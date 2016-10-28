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«На арене – как в театре!» Орлов прокомментировал первый матч на «Крестовском»

Андрей Васильев, Геннадий Орлов
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Первый матч на новом стадионе в Петербурге
Первый матч на новом стадионе в ПетербургеИсточник: «Метрострой»

Геннадий Орлов работал на сотнях матчей со старого стадиона имени Кирова. Он же стал голосом и первой игры на новой арене.

О стадионе

– Уже сейчас на Крестовском острове именно стадион. Все вокруг, все подходы уже готовы: кассы, дорожки для болельщиков. Лифты еще не работают, я поднимался по лестнице, и когда передо мной открылась чаша – я ахнул от той красоты, которую увидел. 68 тысяч полумягких синих кресел, крыша, зеленое поле – это впечатляет. Все на стадионе сделано очень стильно.

О поле

– Я подошел к самому полю, даже походил по нему. Да, трава пока не такая уж густая, но приличная. Газон я бы оценил на четверку по пятибальной системе. И его ведь будут выкатывать, чтобы оно росло на солнце.

О первом матче

– На поле вышли строители, и играли они хорошо. Они забили восемь голов. Ребята показывали довольно техничный футбол, мяч далеко от них не улетал, причем они сыграли два по 45. Содержание у игры было. Освещение работало процентов на пять, но все равно всех было видно.

Стадион на Крестовском наконец-то принял первый матч. Как это было (видео)

О значимости матча

– И мне, и всем остальным журналистам стало ясно: теперь на стадионе можно играть, он к этому готов. Правда, играть пока без зрителей. Еще появятся, например, два огромных табло, другие детали доведут до конца. Но по сравнению с тем, что уже сделано – это мелочи. Главное – теперь

всем стало ясно, что стадион почти готов. Это переломный момент: до этого дня все критиковали строительство за большие траты. А теперь впечатление совсем другое: выстроена прекрасная арена.

О комфорте на арене

– Особое впечатление производит крыша, конечно. На улице было «+1», ветер, дождь. А здесь – как в театре! «+10» внутри, очень комфортно. Я уж много стадионов повидал, этот – один из лучших в Европе сразу же. Ну а в России подобного нет, конечно. На берегу Финского залива такие шикарные условия – об этом можно только мечтать.

О комментарии матча

– Я работал живьем на всю арену – хотя это был, конечно, шутливый комментарий. Сейчас я комментировал прямо с пандуса между этажами, а комментаторские места будут оборудованы на трибуне. Кабинки, помещения – это вчерашний день. Все будет так, как на лучших стадионах мира.

О зрителях первого матча

– На трибунах было в районе тысячи зрителей – тоже строители. Все прекрасно видно с любой точки. У старого стадиона имени Кирова было два основных недостатка: ветер с залива и большое расстояние от трибун до поля. Теперь и тепло, и трибуны вплотную. На таком стадионе плохо играть нельзя!

О местах для фанатов «Зенита»

– Как мне рассказал один из строителей по имени Денис, он сам укладывал бетон усиленной крепости в сектор для болельщиков «Зенита» – подразумевая, какие страсти могут быть на фанатском секторе.

«К Кубку конфедераций поле готово!» Организатор - о первом матче на Крестовском

О первом впечатлении от старого стадиона имени Кирова

– В первый раз на этот стадион я попал в 1963-м, я пришел как дублер харьковского «Авангарда» смотреть игру. А в 66-м я уже сам там играл. Затем я с него провел несколько сотен репортажей.

О продолжении работ на стадионе

– После матча вице-губернатор Петербурга Игорь Албин объявил: на следующее утро, в 8:00, обход по периметру, а в 10 – заседание штаба. Работы на «Крестовском», естественно, продолжатся в прежнем режиме.

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Стадион на Крестовском острове
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