Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Мугуруса3:6, 6:0, 6:1Кузнецова
Теннис  Главачкова/Градечка- : -Макарова/Веснина
Баскетбол  Жальгирис- : -Маккаби Тель-Авив
Футбол  Спартак (мол)2 : 1ЦСКА (мол)
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Футбол  Лилль- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виктор Папаев: «Спартак» в долгу перед болельщиками, но ЦСКА может собраться

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Виктор Папаев: «Спартак» в долгу перед болельщиками, но ЦСКА может собраться
Источник: Sovsport.ru

Бывший полузащитник московского «Спартака» и ЦСКА Виктор Папаев поделился ожиданиями от столичного дерби, которое состоится 29 октября на стадионе «Открытие-Арена».

– Красно-белые будут стремиться к победе в этом матче, – начал Папаев. – Конечно, я не знаю какова ситуация в стане армейцев, поскольку не нахожусь в команде, но можно сказать, что у них есть повод для беспокойства. До игры с «Локомотивом» у подопечных Леонида Слуцкого были определенные проблемы с составом. Вы и сами знаете, о ком идет речь. В ЦСКА больше нет футболистов такого уровня. Очень долго лечится Алан Дзагоев, какие-то проблемы возникли у Романа Еременко. Без этих игроков ЦСКА не воспринимается, как команда, которая может обыграть кого угодно. Последние игры дались армейцам тяжело. Им явно не хватает в атаке.

На мой взгляд, «Спартак» предпочтительнее выгялидт, потому что в команде все выстроено. К тому же, должны вернуться ключевые игроки. С самого начала сезона красно-белые действуют уверенно и видно, как игроки мотивированы. Победа в дерби «Спартаку» нужнее, потому что команда в долгу перед болельщиками. Но дерби – особая игра, особенно если учитывать прошлые матчи. ЦСКА, все-таки, может собраться. Конечно, встреча покажет, но я немного отдаю предпочтению красно-белым.

– Вам не кажется, что поражение от «Локомотива» пойдет армейцам только на пользу?  Команда выйдет на поле обозленной и может сыграть отлично, даже без своих лидеров.
– Естественно. Любое поражение для ЦСКА – маленькое «ЧП», поскольку эта команда очень высокого уровня. Если мы вспомним матч с «Локомотивом», там ничего страшного не произошло, кроме единственного сольного прохода Майкона. Но должен признаться, что «Локомотив» выглядел цельно, и команда Юрия Семина заслужила победу. Поэтому говорить о мотивации или обозленности игроков ЦСКА даже не приходится. Почему? Потому что эта черта настоящих профессионалов, кем и являются футболисты армейцев. Самый лучший способ ответить за поражение в предыдущей игре – выиграть следующий. Тем более, когда тебя ждет такой соперник.

У игроков Слуцкого психология победителей, они просто так ничего не отдадут. Не думаю, что армейцы перегорят, поскольку они понимают своим нутром, что этот матч очень важен, и они отыграют его на все сто процентов. Здесь даже не нужен тренер и его наставления. Шансы равны, это просто я отдаю маленькое предпочтение «Спартаку». Думаю, нас ждет хороший матч по содержанию, а самое главное, все игроки будут действовать на максимуме, не так, как «Зенит» вчера играл с «Анжи». Для такой команды с такими исполнителями 4:0 – негоже. Это что такое… Даже трудно объяснить.

– Пока еще не известно, выйдет ли Квинси Промес в завтрашнем матче. Допустим, он не сыграет. Шансы станут равны?
– Вы знаете, на мой взгляд, учитывая сегодняшние реалии, команды не зависят от одного игрока. Конечно, это потеря, но все равно, на поле выходит команда. Только коллективными действиями можно преуспеть. Да, роль звезды может сыграть в каком-то эпизоде, но я не думаю, что у «Спартака» будет зависимость, если голландец в конечно итоге пропустит встречу, – отметил Папаев.

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – ЦСКА?

