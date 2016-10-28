Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Мугуруса3:6, 6:0, 6:1Кузнецова
Теннис  Главачкова/Градечка- : -Макарова/Веснина
Баскетбол  Жальгирис- : -Маккаби Тель-Авив
Футбол  Спартак (мол)- : -ЦСКА (мол)
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Футбол  Лилль- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«К Кубку Конфедераций поле готово!» Организатор – о первом матче на Крестовском

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Бывший арбитр Борис Жуков рассказал Spb.Sovsport.ru, как удалось организовать тестовый матч на строящемся стадионе в Петербурге.

«Инициатива шла от Смольного»

Жуков закончил с судейством одновременно с распадом СССР – в 1991 году. Сейчас экс-судья занимается организаций спортивных мероприятий в Союзе строителей, одно из таких – Спартакиада «За труд и долголетие». Там, по словам Жукова, команда «Метрострой» считается одной из сильнейших команд, хотя в тестовой игре генподрядчик арены был разгромлен сборной строителей – 2:6.

В 2002-м бывший арбитр принимал участие в организации товарищеского матча между «Зенитом» и «Миланом», который проводился в честь дня рождения Петербурга. Тогда сине-бело-голубые на «Петровском» победили по пенальти, а Вячеслав Малафеев парировал удар Андрея Шевченко. Через 14 лет Жуков стал одним из людей, благодаря которым стадион на Крестовском острове и провел тестовый матч.

– Думаю, такая инициатива шла от Смольного, – рассказывает Жуков корреспонденту Spb.Sovsport.ru через пару часов после матча. – Кто-то должен был открыть стадион, чтобы с легкой руки пошло завершение «народной стройки».

– Как все организовывали?
– Александр Альбертович Петров, первый заместитель гендиректора «Метростроя», и Вадим Александров, гендиректор компании, вышли с предложением к Игорю Николаевичу (Албину – вице-губернатору Петербурга, курирующему строительство стадиона – Прим.ред.), он предложение поддержал. Вице-губернатор лично своим примером агитирует за физическую культуру и спорт, выполняя наказ Владимира Путина. Албин сам любит и играет в футбол, поэтому этот матч должен был состояться.

Стадион на Крестовском наконец-то принял первый матч. Как это было (видео)

«Орлов знакомился с каждым строителем»

– Тестовый матч старались организовать, как официальный?
– А как же! У нас были лучшие три арбитра города, которые обслуживают матчи первенства Санкт-Петербурга и вторую лигу. В игре было забито восемь голов! Не было карточек и пенальти, но все мячи засчитали правильно. Еще был Николай Объедкин – инспектор ФИФА.

Геннадий Орлов, золотой человек для многих телеканалов, комментировал матч! Он лично знакомился с каждым строителем. Спрашивал, кем кто работает. Орлов у меня интересовался: «Борис, а как они будут бегать? Все-таки два тайма по 45 минут». Его не обманешь, мастер спорта по футболу. Геннадий Сергеевич увидел, что и та, и другая команда бегали. Отрадно, что команду «Метростроя» в качестве капитана представлял Сергей Морозов, глава комитета по строительству. Я смотрел со стороны и видел: те строители, которые хорошо работают, активны и в спорте. Кто не активен, унылый – он и в работе такой же.

Команду строителей представлял футбольный клуб «Коломяги-47», его поддерживает строительная компания УНР-47. Когда гендиректор компании Геннадий Белик узнал, что его команду сделают базовой для участия в этой игре, он сразу согласился и собрал все силы. Строители выиграли за счет того, что они играют в первенстве города и более сыграны. В «Метрострое» хорошо строят, делают метро, а в футбол пока играют не особо. Думаю, Александров обязательно устроит матч-реванш, и там будет Албин. Вот представляете, я прихожу на стадион в восемь утра, а Албин с Александровым уже там. И стройка идет, стадион принимает окончательный вид. Руководство держит обещание, что арена будет готова в срок.

После матча Александров и Албин вручили командам кубки, приз от команды строителей получил старший тренер Анатолий Косорыгин. Он в свое время был в «Метрострое», а сегодня работает сварщиком и на общественных началах возглавляет команду УНР-47.

«Раздевалок пока нет, переодевались в коридоре»

– На кубках есть памятная отметка?
– Все выгравировано, как положено. Представляете, что такое для работяги – получить кубок из рук одного из руководителей Смольного? Один даже спросил у Албина: «А можно с вами сфотогорафироваться?» (смеется) Медали мы не делали, потому что настоящее шоу-открытие стадиона будет позже.

– На матче зрители были в касках. Требование безопасности?
– Нет, это были болельщики-строители. На стадионе работа идет в три смены, у ребят был перерыв во время матча, и они пришли на трибуны. Орлов даже объявил, что всего пришло 507 болельщиков. Болели то за нас, то за «Метрострой».

– Один из мячей забили в ворота с порванной сеткой.
– (смеется) Орлов просто шутил об этом, порванной сетки не было. Еще отмечу, что поле шикарное. Мы играли на песчаном поле, грунте, но такого, как на этом стадионе, не было ни у кого в жизни. Такая поляна – мечта.

– Иногда после матчей чемпионата России газоны в ужасном состоянии. Как с этим дела у стадиона на Крестовском?
– Я сам проехался по России и видел такие стадионы. Была лишь первая игра, как тут может быть плохо? Травинка к травинке. У газона серьезная охрана.

