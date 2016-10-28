Возвращение на Великие Озера. Чего ждать от россиян на этапе «Гран-при» в Канаде

Второй этап серии «Гран-при», турнир «Скейт Канада», стартует в городе Миссиссога в ночь с пятницы на субботу по московскому времени. Здесь официально начнет сезон самая яркая на данный момент звезда российского фигурного катания — чемпионка мира Евгения Медведева.

Североамериканский символизм

Медведева уже выступала этой осенью, но на контрольных прокатах в Сочи оценок не ставили, а на показательном турнире в Японии она исполняла только произвольную программу. Поэтому настоящее возвращение сильнейшей фигуристки мира к соревнованиям состоится именно сейчас, в канадском городе Миссиссога. Что-то есть в этом символичное, потому что засияла новая российская звездочка примерно год назад как раз в Северной Америке, и тоже в городе, который расположен на берегу одного из Великих Озер — только не Онтарио, а Мичигана. Тогда, в Милуоки, на турнире «Скейт Америка» победа Медведевой стала сенсацией. Но потом оказалось, что это только начало потрясающей серии, увенчавшейся триумфом на мировом первенстве в Бостоне.

На нынешний этап «Гран-при» в Канаде ученица Этери Тутберидзе, конечно, приехала уже как фаворит. И в Сочи, и в Японии ученица Этери Тутберидзе успела продемонстрировать, что с конца прошлого сезона ее форма не изменилась. Евгения все так же абсолютно точна в прыжках, а ее новые программы способны прозвучать так же громко, как и прошлогодние. Впрочем, заранее отдавать победу кому бы то ни было в фигурном катании нельзя, особенно когда речь касается одиночниц. Соперницы Медведевой на «Скейт Канада» довольно приличные — это и серебряная медалистка чемпионата мира-2015 японка Сатоко Мияхара, и местная звезда Кейтлин Осмонд, сенсационно обошедшая на недавнем турнире «Финляндия Трофи» нашу Анну Погорилую и трехкратную чемпионку мира Мао Асаду.

И, конечно, не стоит забывать про Елизавету Туктамышеву, которая также выступит на втором этапе «Гран-при». Хотя чемпионке мира-2015 будет сложно рассчитывать на сверхвысокие баллы. Ученица Алексея Мишина пока не в лучшей форме, свой коронный прыжок, тройной аксель, она еще не восстановила, и пока ее цель — чисто исполнять упрощенный технический набор элементов. Но если это у Туктамышевой в Канаде получится, на пьедестале мы ее можем увидеть.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Евгения Медведева (Россия)

2. Сатоко Мияхара (Япония)

3. Кейтлин Осмонд (Канада)

...5. Елизавета Туктамышева (Россия)

Ханю с новым прыжком или Чан с новым тренером?

В мужском одиночном катании на «Скейт Канада» Россию представит один фигурист — это бронзовый призер чемпионата страны прошлого сезона Александр Петров. Вмешаться в борьбу за победу ему будет, увы, нереально — при живом олимпийском чемпионе японце Юдзуру Ханю и трехкратном чемпионе мира из Канады Патрике Чане. Да и на третье место Петрову вряд ли забраться — если только он, конечно, не сделает прыжок в четыре оборота, который, по словам его тренера Алексея Мишина, уже почти готов.

Ну а борьба за победу между Ханю и Чаном ожидается любопытная, и ее исход вовсе не очевиден — Юдзуру, конечно, штамповал «космические» мировые рекорды в середине прошлого сезона, но начал он с поражения как раз на «Скейт Канада», и как раз от Чана. Кто кого — Юдзуру с новым прыжком, четверным риттбергером, или Патрик с новым тренером Мариной Зуевой? Узнаем совсем скоро.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Юдзуру Ханю (Япония)

2. Патрик Чан (Канада)

3. Хань Янь (Китай)

4. Александр Петров (Россия)

Будет ли «выстрел»?

Главная интрига турнира в танцах на льду — возвращение в спорт после двухлетнего перерыва олимпийских чемпионов Ванкувера и серебряных медалистов Игр в Сочи канадцев Тессы Вирчу и Скотта Мойра. На недавней «Осенней классике» в Монреале Вирчу и Мойр подарили праздник заждавшимся их поклонникам, представ свежими, изящными и, в отличие от очень многих конкурентов, по-настоящему танцующими фигуристами. Но судьи довольно часто относятся к «возвращенцам» настороженно и оценки им слегка придерживают — не хочется ведь давать понять, что в их отсутствие спорт просто топтался на месте.

Но спорт, конечно, ничуть без Вирчу и Мойра не стагнировал — наоборот, в танцах появилось мощное веяние кантиленности, самыми яркими представителями которой стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Тесса и Скотт тренируются с ними в одной группе — так что будет интересно посмотреть за тем, как они в этот тренд вольются. И, конечно, сравнить их с лидерами последних лет, которые выступят на «Скейт Канада» - итальянцами Анной Каппеллини/Лукой Ланотте, американцами Мэдисон Чок/Эваном Бейтсом.

Смогут ли вмешаться в борьбу за пьедестал Александра Степанова и Иван Букин, которые представят Россию на втором этапе «Гран-при» в танцах на льду? Ответ — уверенное «да». Точнее, у них есть все, чтобы это сделать. Степанова и Букин резко прибавили, что показало их недавнее победное выступление на «Финляндия Трофи». Вообще есть предчувствие, что в нынешнем сезоне ученики Александра Свинина и Ирины Жук могут очень мощно «выстрелить».

НАШ ПРОГНОЗ

1. Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада)

2. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия)

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия)

«Папа» с новой «дочкой»

Главные фавориты второго этапа «Гран-при» в парном катании — двукратные чемпионы мира Меган Дюамель и Эрик Редфорд из Канады. При условии, конечно, что они не сорвут почти все прыжки и выбросы, как это произошло на «Финляндия Трофи». Там канадцам эти ошибки, по сути, простили, но «Гран-при» - дело другое, здесь судить должны построже, даже с учетом вечно помогающих домашних стен. За место в тройке поборются еще несколько пар, среди которых и россияне Юко Кавагути/Александр Смирнов. Их конкуренты — еще одни представители Канады Любовь Илюшечкина/Дилан Москович, американцы Хэйвен Денни/Брендон Фрэйзер и недавно сколоченная пара из Китая в составе серебряного призера еще туринской Олимпиады 2006 года Чжана Хао и двукратной чемпионки мира среди юниоров Юй Сяоюй, которая его на 12 лет моложе. На Чжана Хао смотрели косо еще когда он выступал с предыдущей партнершей, Чэн Пэн. Называли эту пару «папа с дочкой», потому что разница в возрасте фигуристов составляла 13 лет. Видимо, руководители китайского фигурного катания решили подобрать ветерану кого постарше, но, кажется, у них это получилось не очень — «папа» выйдет на лед с новой «дочкой».

НАШ ПРОГНОЗ

1. Меган Дюамель/Эрик Редфорд (Канада)

2. Юко Кавагути/Александр Смирнов (Россия)

3. Любовь Илюшечкина/Дилан Москович (Канада)