Матч

Спартак - ЦСКА

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Почитатели Гинера против поклонников Федуна. Юрий Цыбанев о подоплеке дербиПочитатели Гинера против поклонников Федуна. Юрий Цыбанев о подоплеке дербиКак популярнейшие столичные команды играли прежде и что ждать от их новой встречи?Виктор Папаев: Невозможно объяснить игру «Зенита» с «Анжи», в московсокм дерби мы такого не увидимБывший полузащитник московского «Спартака» и ЦСКА Виктор Папаев поделился ожиданиями от столичного дерби, которое состоится 29 октября на стадионе «Открытие-Арена».Фанаты ЦСКА: Армейцы, призываем вас прийти на дерби в черном, будьте с командой до концаФанатская группировка ЦСКА Red-Blue Warriors обратилась к болельщикам армейцев в преддверии матча 12-го тура РФПЛ со «Спартаком».Олег Романцев обратился к болельщикам ЦСКАБывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев обратился к фанатам ЦСКА, критикующим главного тренера Леонида Слуцкого.У Василия Березуцкого родилась дочьУ защитника ЦСКА и сборной России Василия Березуцкого и его жены Ольги родилась дочь, сообщает официальный сайт армейцев.Олег Романцев: Каррере надо раз 10 чемпионат выиграть, прежде чем со мной разговариватьЭкс-наставник московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев сообщил, что не хотел бы общаться с нынешним тренером красно-белых итальянцем Массимо Каррерой.Юрий Ковтун: «Спартак» должен наращивать свое лидерство в чемпионатеБывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями в преддверии матча 12-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА.Квинси Промес: Когда Аленичев ушел, Каррера провел большую работу, чтобы мы не расклеилисьПолузащитник «Спартак» Квинси Промес перед матчем 12-го тура премьер-лиги с ЦСКА рассказал о работе под руководством итальянца Массимо Карреры.Квинси Промес: В матче с ЦСКА играешь не только за себя, но и за всех болельщиковПолузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, чего ждет от матча 12-го тура премьер-лиги с ЦСКА.Олег Романцев: Тот «Спартак», который хочет создать Каррера, мы увидим только после зимней паузыЭкс-наставник московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился ожиданиями в преддверии матча с ЦСКА в 12-м туре РФПЛ.Валерий Газзаев: Пребывание «Спартака» на первой строчке - заслуга КаррерыБывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями в преддверии дерби армейцев со «Спартаком» в 12-м туре РФПЛ.«Зенит» – «Томь». Хави Гарсия пропустит матчКапитан «Зенита» Хави Гарсия из-за травмы не примет участия в матче 12-го тура чемпионата России против «Томи».Кто сейчас сильнее – «Спартак» или ЦСКА? Сравниваем команды перед дербиКто сейчас сильнее – «Спартак» или ЦСКА? Сравниваем команды перед дербиСравниваем команды перед дерби всея Руси.«Ювентус» готов платить Витселю 6 млн евро за сезонРуководство «Ювентуса» зимой предпримет очередную попытку приобрести полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.Сергей Юран: «Спартак» выглядит убедительнее, но в дерби ставлю на ничьюБывший футболист «Спартака» Сергей Юран поделился ожиданиями в преддверии матча красно-белых с ЦСКА в 12-м туре РФПЛ.Александр Ширко: События в «Спартаке» в начале 2000-х – часть какого-то планаАлександр Ширко: События в «Спартаке» в начале 2000-х – часть какого-то планаЭкс-нападающий «Спартака» Александр Ширко вспоминает последнее чемпионство команды, которое случилось 15 лет назад.Наиль Измайлов: Строим систему самообеспечения «Спартака»Наиль Измайлов: Строим систему самообеспечения «Спартака»Обозреватель «Советского спорта» встретился с вице-президентом «Спартака».Роман Асхабадзе: Красной карточкой Кудряшову в матче «Спартак» - «Ростов» и не пахлоБывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе не считает, что защитник «Ростова» Федор Кудряшов должен был покинуть поле в матче с красно-белыми.День в истории. Франку Веркаутерену - 60День в истории. Франку Веркаутерену - 60Сегодня 60-летний юбилей отмечает главный тренер самарских «Крыльев Советов», бывший игрок сборной Бельгии Франк Веркаутерен.Виталий Калешин: «Краснодар» не будет довольствоваться только Кубком РоссииЗащитник «Краснодара» Виталий Калешин рассказал о целях команды на текущий сезон.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Алан Дзагоев
Алан Дзагоеввсе новости
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости
Роман Ерёменко
Роман Ерёменковсе новости
Виктор Папаев
Виктор Папаеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение