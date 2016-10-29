«Чемпионат важнее дерби». Всё о матче «Спартак» – ЦСКА

«Советский спорт» собрал всю самую интересную информацию о центральном матче 12-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» примет ЦСКА.

Где и когда

Матч пройдет в воскресенье в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи в 18:00 мск. Синоптики на время начала матча обещают пасмурную погоду с дождем и снегом. Температура воздуха – ноль градусов.

Где смотреть

Матч будет показан на федеральном канале «Матч ТВ». Прямая трансляция встречи начнется в 17:45.

Наш портал проведет текстовую трансляцию встречи.

История противостояния

В российский период команды провели между собой 58 матчей. 26 из них закончили победой ЦСКА. 17 раз побеждали спартаковцы. 15 матчей победителя не выявили.

В советском периоде преимущество на стороне «Спартака» 46 побед в 100 матчах. 35 раз побеждал ЦСКА и 19 матчей завершились вничью.

Потери

В составе хозяев поля последний матч из-за травм пропустили Денис Глушаков, Квинси Промес и Зе Луиш. Участие в предстоящем матче нападающего из Кабо-Верде исключено. Глушаков и Промес делают все возможное, чтобы сыграть в дерби.

У ЦСКА проблемы с составом более серьезные. Из-за травм матч точно пропустят Илья Помазун, Александр Цауня и Алан Дзагоев. Продолжает отбывать месячную дисквалификацию Роман Еременко. Под вопросом участие Бибраса Натхо, получившего травму в игре с «Локомотивом».

Ориентировочные составы

«Спартак»: Ребров – Д. Комбаров, Кутепов, Боккетти, Ещенко – Фернандо, Ромуло, Зобнин, Попов, Джано – Мельгарехо

ЦСКА: Акинфеев – Щенников, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес – Вернблум, Миланов, Ионов, Головин, Тошич – Траоре

Кто судит

Обслуживать встречу будет москвич Алексей Николаев, который временно возглавил судейский корпус. Всего он работал на 23 матчах «Спартака», в которых красно-белые добились 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений.

Игры ЦСКА Николаев обслуживал 24 раза. В них армейцы одержали 13 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

Котировки букмекеров

«Спартак» фаворит в предстоящем матче. На его победу букмекеры дают коэффициент 2,36, на ничью – 3,12, на победу ЦСКА – 3,16. Счет 3:0 в пользу гостей оценивается коэффициентом 42. Победа «Спартака» с таким же счетом оценивается коэффициентом 24.

Билеты

Билетов в продаже нет. Причем давно. Причем их нет настолько в продаже, что даже нет у самих футболистов. О чем в частности сообщил Денис Глушаков в социальной сети.

«У меня билетов нет, дорогие друзья, - написал на своей странице в Instagram Глушаков. - В кассах тоже нет билетов. Каждый день звонят, просят помочь. Устал каждому объяснять. Спасибо за понимание. Игра на «Открытие Арене» в субботу вечером. Ждем».

Мнения

Массимо Каррера, главный тренер «Спартака»:

«Если бы мне предложили выиграть чемпионат, проиграв при этом дерби, то я бы согласился. Важно итоговое место, а не какая-то конкретная игра.

Здесь неважно, кто на каком месте идет в таблице, у кого какое физическое состояние. «Спартак» готов лучше ЦСКА? Это мы тоже увидим в субботу».

Квинси Промес, нападающий «Спартака»:

«Это не просто матч, это самая важная игра сезона, – приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака». – Во-первых, ЦСКА наступает нам на пятки в турнирной таблице. А во-вторых, это дерби. Ты играешь не только за себя, играешь за всех болельщиков, за всех тех, кто любит «Спартак», за ромб. Этот поединок точно стоит особняком среди всех. Поэтому очень старался восстановиться скорее. Знаю, что все рассчитывают на меня, хотят, чтобы помог команде. Сделаю все возможное».

Роман Зобнин, полузащитник «Спартака»:

«ЦСКА идет вверху таблицы, в команде собраны очень квалифицированные игроки, поэтому будет бой. Я не вижу никакого спада у ЦСКА, команда побеждает, набирает очки. К тому же, у них сильный тренер. Надеюсь, наши болельщики погонят нас вперед, и мы победим».

Прогнозы экспертов

Роман Широков, бывший полузащитник «Спартака» и ЦСКА:

«Думаю, что будет ничья. Особых предпочтений у меня нет. Хочется, чтобы команды продемонстрировали яркий атакующий футбол, чтобы зрители получили от него удовольствие. Это матч номер один в первой части чемпионата».

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

«Не думаю, поскольку армейцы не находятся в подавленном состоянии. Наоборот, команда Леонида Слуцкого обозленная. Конечно, со спортивной точки зрения. Думаю, отсутствие быстрого нападающего не дает ЦСКА результативно играть. Мусу продали, а Траоре довольно медленный. К тому же, не играют Дзагоев и Еременко. Не знаю, за счет чего армейцы будут побеждать. Если у «Спартака» еще выйдет шустрый Промес, то ребятам, которым за тридцать лет, будет очень непросто».

Виктор Папаев, бывший полузащитник «Спартака» и ЦСКА:

«Красно-белые будут стремиться к победе в этом матче, – говорит Папаев. – Конечно, я не знаю какова ситуация в стане армейцев, поскольку не нахожусь в команде, но можно сказать, что у них есть повод для беспокойства. До игры с «Локомотивом» у подопечных Леонида Слуцкого были определенные проблемы с составом. Вы и сами знаете, о ком идет речь. В ЦСКА больше нет футболистов такого уровня. Очень долго лечится Алан Дзагоев, какие-то проблемы возникли у Романа Еременко. Без этих игроков ЦСКА не воспринимается, как команда, которая может обыграть кого угодно. Последние игры дались армейцам тяжело. Им явно не хватает в атаке».



Ролан Гусев, бывший полузащитник ЦСКА:

«ЦСКА в последних матчах играет не слишком ровно, но даже в таком состоянии армейцы могут обыграть «Спартак».