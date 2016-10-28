Владимир Крикунов: В «Нефтехимике» Соловьева сменит Назаров. Черте что творится

Известный специалист Андрей Назаров возвращается к работе в КХЛ. Он возглавит нижнекамский клуб, прославившийся чехардой тренеров.

Не прошло и месяца, как из «Нефтехимика» был уволен главный тренер Евгений Попихин. Но и пришедший ему на смену 4 октября опытный Николай Соловьев продержался в Нижнекамске недолго.

После четырех поражений он подал в отставку, которая сразу была удовлетворена.

- Соловьев однажды ляпнул, что Левицкий (генеральный менеджер «Нефтехимика» – При.ред.) мешает ему работать, и сразу стал врагом номер один в клубе, - рассказал обозревателю «Советского спорта» экс-наставник «Нефтехимика» Владимир Крикунов. – Я же вам говорил еще в начале октября, когда Соловьева только назначили, что пройдет совсем немного времени – и его тоже снимут. Так и вышло. Коля – толковый тренер. А что там Левицкий и Кузнецов творят – вообще непонятно. Ну как же так – даже месяца не дали специалистам поработать, опять перемены. Черте что творится… Теперь вот Андрей Назаров туда идет. Это дело уже решеное. Ну посмотрим, что у него получится.

- Информация о Назарове у вас из первых уст.

- Да, это уже точно. Мне звонили ребята из Нижнекамска. Рассказали. Завтра, наверное, клуб об этом официально объявит.

- Вас назад не звали?

- Нет, я же уже говорил раньше, что в Нижнекамск не вернусь. Когда весной меня убрали из тренеров, я стерпел. Хотя мы рассчитывали с той командой кой-какие медали завоевать. Сказал: давайте я займусь в городе подготовкой хоккея в целом. Создадим хоккейное хозяйство, которое будет работать. Я готов, я всю жизнь этому отдал… Нет, никому это не нужно. Им лишь бы деньги освоить. Ну не нужен, так не нужен. Я ушел…

В настоящий момент «Нефтехимик» находится на 14 (предпоследнем) месте в турнирной таблице Восточной конференции. От зоны плей-офф команду отделяет шесть очков.

Андрей Назаров в сентябре покинул «Барыс». До этого известный специалист работал в СКА, «Северстали», «Донбассе», «Витязе» и «Тракторе».