– Раздевалки у первых футболистов были?
– Мы переодевались в коридоре, там тепло. Раздевалок пока нет. У каждой команды была своя охрана. Все серьезно, потому что Албин не терпит фальши. Александров – такой же человек. Они или делают, или не делают. Мы играли в красивой форме: строители – в белой, «Метрострой» – в рубиновой, как сборная России. Каждый старался сделать свою работу отлично.

– Игорь Албин говорил, что официальные матчи на новом стадионе можно проводить хоть сейчас.
– Играть можно, разметка есть. Остались главные внутренние работы. В такое трудное время Александров с «Метростроем» взяли на себя эту тяжбу. В каком состоянии был стадион до этого, и как его сейчас подняли – стадион не узнать, все у них наладилось. А ведь прошло всего два месяца.

– Эти самые два месяца и остались до официального ввода в эксплуатацию. Строители сами верят, что все успеют?
– За работников говорить не буду, но скажу одно: футбольное поле готово к проведению матчей чемпионата России и Кубка Конфедераций, который будет летом. Остальное доделают. На стадионе много народу, и все работают с желанием.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стадион на Крестовском наконец-то принял первый матч. Как это было (видео)Стадион на Крестовском наконец-то принял первый матч. Как это было (видео)На новом стадионе в Петербурге строители забили восемь голов. Им же осталось ровно два месяца до завершения ключевых строительных работ.Вице-губернатор Петербурга: Настанет день, когда город и Россия будут гордиться стадионом на КрестовскомВице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о ходе работ на строящемся стадионе «Зенита».Сборная строителей обыграла команду «Метростроя» в тестовом матче на строящемся стадионе в ПетербургеКоманда строителей Петербурга победила «Метрострой» со счетом 6:2.Генподрядчик строительства стадиона на Крестовском отрицает необходимость оплачивать «Инжтрансстрою» 166 млн рублей за пленку для крышиПресс-секретарь «Метростроя» Екатерина Гигиняк в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru рассказала об исковых претензиях со стороны «Инжтрасстроя-СПб».На стадионе на Крестовском острове произошел потоп во время запуска отопленияНа стадионе на Крестовском острове в одном из секторов во время работ по запуску отопления произошел потоп.Экс-генподрядчик стадиона на Крестовском подал иск к «Метрострою»По сообщению «Фонтанки» компания «Инжтрансстрой-СПб» - экс-генподрядчик стадиона на Крестовском острове требует выплатить 166,5 млн рублей нового генподрядчика - «Метрострой».На строящемся стадионе на Крестовском в ближайшее время пройдет тестовый матчНа поле стадиона на Крестовском острове в ближайшие дни пройдет первый футбольный матч, сообщает «Фонтанка».Игорь Албин: Если строители стадиона на Крестовском и «Зенит» выскажут пожелание, мы готовы провести пробный матчВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился мнением о возможном пробном матче на стадионе на Крестовском острове.«Шаверма у метро вкуснее ресторанной». Откровения Александра Кержакова«Шаверма у метро вкуснее ресторанной». Откровения Александра КержаковаКержаков-форвард ответил на вопросы простых болельщиков «Зенита». Spb.Sovsport.ru записал все самое интересное.Александр Кержаков: Верю, что мне удастся сыграть официальный матч на новом стадионе в ПетербургеНападающий «Зенита» Александр Кержаков, поделился мнением о строящемся стадионе на Крестовском острове в Петербурге.Студентов призовут отмывать стадион на Крестовском острове от плесени и строительной пылиГлава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов сообщил, что студентов и волонтеров могут привлечь к работе по приведению стадиона на Крестовском острове в надлежащий вид по завершению строительства.Комитет по природопользованию Петербурга расторгнет контракт об оказании услуг по сертификации стадиона на КрестовскомПредставитель комитета по природопользованию Санкт-Петербурга объяснил, почему стадион на Крестовском острове не будет сертифицирован в 2016 году.«Сухари» Акинфеева», «13 лет без побед «Спартака» и другие сериалы«Сухари» Акинфеева», «13 лет без побед «Спартака» и другие сериалы«Советский спорт» фиксирует бешеную популярность десятилетнего сериала Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов и рассказывает о других сериях.Бывший генподрядчик стадиона на Крестовском заявил о дополнительном убытке в 2 млрд рублейКомпания «Инжтрансстрой-СПб» требует взыскать со Смольного еще 2 миллиарда рублей, сообщает «Фонтанка».TNS: По заказу ФК «Зенит» определяем ценовые ожидания болельщиков о стоимости посещения матчей на новом стадионеКомпания TNS подтвердила факт проведения исследований по заказу футбольного клуба «Зенит»Депутат Заксобрания Петербурга: Мы достроим стадион на Крестовском острове, но затем вернемся к вопросу кто виноватДепутат Заксобрания Петербурга Максим Резник поделился своим мнением о заключительных этапах строительства футбольного стадиона на Крестовском острове.На стадионе на Крестовском острове прошло совещание по подготовке Петербурга к ЧМ-201817 октября на строящемся стадионе на Крестовском острове состоялось совещание по подготовке Санкт-Петербурга к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.Алексей Сорокин: У нынешнего подрядчика стадиона в Петербурге темпы очень серьезныеГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о строительстве стадиона в Петербурге.Виталий Мутко: Думаю, сдадим стадион в Петербурге в декабреМинистр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко оценил степень готовности страны к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.Министерство спорта РФ планирует провести первый матч на стадионе в Петербурге в марте 2017 годаМинистерство спорта России планирует провести первый матч на стадионе в Петербурге в конце марта 2017 года, сообщает пресс-служба вице-губернатора города Игоря Албина.

Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском острове

Cпецпредложение