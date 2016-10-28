«К Кубку Конфедераций поле готово!» Организатор – о первом матче на Крестовском

Бывший арбитр Борис Жуков рассказал Spb.Sovsport.ru, как удалось организовать тестовый матч на строящемся стадионе в Петербурге.

«Инициатива шла от Смольного»

Жуков закончил с судейством одновременно с распадом СССР – в 1991 году. Сейчас экс-судья занимается организаций спортивных мероприятий в Союзе строителей, одно из таких – Спартакиада «За труд и долголетие». Там, по словам Жукова, команда «Метрострой» считается одной из сильнейших команд, хотя в тестовой игре генподрядчик арены был разгромлен сборной строителей – 2:6.

В 2002-м бывший арбитр принимал участие в организации товарищеского матча между «Зенитом» и «Миланом», который проводился в честь дня рождения Петербурга. Тогда сине-бело-голубые на «Петровском» победили по пенальти, а Вячеслав Малафеев парировал удар Андрея Шевченко. Через 14 лет Жуков стал одним из людей, благодаря которым стадион на Крестовском острове и провел тестовый матч.

– Думаю, такая инициатива шла от Смольного, – рассказывает Жуков корреспонденту Spb.Sovsport.ru через пару часов после матча. – Кто-то должен был открыть стадион, чтобы с легкой руки пошло завершение «народной стройки».

– Как все организовывали?

– Александр Альбертович Петров, первый заместитель гендиректора «Метростроя», и Вадим Александров, гендиректор компании, вышли с предложением к Игорю Николаевичу (Албину – вице-губернатору Петербурга, курирующему строительство стадиона – Прим.ред.), он предложение поддержал. Вице-губернатор лично своим примером агитирует за физическую культуру и спорт, выполняя наказ Владимира Путина. Албин сам любит и играет в футбол, поэтому этот матч должен был состояться.

Стадион на Крестовском наконец-то принял первый матч. Как это было (видео)

«Орлов знакомился с каждым строителем»

– Тестовый матч старались организовать, как официальный?

– А как же! У нас были лучшие три арбитра города, которые обслуживают матчи первенства Санкт-Петербурга и вторую лигу. В игре было забито восемь голов! Не было карточек и пенальти, но все мячи засчитали правильно. Еще был Николай Объедкин – инспектор ФИФА.

Геннадий Орлов, золотой человек для многих телеканалов, комментировал матч! Он лично знакомился с каждым строителем. Спрашивал, кем кто работает. Орлов у меня интересовался: «Борис, а как они будут бегать? Все-таки два тайма по 45 минут». Его не обманешь, мастер спорта по футболу. Геннадий Сергеевич увидел, что и та, и другая команда бегали. Отрадно, что команду «Метростроя» в качестве капитана представлял Сергей Морозов, глава комитета по строительству. Я смотрел со стороны и видел: те строители, которые хорошо работают, активны и в спорте. Кто не активен, унылый – он и в работе такой же.

Команду строителей представлял футбольный клуб «Коломяги-47», его поддерживает строительная компания УНР-47. Когда гендиректор компании Геннадий Белик узнал, что его команду сделают базовой для участия в этой игре, он сразу согласился и собрал все силы. Строители выиграли за счет того, что они играют в первенстве города и более сыграны. В «Метрострое» хорошо строят, делают метро, а в футбол пока играют не особо. Думаю, Александров обязательно устроит матч-реванш, и там будет Албин. Вот представляете, я прихожу на стадион в восемь утра, а Албин с Александровым уже там. И стройка идет, стадион принимает окончательный вид. Руководство держит обещание, что арена будет готова в срок.

После матча Александров и Албин вручили командам кубки, приз от команды строителей получил старший тренер Анатолий Косорыгин. Он в свое время был в «Метрострое», а сегодня работает сварщиком и на общественных началах возглавляет команду УНР-47.

«Раздевалок пока нет, переодевались в коридоре»

– На кубках есть памятная отметка?

– Все выгравировано, как положено. Представляете, что такое для работяги – получить кубок из рук одного из руководителей Смольного? Один даже спросил у Албина: «А можно с вами сфотогорафироваться?» (смеется) Медали мы не делали, потому что настоящее шоу-открытие стадиона будет позже.

– На матче зрители были в касках. Требование безопасности?

– Нет, это были болельщики-строители. На стадионе работа идет в три смены, у ребят был перерыв во время матча, и они пришли на трибуны. Орлов даже объявил, что всего пришло 507 болельщиков. Болели то за нас, то за «Метрострой».

– Один из мячей забили в ворота с порванной сеткой.

– (смеется) Орлов просто шутил об этом, порванной сетки не было. Еще отмечу, что поле шикарное. Мы играли на песчаном поле, грунте, но такого, как на этом стадионе, не было ни у кого в жизни. Такая поляна – мечта.

– Иногда после матчей чемпионата России газоны в ужасном состоянии. Как с этим дела у стадиона на Крестовском?

– Я сам проехался по России и видел такие стадионы. Была лишь первая игра, как тут может быть плохо? Травинка к травинке. У газона серьезная охрана.

– Раздевалки у первых футболистов были?

– Мы переодевались в коридоре, там тепло. Раздевалок пока нет. У каждой команды была своя охрана. Все серьезно, потому что Албин не терпит фальши. Александров – такой же человек. Они или делают, или не делают. Мы играли в красивой форме: строители – в белой, «Метрострой» – в рубиновой, как сборная России. Каждый старался сделать свою работу отлично.

– Игорь Албин говорил, что официальные матчи на новом стадионе можно проводить хоть сейчас.

– Играть можно, разметка есть. Остались главные внутренние работы. В такое трудное время Александров с «Метростроем» взяли на себя эту тяжбу. В каком состоянии был стадион до этого, и как его сейчас подняли – стадион не узнать, все у них наладилось. А ведь прошло всего два месяца.

– Эти самые два месяца и остались до официального ввода в эксплуатацию. Строители сами верят, что все успеют?

– За работников говорить не буду, но скажу одно: футбольное поле готово к проведению матчей чемпионата России и Кубка Конфедераций, который будет летом. Остальное доделают. На стадионе много народу, и все работают с желанием.