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Валерий Рейнгольд: Болельщики ЦСКА берега попутали, критикуя Слуцкого

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Валерий Рейнгольд: Болельщики ЦСКА берега попутали, критикуя Слуцкого
Источник: Sovsport.ru

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями перед матчем красно-белых в 12-м туре РФПЛ против ЦСКА.

– Потери какой команды накануне игры вам видятся наиболее проблематичными?
– ЦСКА остался без центральной зоны. Трудно играть без таких сильных полузащитников, как Роман Еременко и Алан Дзагоев. Что касается «Спартака»: Денис Глушаков, Квинси Промес и Зе Луиш – люди, которые олицетворяют команду. «Спартаку» будет сложнее, если все они не смогут сыграть.

Без Зе Луиша и Промеса «Спартак» не сможет сыграть на должном уровне в атаке. ЦСКА перекроет все зоны. И создавать моменты будет очень тяжело. Поэтому их отсутствие – громадная потеря.

– Матч с «Уралом» подтвердил эти проблемы?
– Абсолютно. Игра была очень трудная. Практически не было одной трети команды. Но скажите, как мне реагировать на решения арбитра? Почему он не засчитал два чистых мяча? Хорошо, что выиграли 1:0. Если бы «Спартак» пропустил? Очередной скандал. Шума не было только потому что «Спартак» победил.

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– Матч с ЦСКА будет обслуживать Алексей Николаев. Вас устраивает его кандидатура?
– Мне нравится, как работает судья Николаев. Но есть один нюанс. Как может действующий судья возглавлять судейский корпус? Получается, он себя будет назначать и сам себе выставлять оценки. Это же на корню неправильно.

– То есть, вам не нравится ситуация в которой перед арбитрам нет начальства перед которым он ответственен?
– Да. Сейчас Николаеву можем «напихать» только мы, болельщики. Что с этого то? В моих глаза Николаев всегда был порядочным арбитром, а сейчас сам себе назначает на игры? Что это такое? Надеюсь, что мое отношение к нему не изменится и после этой игры.

– Кому в нынешней ситуации очки нужнее: «Спартаку», который лидирует или ЦСКА, который проиграл последний матч?
– Когда предстоит дерби, влияние тренеров на игру футболистов минимизируется. Практически все зависит от настроя. Как мне кажется, эта игра больше заходит в душу армейцам. Там больше русско-язычных игроков. В «Спартаке» мне сложно определить значимость этой игры для каждого из легионеров. Для этого нужно поиграть в команде годиков пять-шесть. К тому же ЦСКА – команда стабильная, поэтому она и находится на третьем месте недалеко от «Спартака».

– Кстати сейчас болеkьщики ЦСКА ополчились на главного тренера команды Леонида Слуцкого…
– Не понимаю, почему. При чем тут Слуцкий, когда забуксовала после того, как выбыли из состава два стержневых игрока –Еременко и Дзагоев. Кем их заменить? Это же ведущие футболисты. Плюс в защите играют пожилые футболисты. Им трудно успевать за быстрыми игроками соперника. Проблем у команды хватает, но и достоинств достаточно. ЦСКА – команда стабильная и дисциплинированная, имеет свой почерк.

ЦСКА при нем три раза становился чемпионом страны. Какой тренер сумеет его так же успешно заменить? «Зенит» с его денежными мешками менее успешен. Болельщики ЦСКА берега попутали, критикуя Слуцкого.

Голосование: На чьей вы стороне в конфликте Слуцкого и фанатов?

– Не исключаете ситуации, что команды испугаются потери очков и мы увидим закрытый футбол?
– Я вижу ситуацию следующим образом, команда «Спартак» лидирует в чемпионате России. Наверняка, на тренировках в Тарасовке футболистам показывают турнирную таблицу. И они знают, с кем играть следующий матч. Мне понравилось высказывание Зобнина. Он сказал, что «Спартак» должен победить только потому что играет дома. Отчасти он прав, но не на 100 процентов. Лидер чемпионата должен побеждать на своем поле. И предстоящая игра выявит, в какой команде мужики крепче. Поэтому я жду борьбы и полной самоотдачи.

Хотя здесь предугадать ничего нельзя. Возможно, «Спартак» выйдет на матч и «задрожит». Привезет пару мячей и приехали. Зачем гадать? Вот проведут команды матч, тогда мы эту игру и разберем.

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – ЦСКА?

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