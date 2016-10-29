Ибсон: «Спартаку» давно пора брать титул

Экс-полузащитник «Спартака» Ибсон вспомнил, как забивал ЦСКА, и заявил, что отметит титул, если красно-белые станут чемпионами.

32-летний Ибсон уже второй сезон играет в США, в клубе «Миннесота Юнайтед». Пока команда числится во втором по силе чемпионате NASL. Но с 2017 года будет выступать в MLS.

«Засуживали ли «Спартак»? Скандалов не помню»

- Ибсон, известно, что в США на футбол ходят больше зрителей, чем в России. По уровню чемпионаты скоро сравняются?

- Если говорить про второй дивизион, то он только начинает активно развиваться. Тут никто не вылетает и никто не может подняться в первую лигу. А в MLS уровень куда выше, но и ее рано сравнивать с чемпионатом России. Кстати, у «Спартака» очень много болельщиков, ни одна американская команда не сравнится.

- Тогда о красно-белых. Какое дерби с ЦСКА лучше всего помните?

- Запомнился сумасшедший матч в Кубке России (11 мая, 2011 года). Игра была в «Лужниках, основное время завершилось вничью 3:3. Я как раз забил третий гол. Думал, что этот мяч станет победным. Но за ЦСКА играл тот монстр, Думбия. Он уже через пару минут счет сравнял. Жаль, что мы потом проиграли в серии пенальти. Но по зрелищности, наверное, не было матча круче.

- Для вас игры с ЦСКА были самыми принципиальными?

- Конечно! «Спартак» - ЦСКА — главное дерби страны. И забить в таком матче — большая радость для любого футболиста.

- Сейчас «Спартак» идет в лидерах, верите, что выиграет титул спустя 15 лет.

- «Спартаку» давно пора брать титул! Думаю, шансы очень хорошие. У клуба появился красивый новый стадион, команду всегда мощно поддерживают трибуны, лучшие болельщики в стране. Так что надеюсь, у «Спартака» все получится.

- В этом году в России после каждого тура обсуждают судейство. В ваше время «Спартак» не засуживали?

- Не припомню скандалов. Но судьи везде ошибаются. А уж если говорить о матчах с таким накалом, то в них давление на арбитров огромное. И любое хоть немного спорное решение в одну или другую сторону уже разжигает скандал.

«Надеюсь, Акинфеев проведет не лучший матч»

- Когда вы играли за «Спартак», кого считали лидерами команды?

- Много классных футболистов было. Думаю, Алекс. Да и Быстров еще за нас играл.

- А в ЦСКА лидеры все те же: Акинфеев, да Игнашевич.

- Вот это да! Столько лет на высоком уровне, да еще и в одном клубе. В современном футболе такое редко встретишь. Но это ведь хорошо, футболисты друг друга знают, нет проблем в сыгранности, идеи у команды не меняются

- Помните ли Джано? В то время он совсем молодым был.

- Да-да, он уже был в клубе, когда я пришел. В то время чувствовалось, что из него вырастет очень хороший футболист. Сейчас, наверное, он один из лучших?

- На днях контракт продлил с клубом.

- Значит, становится одним из лидеров. Удачи ему!

- В командах осталось не так много знакомых вам игроков. И все-таки, давайте сравним, кто лучше: Марио Фернандес или Дмитрий Комбаров?

- Комбаров, конечно! Почему? Потому что Диму неплохо знаю. А вот с Марио, несмотря на то, что он бразилец, не знаком. Слышал, что Фернандес хорош, но выберу все-таки Комбарова.

- Фернандо или Вернблум?

- Дружу с Фернандо, об игроке ЦСКА ничего не слышал. Так что выбор очевиден, - смеется Ибсон. - Буду болеть за Фернандо персонально.

- Акинфеев или Ребров?

- Вратарь ЦСКА — один из лучших в стране. Но надеюсь, против «Спартака» Акинфеев проведет не лучший матч, - шутит бразилец.

«Придумаю, как отметить титул»

- Вы с кем-то еще помимо Фернандо общаетесь?

- Очень мало. С Фернандо знакомы давно, поэтому время от времени переписываемся.

- Два года назад вы говорили, что «Спартаку» для успеха нужен Фабио Капелло. Теперь команду возглавляет итальянец Массимо Каррера. Не пересекались этим тренером, когда вы в «Болонье» играли?

- Нет, о нем не слышал. Но ясно, что итальянский тренер дает результат. Он привнес новые вещи в российский футбол, другую культуру, идеи.

- Еще вы говорили, что Витинью в звезду вырастет. Что сейчас думаете?

- Мнения не изменил. В «Интернасьонале» он здорово играет. Не знаю, вернется ли в ЦСКА. Слышал, что Витинью не очень-то хочет обратно в Россию. Им многие клубы в Бразилии интересуются.

- Если бы Витинью сейчас был в ЦСКА...

- Он бы очень помог! Витинью трудно остановить, когда наберет форму. В Бразилии он сейчас выделяется.

- Если «Спартак» выиграет титул, будете отмечать?

- Конечно! У меня все еще остались там друзья. Так что придумаю, как отметить.