз лучшему снайперу лиги, так это Лайне или Владимир Тарасенко.

Вообще Патрик забил 6 голов в 7 матчах. Я не верю, конечно, что он повторит рекорд Селянне, который в дебютном сезоне забросил 76 шайб, но… А вдруг?

ПОВЫШЕНИЕ ДНЯ

Защитник «Монреаля» Алексей Емелин идет на втором месте в лиге по силовым приемам (33). Играет хорошо, надежно, и вот его решили поднять в первую пару к Ши Уэберу. Сразу же у Емелина пошли очки за передачи. Вообще этот сезон должен стать для него прорывным.

«Емелин умеет себя проявлять, он отлично проводит хиты. Мы с ним много общаемся, сразу нашли общий язык. Это очень хороший хоккеист», - считает Уэбер.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Гол и передача в матче с «Айлендерс»

2** - Андрей МАРКОВ (Монреаль)

Передача и 3 броска в матче с «Тампой»

3*** - Никита ЗАЙЦЕВ (Торонто)

Передача и «+1» в матче с «Флоридой»

ЦИТАТА ДНЯ

«Он просто реализует свои моменты. Первый гол – Лайне четко знал, куда надо положить шайбу. Второй гол – там было мало пространства, но Патрик быстро принял правильное решение. У него выдающийся бросок».

Пол МОРИС, главный тренер «Виннипега»

ТАБЛО ДНЯ

Монреаль – Тампа-Бэй – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Гальченюк (МАРКОВ), Пачиоретти, Митчелл – Киллорн

М: Радулов (0+0; 0, 0, 2, 15.02)

Марков (0+1; 0, 2, 3, 21.08)

Емелин (0+0; 0, 0, 1, 22.47)

ТБ: Кучеров (0+0; 0, 0, 0, 4.22)

Наместников (0+0; +1, 2, 2, 13.40)

Нестеров (0+0; 0, 2, 3, 18.14)

Сент-Луис – Детройт – 1:2 бул. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Шаттенкирк – Нильсен (МАРЧЕНКО), Зеттерберг (п.бул.)

СЛ: Тарасенко (0+0; -1, 0, 7, 23.08)

Якупов (0+0; +1, 0, 1, 9.53)

Д: Марченко (0+1; +1, 0, 1, 19.11)

Филадельфия – Аризона – 4:5 (0:2, 2:0, 2:3)

Кузинс, Б.Шенн, Макдональд (ПРОВОРОВ), Симмондс – Макгинн, Экман-Ларссон, Ганзал, Ричардсон, Уайт

Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 0, 9.10)

Проворов (0+1; -1, 2, 2, 18.06)

Питтсбург – Айлендерс – 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Хорнквист, МАЛКИН, Кросби, Кессел (МАЛКИН) – Хэмоник, Принс

П: Малкин (1+1; +1, 4, 3, 16.37)

Баффало – Миннесота – 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Эрикссон Эк, Цукер, Сутер, Койву

Б: Куликов (0+0; -2, 0, 1, 22.44)

Торонто – Флорида – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Бозак (ЗАЙЦЕВ), ван Римсдайк, Бозак – Маркессо (2)

Т: Зайцев (0+1; +1, 0, 0, 22.51)

Виннипег – Даллас – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Майерс, Коннор, Лайне (2) – Сегин

В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 0, 9.09)

Сан-Хосе – Коламбус – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Донской, Гертл (2) – Хартнелл

К: в Бобровский (28-26; 92,9%, 58.12)

Лос-Анджелес – Нэшвилл – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Маззин, Тоффоли, Картер – К.Смит, Арвидссон

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.