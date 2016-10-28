«Спартак» обыграет ЦСКА, «Зенит» растерзает «Томь»

Прогноз «Советского спорта» на матчи 12 тура чемпионата России.

29 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

15.30 Амкар – Ростов

Вряд ли у какой-то из этих команд будет заметный перевес. Обе любят и умеют обороняться, обе без мяча играют лучше, чем с мячом. Идеологически схожие соперники. Выиграть может как «Амкар», так и «Ростов», поэтому поставлю на ничью.

18.00 Спартак - ЦСКА

У армейцев большие проблемы с составом – точно не сыграют Дзагоев и Еременко, скорее всего, не выйдут на поле Натхо и Гордюшенко. Болельщики ЦСКА требуют отставки главного тренера Леонида Слуцкого. На этом фоне в «Спартаке» - тишь, гладь, божья благодать. Точно выздоровели Глушаков и Промес, а возможно, и Зе Луиш. Победа «Спартака»!

30 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.00 Урал – Терек

Победа хозяев. Пора бы им на своем стадионе и выиграть, в предыдущих турах проиграли и «Зениту», и «Спартаку». Оба раза «Урал» выглядел небезнадежно, поэтому одолеет «Терек».

14.30 Арсенал – Уфа

С Сергеем Кирьяков «Арсенал» не проигрывает. Два матча - две ничьи. Думаю, не проиграет и сейчас. Скорее всего, в этом матче будет малорезультативная ничья – 0:0 или 1:1. И тотал меньше 2,5.

17.00 Зенит – Томь

Томичи попадут под горячую руку – питерцы только что разгромно проиграли «Анжи» в Кубке России 0:4. Страшно представить, как кричал на них Мирча Луческу, этот мощный старик может задать жару. В воскресенье футболисты «Зенита» выбегут на поле как ошпаренные и еще в первом тайме забьют два мяча. Победа Питера, тут даже обсуждать нечего.

19.30 Анжи – Краснодар

Очень интересная пара. Думаю, в этом матче мы с вами увидим самый содержательный в туре футбол. Сейчас в него умеют играть и махачкалинцы, и краснодарцы. Будет много голов, тотал больше 2,5 и победа хозяев.

31 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

17.00 Оренбург – Крылья Советов

Битва за выживание! Последняя команда премьер-лиги против предпоследней. Я отдаю предпочтение оренбуржцам, они увереннее, собраннее, что и показал их кубковый матч против «Краснодара». «Крылья» - абсолютно худшая команда РФПЛ прямо сейчас и пока не уйдет Веркотерен, ничего не изменится. Им бы Бердыева…

19.30 Рубин – Локомотив

Победа «Локомотива». В четверг очень впечатлила его игра против «Крыльев Советов» на Кубок России. Команда Семина выглядит мощно и уверенно. Команда Хави Грасии скучна и безжизненна. Палыч переиграет испанца.