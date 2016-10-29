Станет ли «Рома» Спаллетти первой? Что смотреть на выходных

«Советский спорт» представляет матчи европейского уик-энда, которые сделают ваши выходные ярче.

СПАЛЛЕТТИ КАК ГЛАВНЫЙ ЗРИТЕЛЬ ТУРА

«Ювентус» – «Наполи»

29 октября. Турин. Стадион «Ювентус Стэдиум». 21.45 (мск).

ТВ: «Матч Футбол 2», 21.40 (мск), «Матч ТВ», 22.05 (мск).

Главная интрига тура чемпионата Италии – возглавит ли «Рома» Лучано Спаллетти турнирную таблицу? Это произойдет в том случае, если сама «Рома» одержит победу (у нее не самый сильный соперник – «Эмполи»), а «Ювентус» проиграет «Наполи». Если «джалорросси» победят, а «бьянконери» сыграют вничью, у команд будет равное количеств очков. Пока команда из Турина лидирует (24 очка), а дружина из Рима является ее ближайшим преследователем, отставая на два балла (22). Третьим же идет как раз Неаполь (20). Поэтому разжиться очками на «Ювентус Стэдиум» в интересах самого «Наполи».

«Наполи» предпочитает играть в атакующий футбол. Иногда это оборачивается тем, что соперники наказывают результативными контратаками. Накануне матча эту деталь отметил наставник команды Маурицио Сарри: «Периодически у нас случаются провалы при игре в обороне. Увлекаясь атаками, не нужно забывать о черновой работе». Поэтому вероятно, что против «Ювентуса» неаполитанцы сыграть осторожно.

Любая ошибка может дорого стоить гостям, ведь в составе соперника есть мастер эпизода Игуаин. Еще в прошлом сезоне он выступал за «партенопейцев». Забив в национальном чемпионате 36 мячей, нападающий установил рекорд серии А по результативности за один сезон. Играть так ярко аргентинец начал тогда, когда команду возглавил Сарри. Оба до сих пор тепло друг к другу относятся. «Я поприветствую Гонсало – он мне как сын», - сказал тренер.

Чужие ворота «Наполи» может поразить как с игры, так и со стандартных положений. «После «стандартов» в этом сезоне мы забили уже пять голов, в прошлом розыгрыше мы так много не забивали», - заметил Сарри. Интересно: в свое время за умение его команд разыгрывать штрафные и угловые Сарри получил прозвище «Мистер 33» - так много в его арсенале вариантов розыгрыша. Особо опасны у Неаполя при подачах в штрафную защитники – Кулибали, Максимович, Киркеш. Все они в этом чемпионате уже поражали чужие ворота. Как тут не отметить, что уже трижды в серии А команда Массимилиано Аллегри пропустила после угловых!

ОБАМЕЯНГ ПРОТИВ КОНОПЛЯНКИ В РУРСКОМ ДЕРБИ

«Боруссия» (Дортмунд) – «Шальке»

29 октября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк». 19.30 (мск).

ТВ: «Матч Футбол 3», 19.25 (мск).

Ни одна из этих команд не входит даже в пятерку сильнейших в чемпионате Германии. Но кого это волнует, когда мы имеем дело с рурским дерби? Оно считается одним из главных в стране. Противостояние «Боруссии» «Шальке» настолько же принципиально, как в России игры между ЦСКА и «Спартаком». Любопытно, что немецкий матч в субботу начнется тогда, как российский будет подходить к концу. Хороший повод сделать к этому времени все дела и насладиться происходящим, не так ли?

На неделе обе команды играли в Кубке Германии. Хорошая новость: обе добыли путевку в 1/8 финала. Плохая: победы обеим дались тяжело. «Боруссия» обыграла «Унион» лишь по пенальти пенальти (1:1 в основное время и 3:0 в послематчевой серии). Вайденфеллер отразил сразу два пенальти. «Шальке» выиграл у «Нюрнберга» в основное время (3:2), но до последних минут судьба матча была неясна. Тренер «Боруссии» Томас Тухель посетовал на незабитый второй мяч своей командой, который бы снял все вопросы об исходе встречи. Рулевой «Шальке» Маркус Вайнцирль был раздосадован потерей его игроками контроля над матчем после перерыва. В рурском дерби у них нет права на такие ошибки.

Из футболистов особое внимание стоит уделить нападающим – Обамеянгу у «Боруссии» и Коноплянке у «Шальке». С учетом всех турниров голевая серия первого насчитывает три матча (в этих играх он забил три мяча), второго – два (тоже три мяча). Хорошая форма этих нападающий вселяет надежду, что встреча получится результативной.

Намекает на результативный футбол и не лучшая игра команд в обороне – в чемпионате Германии в среднем за матч «Боруссия» пропускает 1,25 гола, а «Шальке» - 1,37 мяча. Иногда аутсайдеры пропускают меньше. К примеру, в чемпионате России «Оренбург» пропускает в среднем за игру по одному мячу. Включайте чемпионат России, гранды!

ВОЗВРАЩЕНИЕ АЗАРА, КОСТЫ И АЛОНСО

«Саутгемптон» – «Челси»

30 октября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис». 19.00 (мск).

ТВ: «Матч Футбол 1», 18.55 (мск).

Воскресенье не так богато на яркие событие, но и здесь есть любопытные матчи. В частности, игра «Саутгемптона» против «Челси» - встреча восьмой и четвертой команд чемпионата Англии.

«Челси» преобразился после перерыва на матчи сборных. «Лестер» «синие» обыграли со счетом 3:0, «МЮ» - 4:0. До этого двух столь ярких побед подряд команда Антонио Конте не одерживала. Во что значит – тренер получил время. Одно из важных решений итальянца – выдвижение Азара с левого фланга в атаку в пару к Диего Косте. В обоих матчах Азар отмечался голами. В семи турах до этого он забил те же два мяча. Передвинуть его вперед позволил выход на левом фланге Маркоса Алонсо, который был приобретен летом у «Фиорентины». Он способен закрывать всю бровку. В матче с «МЮ» он отметился голевой передачей.

Коста, Азар, Алонсо – именно эта троица сейчас является ключевой в «Челси». Стоило Конте оставить их в матче кубка лиги с «Вест Хэмом» в запасе, как «Челси» проиграл – 1:2. Против «Саутгемптона» все они должны появиться на поле с первых минут.

Но даже с ними в составе выиграть «Челси» будет сложно – в чемпионате Англии «Саутгемптон» не проигрывает уже на протяжении пяти матчей. Соперники не те? Не обижайте «Манчестер Сити» - с «горожанами» коллектив Клода Пюэля сыграл вничью 1:1. Кроме хороших действий в обороне, эта команда привлекает игрой в пас. За матч парни Пюэля делают 432 передачи. Больше пасуют только гранды – «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».