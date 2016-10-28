Виктор Папаев: «Спартак» в долгу перед болельщиками, но ЦСКА может собраться

Бывший полузащитник московского «Спартака» и ЦСКА Виктор Папаев поделился ожиданиями от столичного дерби, которое состоится 29 октября на стадионе «Открытие-Арена».

– Красно-белые будут стремиться к победе в этом матче, – начал Папаев. – Конечно, я не знаю какова ситуация в стане армейцев, поскольку не нахожусь в команде, но можно сказать, что у них есть повод для беспокойства. До игры с «Локомотивом» у подопечных Леонида Слуцкого были определенные проблемы с составом. Вы и сами знаете, о ком идет речь. В ЦСКА больше нет футболистов такого уровня. Очень долго лечится Алан Дзагоев, какие-то проблемы возникли у Романа Еременко. Без этих игроков ЦСКА не воспринимается, как команда, которая может обыграть кого угодно. Последние игры дались армейцам тяжело. Им явно не хватает в атаке.

На мой взгляд, «Спартак» предпочтительнее выгялидт, потому что в команде все выстроено. К тому же, должны вернуться ключевые игроки. С самого начала сезона красно-белые действуют уверенно и видно, как игроки мотивированы. Победа в дерби «Спартаку» нужнее, потому что команда в долгу перед болельщиками. Но дерби – особая игра, особенно если учитывать прошлые матчи. ЦСКА, все-таки, может собраться. Конечно, встреча покажет, но я немного отдаю предпочтению красно-белым.

– Вам не кажется, что поражение от «Локомотива» пойдет армейцам только на пользу? Команда выйдет на поле обозленной и может сыграть отлично, даже без своих лидеров.

– Естественно. Любое поражение для ЦСКА – маленькое «ЧП», поскольку эта команда очень высокого уровня. Если мы вспомним матч с «Локомотивом», там ничего страшного не произошло, кроме единственного сольного прохода Майкона. Но должен признаться, что «Локомотив» выглядел цельно, и команда Юрия Семина заслужила победу. Поэтому говорить о мотивации или обозленности игроков ЦСКА даже не приходится. Почему? Потому что эта черта настоящих профессионалов, кем и являются футболисты армейцев. Самый лучший способ ответить за поражение в предыдущей игре – выиграть следующий. Тем более, когда тебя ждет такой соперник.

У игроков Слуцкого психология победителей, они просто так ничего не отдадут. Не думаю, что армейцы перегорят, поскольку они понимают своим нутром, что этот матч очень важен, и они отыграют его на все сто процентов. Здесь даже не нужен тренер и его наставления. Шансы равны, это просто я отдаю маленькое предпочтение «Спартаку». Думаю, нас ждет хороший матч по содержанию, а самое главное, все игроки будут действовать на максимуме, не так, как «Зенит» вчера играл с «Анжи». Для такой команды с такими исполнителями 4:0 – негоже. Это что такое… Даже трудно объяснить.

– Пока еще не известно, выйдет ли Квинси Промес в завтрашнем матче. Допустим, он не сыграет. Шансы станут равны?

– Вы знаете, на мой взгляд, учитывая сегодняшние реалии, команды не зависят от одного игрока. Конечно, это потеря, но все равно, на поле выходит команда. Только коллективными действиями можно преуспеть. Да, роль звезды может сыграть в каком-то эпизоде, но я не думаю, что у «Спартака» будет зависимость, если голландец в конечно итоге пропустит встречу, – отметил Папаев.



