«На арене – как в театре!» Орлов прокомментировал первый матч на «Крестовском»
Геннадий Орлов работал на сотнях матчей со старого стадиона имени Кирова.
Он же стал голосом и первой игры на новой арене.
О стадионе
– Уже сейчас на Крестовском острове именно
стадион. Все вокруг, все подходы уже готовы: кассы, дорожки для болельщиков.
Лифты еще не работают, я поднимался по лестнице, и когда передо мной открылась
чаша – я ахнул от той красоты, которую увидел. 68 тысяч полумягких синих
кресел, крыша, зеленое поле – это впечатляет. Все на стадионе сделано очень
стильно.
О поле
– Я подошел к самому полю, даже походил по нему.
Да, трава пока не такая уж густая, но приличная. Газон я бы оценил на четверку
по пятибальной системе. И его ведь будут выкатывать, чтобы оно росло на солнце.
О первом матче
– На поле вышли строители, и играли они хорошо. Они забили восемь голов. Ребята показывали довольно техничный футбол, мяч далеко от них не улетал, причем они сыграли два по 45. Содержание у игры было. Освещение работало процентов на пять, но все равно всех было видно.
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О значимости матча
– И мне, и всем остальным журналистам стало ясно: теперь на стадионе можно играть, он к этому готов. Правда, играть пока без зрителей. Еще появятся, например, два огромных табло, другие детали доведут до конца. Но по сравнению с тем, что уже сделано – это мелочи. Главное – теперь
всем стало ясно, что стадион почти готов. Это
переломный момент: до этого дня все критиковали строительство за большие траты.
А теперь впечатление совсем другое: выстроена прекрасная арена.
О комфорте на арене
– Особое впечатление производит крыша, конечно.
На улице было «+1», ветер, дождь. А здесь – как в театре! «+10» внутри, очень
комфортно. Я уж много стадионов повидал, этот – один из лучших в Европе сразу
же. Ну а в России подобного нет, конечно. На берегу Финского залива такие шикарные
условия – об этом можно только мечтать.
О комментарии матча
– Я работал живьем на всю арену – хотя это был,
конечно, шутливый комментарий. Сейчас я комментировал прямо с пандуса между
этажами, а комментаторские места будут оборудованы на трибуне. Кабинки,
помещения – это вчерашний день. Все будет так, как на лучших стадионах мира.
О зрителях первого матча
– На трибунах было в районе тысячи зрителей –
тоже строители. Все прекрасно видно с любой точки. У старого стадиона имени
Кирова было два основных недостатка: ветер с залива и большое расстояние от
трибун до поля. Теперь и тепло, и трибуны вплотную. На таком стадионе плохо
играть нельзя!
О местах для фанатов «Зенита»
– Как мне рассказал один из строителей по имени Денис, он сам укладывал бетон усиленной крепости в сектор для болельщиков «Зенита» – подразумевая, какие страсти могут быть на фанатском секторе.
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О первом впечатлении от старого стадиона имени Кирова
– В первый раз на этот стадион я попал в 1963-м,
я пришел как дублер харьковского «Авангарда» смотреть игру. А в 66-м я уже сам
там играл. Затем я с него провел несколько сотен репортажей.
О продолжении работ на стадионе
– После матча вице-губернатор Петербурга Игорь
Албин объявил: на следующее утро, в 8:00, обход по периметру, а в 10 –
заседание штаба. Работы на «Крестовском», естественно, продолжатся в прежнем
режиме.