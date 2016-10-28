Михаил Мамиашвили: Наш американский друг обвинил Россию в сговоре

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили побывал в редакции «Советского спорта» и рассказал про закулисье Олимпиады в Рио, о том, что без патриотизма побеждать трудно и о фильме «Чемпионы 2».

«НИ ОДИН БОРЕЦ ИЗ СПИСКА МАКЛАРЕНА НЕ ИМЕЛ ОТНОШЕНИЯ К СБОРНОЙ»

- Скоро отчетно-выборная конференция в вашей федерации. Вы собираетесь баллотироваться?

- Если мою кандидатуру выдвинут на пост президента федерации, я от этого предложения не стану отказываться, - говорит Михаил Мамиашвили.

- Как бы вы оценили состояние спортивной борьбы в России?

- Можно отталкиваться от количества регионов, где борьба развивается, от количества олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Это будет одна картина. Но мы понимаем, что многое нам не удалось сделать. И мы надеемся, что в следующий олимпийский цикл, не важно буду ли я стоять во главе федерации или это будут другие люди, которые возглавят её по итогам отчетно-выборной конференции, но есть понимание, как надо вести нашу федерацию к следующим Олимпийским играм. Для этого нужно уделить внимание следующим позициям.

Первое. Это развитие борьбы в регионах, чтобы там была создана конкурентная среда для формирования сборных команд по разным возрастам.

Второе. Создание своего круглогодичного центра, которые уже много лет есть в распоряжении наших конкурентов – борцов Японии, США, Ирана. Мы его называем Дом борьбы. Это место, где могут собираться борцы, многие из которых представляют интерес для старших тренеров сборных. Чтобы эти борцы там могли круглый год иметь тренировочную практику. На базе этого центра мы сможем проводить судейские и тренерские семинары, в том числе международные. Словом, решать целый комплекс задач.

И третье. В 2013 году Министерство образования и науки сертифицировало программу «Борьбу – в школу!», разработанную федерацией. Апробация борьбы в качестве третьего урока физкультуры ведется уже три года. Сейчас этой программой охвачены более 200 школ почти в 30 регионах. Ведущие регионы здесь – Московская и Калининградские области, Москва, Калмыкия. Идея программы: в школах мы оснащаем зал и открываем там секции борьбы, проводим семинары для учителей физкультуры. Например, в Солнечногорском районе Подмосковья такие секции будут созданы во всех 28 школах. А в Калининграде пошли еще дальше – подобные залы будут открыты в детских домах. Чтобы в нем могли заниматься не только воспитанники детского дома, он ребята из окрестного района.

- Правда ли, что выступление наших борцов в Рио не по нашей вине висело на волоске?

- Нам были предъявлены претензии в том, что мы скрыли 28 положительных допинг-проб. Это вначале вызвало легкий шок. Я допускал, просто в силу непорядочности господина Родченкова, что таких проб может быть 2-3. Но 28 проб мимо меня не могли пройти незамеченными. Объединённый мир борьбы (UWW) занял жесткую позицию: тут же была создана комиссия, куда вошли представители США, Англии, Швейцарии и других стран. Перед комиссией была поставлена задача – изучить материалы комиссии Макларена. Был затребован список нарушителей поименно, мы, в свою очередь, тоже проделали большую работу. Когда комиссия UWW получила материалы, то оказалось, что семеро спортсменов в этом списке вообще из другого вида спорта - панкратиона. Все остальные – действительно борцы, но никто из них не имел ни отношения к сборной России, ни международной лицензии. Их поймала на допинге еще РУСДА, пока у нее не отобрали лицензию. И все эти спортсмены понесли заслуженное наказание. Интересно, что в основном они попались на фуросемиде по причине необразованности своей и своих тренеров. Фуросемид применяется для сгонки веса. Но он для этих целей бесполезен.

Возвращаясь к комиссии и предъявленным нам обвинениям, получается, что никто ничего не скрывал. И этот факт можно было преподать для примера всему миру, как мы боремся с допингом внутри России. Хотя этого сделано не было, как и не последовало извинений в наш адрес за лживые обвинения, которые едва не поставили борцам шлагбаум на пути в Рио.

«МИСТЕР ДЖЕЗИК ИМЕЛ ЖАЛКИЙ ВИД»

- На этом проблемы не закончились. После Игр в Рио Федерацию спортивной борьбы России обвинили в сговоре…

- …Со всем миром. Нас обвинил наш американский друг, вице-президент UWW Стэн Джезик, который был техническим делегатом на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Он подготовил целый доклад. Согласно докладу в течение всего турнира борцов на Играх в Рио с моей стороны и со стороны официальных лиц из 11 стран, включая Германию, Южную Корею, Словению, творились бесчинства в отношении судейства. Что я вмешивался в работу судей, вступил с ними в сговор.

- Но ведь Джезик был техническим делегатом…

- Вот и возникает вопрос: где же ты, мистер Джезик, был, куда смотрел, если творился такой беспредел? Почему вмешательство тут же не стало предметом разбора там же, на Олимпиаде? А это прямые обязанности технического делегата.

- И что вы предприняли?

- Я предложил разобрать все домыслы из этого доклада детально на бюро UWW. Ни по одному пункту этого доклада не было хотя бы косвенных доказательств моей вины. Мистер Джезик после этого имел жалкий вид.

- И какие были последствия?

- Он прямо на бюро пытался публично извиниться, но я эти извинения не принял. Он ведь еще до заседания бюро разослал свой доклад с выводами - борьба в опасности - по всем федерациям. Например, в докладе он уверял, что глава судейского комитета, представитель Германии Антонио Сильвестри после соревнований на моей машине отправлялся ко мне в гостиницу. А я с ним один раз за всю Олимпиаду пересекся в коридоре. Когда Джезику задали вопрос, видел ли он это своими глазами, тот сказал, что нет. И сослался на президента UWW-Europe Цено Ценова. Тот посмотрел на него удивленно: мол, никогда их вместе не видел, и твой доклад я только сегодня прочитал.

