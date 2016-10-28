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Олег Журавский: «Эта инициатива грозит букмекерскому бизнесу полным закрытием»

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Олег Журавский: «Эта инициатива грозит букмекерскому бизнесу полным закрытием»

Министерство финансов опубликовало на Федеральном портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru свои поправки в законодательство об азартных играх («О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов спорта)».  В случае принятия этого проекта для всех букмекерских компаний в стране радикально изменятся правила игры.

Почему этот законопроект вызвал бурную реакцию экспертов и представителей букмекерского бизнеса и к чему может привести его принятие?  Президент Первой саморегулируемой организации букмекеров России и Почетный Президент БК «Лига Ставок» Олег Журавский в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» объясняет, чем грозит новый законопроект Минфина.

– По плану Минфина, налоговые отчисления букмекеров будут составлять 3% от выручки, при этом все деньги будут направляться в федеральный бюджет, а уже потом Минфин определит, какая часть их них достанется спорту. Чем, по вашей оценке, грозит такая инициатива?
- Эта инициатива грозит букмекерскому бизнесу полным закрытием.

- Объясните, почему букмекеры протестуют против нового законопроекта? Ваша отрасль существует благодаря тому, что существует спорт, разве не будет справедливым, что часть ваших доходов будет направлена на развитие спорта?
- Мы понимаем, что в бюджете денег не хватает, государство сейчас в непростом положении, что ему нужно помогать. И мы с самого начала были готовы идти навстречу. Мы подготовили свои расчеты, передавали их разработчикам законопроекта. В итоге был найден компромисс — законопроект, предусматривающий отчисления 5% от доходов букмекерских контор и тотализаторов в течение квартала от принятия ставок на спортивные мероприятия. Под доходом в этом проекте понималась разница между суммой ставок и выигрышей.

- И с этим компромиссом все согласились?
- У нас сомнений не было, что нас услышали. Документ, который мы обсуждали, 20 октября одобрил профильный комитет Государственной Думы. И вдруг появляется совершенно другой законопроект. 

- В чем разница между предложениями Минфина и вашим проектом?
- Самое важное отличие связано с методикой подсчета. По плану Минфина, отчисления будут составлять 3% не от дохода, а от общего объема всех принятых букмекерами ставок.

- В чем принципиальное отличие.
- В том, что доход букмекеров – то есть то, что осталось после выплаты выигрышей - в среднем, составляет 5-7 процентов от общего объема ставок. Из этих денег мы выплачиваем зарплаты, налоги, арендные платежи и т.д. На прибыль и развитие остается не более 2-2,2 процента. А если мы выплатим те отчисления, которые хочет Минфин, то не останется и этого.  При  таком раскладе денег не получат ни спортивные федерации, ни организаторы спортивных мероприятий.  А ведь не будем забывать, что букмекерский бизнес является одним из основных источников финансирования спорта во всем мире.

– Но разве в других странах нет повышенных ставок для букмекеров? Вы же наверняка изучали мировой опыт, как там находят компромисс?
– В каждой стране своя практика, но везде деньги берутся с прибыли, а если и не с прибыли, то по вполне вменяемому проценту от выручки (в данном случае выручкой будут считаться все принятые букмекером ставки). Как правило, если используется налог с выручки, то он составляет от 10 до 20 процентов от прибыли букмекеров. Это общемировая практика. Комитет Госдумы по экономической политике одобрил вариант, чтобы отчисления составляли 5% от прибыли букмекеров в квартал, но не меньше 15 миллионов рублей.  А теперь появляется неожиданное новшество, по которому у нас хотят забрать половину прибыли. Нигде не отнимают всего.

- Вы пытались объяснить свою позицию представителям Министерства финансов? 
- Мы предоставляли все расчёты представителю Минфина Александру Николаевичу Христофорову, который, как я понимаю, был инициатором этих изменений в законопроекте. Мы приводили мировые показатели, цифры по России. Если нас не услышат, мы готовы открыто опубликовать все эти данные.

– Сколько сможет собирать государство по новому проекту закона с легальных букмекеров? 
– Нисколько, они закроются.

– То есть, можно предположить, что вместо легальных букмекерских компаний, отчисляющих значительные средства на развитие спорта, появится множество нелегальных букмекеров? 
– Возможно, и появится. Но я могу говорить за себя, мы хотим оставаться честными налогоплательщиками и своей деятельностью способствовать развитию спорта в нашей стране,  а нелегально работать не хотим.

Справка Советского Спорта

На последних двух заседаниях президентского совета по спорту представители правительства настойчиво объясняли, что денег на поддержку спорта в прежних объемах в бюджете больше нет, и надо искать дополнительные источники финансирования.  Помощник Президента России вице-президент Олимпийского комитета Игорь Левитин настаивал на том, что такие источники можно найти в сфере ставок на спорт. «У нас, например, отсутствуют на необходимом уровне лотерея, тотализатор и другие механизмы, которые используются в остальном мире. Мы подсчитали, что, если бы мы развили, например, тотализатор только в сфере ставок на лошадей и их бега, то нам бы хватило денег на поддержку всей инфраструктуры ипподромов. Это очень дорогой спорт, нужно вкладывать немалые средства и в поддержку разведения скаковых лошадей, и в инфраструктуру ипподромов – а ее содержание обходится недешево, и не все регионы смогут ее выдержать. Средства от тотализатора должны иметь целевое назначение, и тогда их хватит для того, чтобы у нас появились в регионах и современные ипподромы, и лучшие лошади. И эта схема применима к разным видам спорта», - объяснял Левитин в интервью «Советскому спорту».

В опубликованном Министерство финансов проекте бюджета расходы на спорт в ближайшие три года должны сократиться более чем вдвое – с 85,7 млрд. руб. в 2017 году до 54,9 млрд. в 2018 и 33,7 млрд. руб. в 2019 году. Одновременно в Госдуму правительством был направлен законопроект, цель которого – как объясняется в пояснительной записке – состоит в том, чтобы увеличить «доходы субъектов спорта, в том числе внебюджетных, от деятельности букмекерских контор и тотализаторов и от проведения всероссийских государственных лотерей».

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