От летающих бегемотов до блокнота Рыспаева. Все о возвращении Назарова в КХЛ

Этапы большого пути известного российского специалиста Андрея Назарова в нашей лиге.

Один из самых молодых и в тоже время самый востребованный в КХЛ наставник Андрей Назаров возвращается к тренерской работе.

Его первый со времен создания КХЛ вынужденный отпуск оказался недолгим. 6 сентября 2016 года Назаров покинул «Барыс». А сегодня стало известно, он возглавит «Нефтехимик», прославившийся в этом сезоне стремительной тренерской чехардой. За два месяца с начала чемпионата в Нижнекамске в отставку были отправлены сразу два опытных специалиста – Евгений Попихин и Николай Соловьев.

Что сможет сделать с некогда боевым «Нефтехимиком» Назаров? Учитывая, что сейчас команда находится в плачевном состоянии, скатившись на предпоследнее место в турнирной таблице.

Для этого посмотрим, чего добивался Андрей Викторович в КХЛ. За время своей внушительной картеры он успел поработать в шести клубах

1. «Трактор» (2007 – 2010г.)

Челябинский клуб стал первым местом работы Назарова-тренера . Он принял команду своего родного города в 33 года, когда она была составлена из совсем молодых пацанов. И в трех сезонов кряду выводил «Трактор» в плей-офф.

Многие теперь уже немолодые ребята из той команды разошлись ныне по разным клубам КХЛ и находятся там на хорошем счету. Ну а про форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова, начавшего свой путь в большом хоккее по руководством Назарова и говорить нечего.

Цитата Назарова

– Мои ребята не дуболомы! Они играют в хоккей. И, на мой взгляд, в неплохой хоккей. А насчет «летающих бегемотов», как их кое-кто в шутку называет… По мне – хоть как назови, главное, чтобы были выигрышные матчи.

2. «Витязь» (2010 – 2012 г.)

В подмосковном клубе Назаров прославился больше подвигами своих тафгаев. Да и собственными битвами с болельщиками других команд. Ну кто же забудет, как он в Минске отмахивался клюшкой от целой трибуны фанатов, когда в сторону его скамейки оттуда полетели посторонние предметы.

В плей-офф «Витязь» не попадал. Лучший результат команды за эти два сезона – девятое место на Западе. Однако, есть факт, который говорит о Назарове, как о большом в тренере. Именно в том «Витязе» впервые громко заявил о себе юный форвард Артемий Панарин. Талантливого россиянина даже скауты НХЛ прозевали, не пригласив на драфт. А вот от взгляда Назарова способный паренек не укрылся и получил от тренера путевку в жизнь.

Цитата Назарова

- Сегодня в клубе имеется пятерка классных бойцов, которые тоже не просто так едят свой хлеб. Тем не менее в таких условиях мы делаем ставку не только на них, но и на замечательных юниоров. Посмотрите, у нас больше десяти человек девяностого года рождения и моложе! Моя задача - и как клубного специалиста, и как тренера сборной - вырастить их под национальную команду. В прошлые годы это получилось с Кузнецовым и Бурдасовым, Глинкиным и Поповым. В этом сезоне вроде бы получается с Анисиным и Панариным, может быть, с Тимкиным и Кудиновым.

3. «Северсталь» (2012/2013)

Получив в свою руки молодую, но более крепкую череповецкую команду, Назаров мгновенно добился с ней успеха. В регулярном чемпионате – пятое место на Западе. В плей-офф – полуфинал конференции.

Современная «Северсталь» об этом даже не мечтает. Ну а подопечные Назарова после того сезона резко пошли в гору, подписав контракты с топ-клубами. В частности, Вадим Шипачев перебрался в СКА с легкой руки Назарова-тренера .

Цитата Назарова

- В Вологодском регионе я оставляю частицу своего сердца. Буду скучать по хоккеистам, с которыми мы в первом часу ночи в третьем овертайме дожали Ярославль, а потом отметили успех купанием в проруби. А также по нашим верным болельщикам. Одному из них – душе «Северстали» Сашке, которому в 12 лет сделали трепанацию черепа и который выкарабкался, я уже пообещал, что обязательно найду того ярославского гражданина, что ударил нашего народного талисмана по голове.

4. «Донбасс» (2013/14)

Чтобы перейти в украинский клуб Назарову пришлось разорвать контракт с «Северсталью», откуда его отпускали явно нехотя. И дело было не только в куда более выгодном контракте. Назаров одновременно возглавил и сборную Украины, впервые став главным наставником национальной команды. Это был новый шаг в карьере.

И команда Назарова в КХЛ выступила отлично. Четвертое место на Западе в регулярке. Затем полуфинал конференции, где «Донбасс» на равных бился с «Левом» - будущим финалистом Кубка Гагарина, едва не ставшим его первым иностранным обладателем…

Продолжить уверенную работу с «Донбассом» Назарову помешали боевые действия на территории Донецкой области.

Но в той его команде вновь вышел на топ-уровень наш известный форвард Евгений Дадонов.

Цитата Назарова

- Я приехал сюда делать результат с «Донбассом». А придётся делать его ещё и со сборной Украины. Разрываться придётся. Работы будет много, но я работы не боюсь.

5. «Барыс» (2014/15, 2015/16)

Из-за событий на Украине Назаров был вынужден проститься с «Добассом». И тут же перешел в другой зарубежный клуб – «Барыс», возглавив вместе с ним и сборную Казахстана.

В первом же сезоне под его руководством клуб из Астаны завершил регулярный чемпионат пятым на Востоке. Но из плей-офф выбыл в первом раунде.

Придя в «Барыс» во второй раз в середине сезона, Назаров сумел вытащить команду из «подвала» и до последнего тура боролся за место в плей-офф. Но все же остался на девятой строчке в таблице.

В сентябре этого года он покинул команду. Ну а главной звездой «Барыса» за время его работы стал молодой тафгай Дамир Рыспаев.

Цитата Назарова

- Я наслышан о специальном блокноте Рыспаева, где зафиксированы все травмы наших игроков по вине соперников. Думаю, тех оппонентов «Барыса», которые допускали такие фолы, ждёт определённая работа над ошибками.

6. СКА (2015 г.)

Самая невероятная, скандальная и одновременно самая неудачная попытка Назарова в КХЛ. Впервые ему не удалось пройти со своим клубом до конца.

Возглавить чемпионов после Вячеслава Быкова уже было огромным вызовом для специалиста. И сложности в амбициозном СКА начались с самого начала. Один конфликт с доктором Егором Козловым чего стоит! А потом пошли еще разногласия и с людьми из руководства клуба…

В итоге Назаров покинул команду уже в середине осени, чтобы буквально через несколько дней вновь оказаться в «Барысе».

Цитата Назарова

- Все дело в том, что я налетел на чемпионский сезон. Появляется двухметровый Назаров в очках, что-то пытается нам объяснить, а объяснять нечего – мы уже чемпионы. Даже сейчас тренировать СКА – это немного другая история. Думаю, это мечта каждого тренера в нашей лиге – потренировать СКА. Но как получилось – так получилось…