- Что еще было на бюро UWW касательно России?

- Стали разбирать судейство в финальной схватке нашего Давита Чакветадзе и украинца Жана Беленюка. Ее судил представитель Грузии, и украинская сторона после схватки подала протест. Беленюк – чемпион мира, сильный борец, но Чакветадзе два раза у него выиграл подчистую - по 8:0. Я заявил, если будут выявлены действия арбитра в пользу представителя России, я готов отказаться от этой медали. Запись изучили тщательно, но придраться к судейству было невозможно – арбитр отработал идеально. Да и победа с разгромным счетом в пользу Давита (9:2) говорит сама за себя. Зато все признали грубейшие судейские ошибки в схватке, которая принесла бронзу американцу Коксу в весе до 86 кг. Разумеется ни слова о ней в докладе Джезика не было.

- Какие были после этого всего ваши действия?

- А еще перед началом бюро заявил, что если хоть один домысел из доклада Джезика в отношении меня подтвердится, то подам в отставку. Но если нет – пусть подает в отставку автор доклада. (Ситуация по Джезику будет разбираться на следующем Бюро UWW в декабре. – Прим. ред.) Никакие извинения здесь неприемлемы, мы же не в детском саду. Знаю, что в самих Соединенных Штатах многие представители борцовского мира доклад Джезика восприняли крайне отрицательно.

«У ТРАЖУКОВОЙ КО МНЕ НЕТ ВОПРОСОВ, А У МЕНЯ К НЕЙ ЕСТЬ»

- Во время Олимпиады давление со стороны ВАДА на нашу сборную было ощутимым?

- В 12 часов ночи к Виктору Лебедеву, который сгонял к Играм 10 кг, и которому в 3 час дня выходить на взвешивание, явились офицеры ВАДА. А для него просто сдать мочу – подвиг. Борцам часто приходится сгонять вес, это очень сложно. Недаром у борцов есть поговорка: «Нам жалко простых людей – они не знают истинный вкус воды». Виктору пришлось выпить воды, чтобы сдать анализы, потом убирать этот вес, а утром к нему снова пришли офицеры ВАДА.

- Какой момент на Олимпиаде для вас оказался самым тяжелым?

- Когда наши девушки за 5-7 секунд до конца победной схватки дарили золотые и бронзовые медали соперницам. Та же Наталья Воробьева, имея за плечами такой колоссальный опыт, отдала золото. А она была фаворитом Олимпиады, блестяще выиграла чемпионат мира. Она отлично была готова. Здесь должны были сработать другие механизмы: во что бы то ни стало идти до конца, удержать победу. Конечно, эмоции переполняли. Предвосхищаю ваш следующий вопрос, он будет по поводу Инны Тражуковой.

- Вы нас определи…

- У Инны вопросов ко мне нет, но у меня вопросы к ней остались в практической плоскости. Думаю, мы еще ни один год будем вместе плодотворно работать, и нужно настраиваться на максимальный результат. Всех членов сборной будем учить переступать через не могу, во имя достижения цели. Спортсмены должны отдавать себе отчет, что они живут, тренируются и выступают на соревнованиях на деньги налогоплательщиков - то есть, на деньги российского народа. Именно на эти средства сегодня созданы государством идеальные условия для тренировок и выступлений наших спортсменов - прекрасные базы, прекрасное медицинское обеспечение.

«Я хотел, но не получилось!» Но если ты знаешь, что в трудный момент у тебя не получится, что можешь за шесть секунд подарить золотую медаль сопернику, скажи честно, и уступи место другому.

«ЗА 6 СЕКУНД НИКОМУ НЕ ПРОИГРЫВАЛ»

- Думается, не все спортсмены это понимают?

- Надо это доносить до всех. Не получилось – верни потраченные на тебя государством деньги.

- Вы за шесть секунд победу не упускали?

- Никогда! Наоборот, я за три секунды вырывал победу. Это еще в 1983 году было, на турнире в Болгарии. Я совсем молодой боролся с олимпийским чемпионом Штефаном Руссо. Проигрывал 1:2. Судья остановил схватку, я выбрал партер. И выиграл. Руссо не мог представить, что неизвестный пацан за 3 секунды вырвет у него побед. Но 3 секунды – целая вечность, я знал, что если идти до конца, то все возможно.

- Ваш зять Сергей Бондарчук сыграл Александра Карелина в фильме «Чемпионы-2». Понравился вам фильм и давали ли вы зятю советы?

- Советов никаких Сергею не давал. Ему выделили консультанта - борца, спарринг-партнеров. Сам Сан Сныч никаких советов ему тоже не давал. Только дал свое согласие на съемки его персонажа в фильме.

Мне фильм понравился, как и весь этот цикл. В этих фильмах ярко показана нравственная и идеологическая составляющая спорта. Потому что в последнее время у нас была такая идеология: футбольное поле, мяч, зарплата и хорошее шампанское после игры. И после этого должны посыпаться медали. Никогда такого не будет без большой ответственности перед своим именем, перед тренером, который тебя привел в спортзал, перед этим залом, где вместе с тобой росли твои сверстники, перед городом и страной, которые ты представляешь. Без идеологии нельзя побеждать. И фильм этот раскрывает, почему Александр Попов, Светлана Хоркина, Лена Исинбаева, Александр Карелин встали даже выше чемпионов. И я - человек достаточно амбициозный, тоже чего-то достигший, ставлю Карелина над чемпионами.

